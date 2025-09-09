Cartas de lectores: Mensaje, ¡Fuerza patria!, predicciones erradas

Mensaje

Señor presidente: lea el mensaje de estas elecciones. Si hubiera escuchado más... Se lo pedimos de muchas maneras, pero no, la soberbia lo dejó ciego. La juventud había apostado a todo. Usted alejó a todos… Dios hay uno solo. Ojalá pueda dar vuelta esta locura, ser más humilde y aceptar esas manos que le brindaron los que sueñan con una Argentina unida y sin corrupción.

Mercedes Llerena de Fernández Llanos

¡Fuerza patria!

Cambian tanto de nombre que tal vez esté un poco confundido. Creo que Fuerza Patria, que acaba de ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires de manera holgada, es la fuerza que llenó de ñoquis al estado, que hizo un culto del despilfarro y de la corrupción, que sumió a la provincia en una pobreza extrema, que dejó librado a sus habitantes a una inseguridad galopante y a una inflación incontrolable. Me cuesta creer semejante resultado electoral habida cuenta del desastre económico, social y cultural en el que nos han dejado. ¡Fuerza patria!

Sebastián Eduardo Perasso

Predicciones erradas

El resultado de ayer en la provincia de Buenos Aires nos deja una lección importante. Ningún periodista, encuestador o político pudo predecir con precisión el resultado. Todos estuvieron lejísimos. Algunos decían que ganaban con amplitud, otros que empataban, y algunos incluso pronosticaban una derrota del oficialismo por dos, tres, cuatro o cinco puntos. La realidad fue muy diferente: perdió por quince. Esto nos debería hacer reflexionar sobre la disociación que vivimos los argentinos entre la realidad y la percepción. Apegados al sesgo de confirmación muchos optaron por ver la realidad de perfil. ¿A qué se debe esta desconexión por parte de nuestros representantes + periodistas + encuestadores y nosotros? ¿Estamos conectados a qué?

Bernardo Shaw

Hacerse cargo

LLA, los Gordo Dan, Karina, etc. Háganse cargo del desastre que dejaron crecer cuando estaba agonizando. Se creyeron inmunes a las operaciones y se los llevaron puestos. ¡Háganse cargo!

Marta Lavalle

De locos

¿Qué nos pasa a los argentinos que volvemos a elegir a quienes dejaron a la provincia de Buenos Aires devastada, con cientos de villas y asentamientos precarios; con hospitales que funcionan mal; escuelas sin gas pero donde ideologizan y pervierten a nuestros chicos y con una inseguridad que mata todos los días? Es de locos que hayan ganado las elecciones quienes nos endeudaron en más de 17 mil millones de dólares con la expropiación mal hecha de YPF. Pero más loco es que no haya un frente con gente capaz, idónea, dispuesta a deponer sus egos y soberbia en pos de derrotar de una vez por todos el flagelo del kirchnerismo.

Mercedes Moreno Klappenbach

Sintonía

Mientras los políticos -y cuando digo “políticos”, me refiero a todos-, disputan sus bancas, sus lugares para figurar y permanecer en el tan ansiado poder, somos testigos de peleas y agravios que no ayudan a que el pueblo argentino -que en su gran mayoría está en una sintonía distinta-, pueda aspirar a vivir en un país en donde predomine la paz, la tranquilidad, y donde haya más oportunidades para buscar el pan de cada día. Por eso ir a votar fue un suplicio en lugar de un acto real para mejorar nuestra democracia. Todavía estamos a tiempo para cambiar esta triste realidad y espero -con esperanza- que cada uno se dedique a hacer lo mejor para sacar adelante a nuestra querida Argentina.

Miguel Martin y Herrera

Consensos

Es necesario que el Sr Presidente se dé cuenta que solo no puede , que se deben generar consensos con todos los que piensan que Argentina debe dar un giro y cambiar de una buena vez y ser el país que se merece. Por más iluminado que este, necesita ayuda y apoyo . Asimismo los que se sumen y apoyen lo deben hacer con humildad y verdadero interés y no a cambio de favores, cargos o exigencias. No se puede volver a perder otra oportunidad , todavía puede encauzar y aglutinar a todos los que quieren ver a nuestro país de pie nuevamente.

Marcelo Caballero

Lección

Milei arrancó la derrota de las fauces de la victoria. Lo único que cabe esperar es que le sirva de lección.

Juan Peña

Cien días presa

Máximo Kirchner nos recordó que su madre, Cristina , está presa hace 100 días. Y yo le recuerdo a él que es una mínima parte de su condena (plena de beneficios que sólo ella ha tenido, tanto que ni se nota que lo esté) y que quienes tenemos la capacidad de ver el daño que ella nos ha provocado esperamos que cumpla la condena entera! Y que entregue el monto de dinero (escabullido) que se le impuso en la mencionada condena.

María Laura Piola

Pasaporte

El 16/5 saqué un turno y aboné al Renaper mediante mi tarjeta de crédito $ 70.000 para renovar mi pasaporte en San Isidro. Por una cuestión de tiempos el 18/5 lo anulé y me apersoné en el Aeroparque Jorge Newbery, donde pagué $ 250.000 e hice el trámite de renovación en el acto. El 20/5 solicité al Renaper la devolución de los $ 70.000 por el turno anulado. Me asignaron el número de gestión 61937. Desde ese día he enviado mails y mensajes de Whatsapp para recordar la devolución de manera infructuosa. ¿Será ésta mi manera de colaborar con el déficit cero? ¿Es razonable que pasados casi cuatro meses siga esperando? ¿Qué hago, me resigno o sigo reclamando? ¿contrato un abogado?

Espero que estas líneas tengan algún efecto y consiga se me devuelva el monto.

Gonzalo Gassó

