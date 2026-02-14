Cartas de lectores: Menores y delito, sin alas, ahorro

Menores y delito

El debate sobre la edad de imputabilidad resurge ante cada crimen grave cometido por un menor. Es comprensible: las víctimas merecen justicia y el Estado debe garantizar orden. No hay evidencia clara de que bajar la edad, por sí sola, reduzca la inseguridad general. Sin embargo, es probable que la mayoría de la población respalde la medida, lo que podría traducirse en rédito electoral para el gobierno. Dicho rédito se incrementaría aún si se acompañase con una modernización integral del régimen penal juvenil capaz de disminuir el delito.

J. Felipe Fliess

Sin alas

Un antiguo proverbio tibetano reza que un niño sin educación es como un pájaro sin alas. Si tenemos en cuenta que la seguridad del pájaro no está en la rama sino en sus alas, es imprescindible que ante un cambio de paradigma sepamos priorizar y dar a la educación el lugar fundamental necesario en la lucha contra el delito infantil.

Gabriela Peisajovich

Ahorro

Un articulista de LA NACION cita a una alta funcionaria del gobierno, que dijo: “A los proyectos del Ejecutivo primero se los vota y después se los lee”. Si es así, podemos ahorrar una fortuna: que haya solo un legislador por partido, con votos proporcionales a los obtenidos en las elecciones.

Luis Vergani

Cuestión existencial

“La vida es prosa y poesía”, escribió Edgar Morin. Acabo de releer esa frase y me volvió a impactar. La poesía son los momentos de plenitud, de creación, de encuentro, de sentido. La prosa es lo cotidiano, lo necesario, lo que sostiene nuestra estructura diaria. No podemos vivir solo en la poesía. Pero tampoco fuimos creados para quedar atrapados en la prosa. Tal vez el verdadero desafío de nuestro tiempo no sea discutir si la inteligencia artificial es buena o mala. Tal vez la pregunta sea otra: ¿puede ayudarnos a que la prosa no invada todo el espacio? Si la tecnología solo multiplica tareas, velocidad y presión, estaremos profundizando la dimensión más mecánica de la vida. Pero si nos permite liberar tiempo para pensar, crear, enseñar mejor, aprender mejor, vincularnos con mayor profundidad, entonces puede transformarse en una herramienta al servicio de lo verdaderamente humano.

La cuestión no es tecnológica. Es existencial. Porque al final, siempre volveremos a esa tensión: ¿cuánto espacio le damos a la poesía en nuestra vida?

Daniel Roberto Allub

Noam Chomsky

Lamentable ha sido, sin duda, la conducta de Noam Chomsky en el affaire Epstein. Pero en la ola de deprecaciones que la acompaña, puede leerse un resentimiento lastimoso que nada tiene que ver con la figura de uno de los más eminentes lingüistas del siglo XX. He sido su tesista a fines de los años 60, presenciando la revolución científica que encabezó brillantemente, y puedo asimismo dar fe de su liderazgo y coraje en la época de la guerra del Vietnam. Me pregunto si muchos de quienes ahora lo cancelan hubieran estado dispuestos a ir a prisión por esa causa, y si quienes ahora desprecian su trayectoria científica hubieran sido interlocutores válidos a la hora de impugnar sus teorías. Erigirse en jueces de conductas inexcusables no da derecho a desconocer y demoler otros valores auténticos de ciertas trayectorias excepcionales, y sólo muestra, por un lado, la complejidad de la mente humana, capaz a la vez de iluminaciones y errores extremos, y por otro, la saña de quienes se agrupan para destruir científicamente a quien nunca impugnaron antes y ahora se apresuran y empeñan en anular.

Ivonne Bordelois

Entradas al teatro Colón

Las entradas para asistir al ballet El lago de los cisnes se ponían a la venta el martes 10 a las 12 en la web “Entradas BA”. Pude entrar 1 minuto después, y pese a la lentitud del sistema que da 30 minutos para efectuar la compra, pude elegir una de las 9 funciones y seleccione 4 butacas. Al dar conformidad, el sistema me informó que uno de ellas ya fue adquirida por otro comprador, sin especificar cual era. Una vez mas pude hacer lo mismo con igual resultado. Volver atrás a repetir la acción aunque de a pares en butacas distintas fue infructuoso, ya que la respuesta fue la misma. Me resigné y solo seleccioné 2 asientos con la misma respuesta. Al volver toda la función estaba vendida. Navegué por el resto de las funciones -ya sin importar la fecha- hasta que conseguí 2 butacas en un palco. Paso siguiente, pagarlas. Ya había devorado 12 minutos de mi tiempo. Insistí varias veces con el pago en los 18 minutos de sesión remanentes, siempre con la misma respuesta: “no se pudo realizar el pago, intente mas tarde”. Finalmente, el sistema me cerró la sesión. Inútil fue buscar nuevamente asientos en otras funciones, cada vez que encontraba alguno libre y lo seleccionaba ya no estaba disponible… así pasé una deliciosa hora, de frustración en frustración. Con todo el teatro vendido en todas sus funciones pregunté al buscador si era posible recuperar la compra efectuada pero imposibilitada de pagar. Ahí fue cuando se me sugirieron varios sitios donde las entradas que me fueron negadas me las ofrecían a un precio que duplicaba o triplicaba el original. Por supuesto que no compré. Me pregunto, ¿cómo hicieron estos sitios para comprar tanto de lo que yo no pude? Vergüenza total, Municipalidad de Buenos Aires.

Mariano Ciapuscio

