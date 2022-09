Cartas de lectores: Mentiras y verdades, desde el psiquiátrico, costo

Mentiras y verdades

La Gendarmería mató a Maldonado. Se demostró que se ahogó solo.Los hijos de Noble son de desaparecidos. Se probó que es falso. Nisman se suicidó. La Justicia dice asesinato.No habrá ajuste. Hachazo de Massa por 210.000 millones. Estamos contra los discursos del odio. Basta leer declaraciones de Perón, Hebe y D’Elía. Nos oponemos a un acuerdo con el Fondo. Massa se arrodilló ante ellos.

“Cuando la mentira es la verdad” (Divididos). “Puedes engañar a todas las personas una parte del tiempo y a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo” (Abraham Lincoln). “Estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros” (Groucho Marx).

Oscar Samoilovich

osamoilo@yahoo.com

Desde el psiquiátrico

Si el juez Rodrigo Giménez Uriburu tomó mate y, para colmo de males, lo hizo en un recipiente con el logo del equipo de fútbol amateur Liverpool, resulta evidente que la imputada Cristina Fernández es una pobre e indigente mujer absolutamente inocente de todos los cargos que se le enrostran y debe ser inmediatamente absuelta.

¡Gracias, me vuelvo al psiquiátrico donde estoy internado desde hace años!

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Costo

Con sus vuelos al sur, pensiones extraordinarias, custodios que no la protegen debidamente y exigencias que no dejan gobernar, sumado a los pagos a legisladores de un Congreso que no funciona, la vicepresidenta nos sale muy, muy cara. El país está cada día más pobre. Para pensar.

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

Sin ofrendas

Convirtieron la misa por la paz en la Basílica de Luján en un acto partidario.

Me pregunto: los funcionarios que asistieron, el Presidente incluido, ¿ignoran que en un momento de la misa se coloca una ofrenda? Si ellos lo ignoraban, ¿los asesores para qué están? ¿No se les cayó la cara de vergüenza que pasaran a recoger el diezmo y ninguno pusiese nada? Dicen que a algunos les acercaron un billete para disimular el bochorno. ¿Esta gente sale sin un billete en el bolsillo? Justo en el fin de semana en que se realizaba la colecta Más por Menos de Cáritas.

Lamentable.

Cristina Wakim

criswakim29@gmail.com

Discapacidad

La crisis lo abarca todo, incluso la economía dedicada a un sector de la sociedad que mayor solidaridad precisa. Es necesario destacar el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad, prorrogado para este año por DNU, cuyo ajuste desconocemos. Para ser preciso, se destaca: a) Salud $53.449.647.417. b) Promoción y asistencia social $1.534.758.655. c) Educación y cultura $106.292.378. d) Seguridad social $312.456.115.787. Con respecto a esta última billonaria suma, en el texto de la norma se indica la intervención como unidad ejecutora a la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas del mencionado organismo, que bueno es destacar depende en forma directa de la Presidencia de la Nación. La información pública del reclamo de los prestadores de servicios de salud, profesionales y acompañantes, por varios meses de atraso en los pagos, se realiza ante el Ministerio de Salud. La preocupación que esto causa es ilimitada. ¿Cuál será el destino de esos cuantiosos fondos públicos? Si fueran pensiones para discapacitados, bienvenidas sean, pero no se aclara cómo se coparticipa a las provincias, y si en los trámites para solicitarlas, aparte del certificado de médico matriculado, hay intervención del visitador de vivienda y familia, más junta médica de psicólogo, médico clínico y psiquiatra.

Quiero creer que no se ha llegado a meter en el barro a este querido sector de nuestra sociedad, a quien ni siquiera se tuvo en cuenta en el último censo.

Los que nos creemos normales debemos ocuparnos de este tema.

José María García Arecha (h.)

Exsenador de la Nación (UCR, CABA)

Cartas sin recibir

Mi reclamo tal vez parezca intrascendente por lo pequeño, pero no por eso es menos importante. Para el Día del Amigo decidí enviarle a mi grupo de amigas (todas señoras mayores) una carta con un señalador pintado por una amiga venezolana. Quería darles la sorpresa de volver a recibir un sobre entregado por un cartero. Despaché seis sobres en las oficinas de Correo Argentino de Martínez, AMBA, a un precio de $110 cada una, el 20 de julio. No llegaron. Pasados 15 días fui a reclamar. Me dijeron que tardaban 15 días hábiles. Dejé pasar más tiempo y el 20 de agosto volví y me hicieron llenar una planilla de atención al cliente con la promesa de que me iban a llamar telefónicamente. Nunca me llamaron. No entiendo por qué cobran un servicio que no prestan. La certificadas, con aviso de seguimiento, llegan. Conclusión: no enviar cartas simples, porque desaparecen. Lo considero una pequeña estafa.

Nora Ceriana

DNI 6.439.670

Colón para niños

Soy abonado del Teatro Colón desde hace muchísimos años, tanto para óperas como para los conciertos de la Orquesta Filarmónica. Con el objetivo de motivar a mis nietos a gustar de la música clásica y del ballet, desde hace tres temporadas tengo también abono, con varias localidades, para “Colón para niños”. Quería felicitar a las nuevas autoridades por haber incluido el espectáculo “¡A bailar!”, que fue el más didáctico y además divertido de las últimas tres temporadas. Asimismo, fue excelente la representación adaptada para niños de la ópera Elixir de amor. Los chicos salieron contentos de ambas funciones. Felicitaciones al equipo del Teatro Colón por tan loables representaciones, que buscan al futuro público.

Enrique J. Behrend

DNI 4.614.824

En la Red Facebook

El retiro de Roger Federer del tenis

“El mejor de todos los tiempos”- Valeria Bowen

“Un señor dentro y fuera de la cancha, ah, ¡y un gran campeón, con todas las letras!”-Fernando Manzur

“Disfrutá tu retiro Roger... te lo merecés. ¡Y gracias por los buenos momentos!”- Rudy Tracker