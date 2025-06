Cartas de lectores: Médicos residentes, merecimiento, legislación laboral

Médicos residentes

El 24 de diciembre de1985 me encontraba yo en la sala de espera de la guardia de una pequeña clínica cuando, al asomarse el médico para llamar al siguiente paciente, la señora mayor sentada a mi lado me mira y me dice, con su mejor cara de desprecio: “¿Este doctor tan joven nos va a atender? Debe ser un residente recién recibido”, a lo que yo le contesté: “Sí, es un médico recién recibido, es mi marido”. La señora me dio vuelta la cara. Esa tarde yo estaba allí esperando que mi marido tuviera un ratito libre para saludarlo antes de la Nochebuena. Yo me iba a festejar con mi familia, y él se quedaba de guardia. Era nuestra primera Nochebuena y Navidad de casados. Pasaron casi 40 años, mi marido, gracias a su formación en el hospital público, es hoy un infectólogo reconocido y muy querido entre sus pares.

El mundo cambió mucho desde entonces, pero parece que no para todos. Hoy, las diputadas Santillán y Lemoine siguen tratando con el mismo desprecio a los residentes, al igual que aquella señora mayor. De todos modos, les cuento a esas diputadas que si algún día deben acudir a un hospital (Dios no lo permita) y sean recibidas por un médico residente, pueden quedarse tranquilas de que serán atendidas con total dedicación, pasión y profesionalismo que les dedican a todos los pacientes, así lleven muchas horas sin dormir. De paso les recuerdo que los médicos residentes son médicos, es decir, profesionales universitarios que estudiaron y seguirán estudiando durante toda su vida profesional, para lo cual deben ser remunerados como corresponde.

María Martha Vera

Merecimiento

Cristina E. Fernández dijo que, desde que anunció su pequeña candidatura a diputada provincial por Buenos Aires, “la quieren meter presa”. Nadie “la quiere” meter presa, y además el tema no es de ahora, sino que viene madurando desde hace tiempo. Son las leyes las que indican que debe ir presa, por las acciones por ella cometidas, plenamente demostradas y tipificadas en el Código Penal. Lo grave es que ya se escuchan voces que incitan a rebelarse contra la Nación y el Estado de Derecho, en el caso de que la Corte Suprema deje firme la doble condena ya existente contra la encartada. Aquí hubo un juicio en doble instancia, con todas las garantías que la ley brinda a los acusados, y las pruebas en su contra han sido muchas, claras, coincidentes y contundentes. Por ello, le digo: no es la Corte ni un sector de la sociedad ni el Gobierno quienes “la quieren” meter presa, ha sido usted solita, con su accionar delictivo, quien se lo ganó merecidamente.

Francisco E. Cavallero

Legislación laboral

Año tras año, mi pyme es sometida a juicios laborales. Estos no refieren a despidos injustificados, sino a empleados que luego de renunciar, estimulados casi siempre por un mismo estudio de abogados laboralistas, envían abultadas demandas donde reclaman supuestos pagos informales, registros tardíos, daños psicológicos y todo lo que pueda engrosar el reclamo de dinero. A este reclamo se suman las multas y los intereses confiscatorios que el juzgado impone sobre estos ítems. Al ser casi siempre los mismos abogados y cobrando dos honorarios del 20%, uno a la empresa y otro al empleado, es de suponer, no de afirmar, que este dinero estimula las sentencias que en el 100% de los casos son a favor de los empleados. En mi empresa, como tantas otras, con raíz y evolución en la Argentina, a medida que estas prácticas continúan y no hay miras de que se modifiquen, vamos perdiendo entusiasmo e interés en continuar invirtiendo en nuestro país y consecuentemente dejar de crear empleo genuino. Este gobierno está intentando modificar esta situación, pero está tan arraigado el sentimiento de rivalidad entre empleado y empleador que dudo de que, por los intereses creados y una visión arcaica de los líderes sindicales y de otras fuerzas políticas, se pueda modificar.

Queda la esperanza de que de una vez por todas entendamos que todos formamos parte de la misma raíz productiva y que dañando a las empresas también se daña a aquellos que aspiran a un trabajo formal y estable.

Héctor Di Bella

Nuestros congresistas

Hace pocos días, tres diputadas del Congreso de la Nación se pelearon e insultaron con una bajeza inconcebible por el cargo que ocupan. Todos nuestros representantes deben tener presente que son diputados las 24 horas y deben conducirse con corrección, hablar y vestirse apropiadamente todo el tiempo. Pero eso no es todo. Una de las tres diputadas dijo que el monto básico para una familia tipo es de 360.000 pesos al mes. Confundió cuánto se necesita para no vivir debajo de la línea de pobreza. El monto necesario para que viva una familia tipo, sin considerar alquiler y servicios, es de 1.100.000 pesos. Esto indica que no conocen la información básica que deberían tener por su trabajo.

Los diputados que tenemos son, en su gran mayoría, “colados o colgados de la política”. Para la próxima votación debe exigirse que hagan público su CV. Necesitamos 329 personas educadas, preparadas en distintas áreas del conocimiento, para prescindir de tantos asesores, generalmente “acomodados”. Al menos eso es lo que yo quiero de mis representantes. Por ahora, me siento estafada.

Alicia I. Halberstein

Enganchados

Por lo menos cada diez días se publica una carta donde lectores cuestionan el monto de las dietas de los senadores. En su descargo, se dice que los incrementos son consecuencia de estar enganchados con el convenio laboral del personal del Congreso, y si se producen incrementos para estos, el aumento es automático. Como abogado, sé que es perfectamente posible dictar una ley que realice el desenganche, y a partir de ese momento puedan percibir un buen sueldo –acorde con sus funciones–, pero sin la enormidad actual y su proyección futura. Además, querría pedirle que informe si los legisladores pueden realizar otros trabajos remunerados, tales como profesionales, comerciales, etc., en cuyo caso, ya el tema sería escandaloso. Votaría a un candidato que proponga el cambio.

Patricio A. Navarro

