Negociaciones

El Presidente nos propuso a todos un proyecto de reglas que establezcan un marco a partir del cual exista la posibilidad de sacar hacia adelante al país. Pero diariamente escuchamos que para poder establecer esas reglas el único camino es “negociarlas” con los que han fracasado y han llevado al país a donde hoy se encuentra. Son los que nos dicen que “la política es el arte de negociar”, que el Presidente debe negociar con diputados, senadores, gobernadores, sindicalistas, etcétera, que todos sabemos son los responsables de las actuales reglas de juego. ¿Por qué querrían cambiarlas? No seamos inocentes, no pongamos ahora las culpas en la falta de experiencia política del oficialismo o en que no saben hacer “política”. Y no coloquemos al mismo nivel a los hacedores de la Argentina que fracasó y al nuevo gobierno. Todos sabemos que “nadie testifica en su contra”. Votar estas propuestas sobre nuevas reglas para la Argentina implicaría ir en contra de ellos mismos y que se terminen sus privilegios, sus reinados, y que amigos y familiares dejen de vivir eternamente del Estado, como ha ocurrido hasta hoy.

Rodolfo Miani

DNI 17.865.757

6 de febrero

Un 6 de febrero, pero de1989, moría de forma traumática el Plan Primavera, del gobierno de Alfonsín, y a la vez coincidía con el alumbramiento, también radical, de su hija dilecta, “la híper”. Al deterioro del gobierno de Alfonsín colaboraron el propio presidente y su encolumnado partido. Lo que se conoció como la ley Mucci fue para muchos un factor que contribuyó a ese ocaso. Otro 6 de febrero, pero de 2024, sin una hiperinflación muerta ni derrotada, con cierta convulsión callejera, con un magnífico amateurismo oficial, con parte del radicalismo, con los progre radicales junto a los exradicales, todos, han venido a traer su aporte para la posible continuidad del fracasado statu quo que desde hace décadas reina en el país. No hay inocentes en Rivadavia y Callao. Hay cómplices, partícipes necesarios, secundarios, ideólogos, amateurs, incompetentes oficiales y de los otros. También altisonantes discursos vacuos que vienen a llenar el colador nacional que significa la Argentina de hoy: pobre, quebrada, marginal. La Argentina que supimos conseguir con el inclaudicable esfuerzo de muchos de nosotros (con excepciones, siempre las hay).

El club K, sí, pletórico y feliz, alienta y aplaude desde la platea.

Heraldo Rodríguez Delgado

DNI 12.001.038

Atención médica

La noticia dice que la Ciudad de Buenos Aires evalúa cómo cobrarle a la Provincia la atención médica prestada a los bonaerenses. Si bien el planteo parece justo, creo que, antes de llegar a eso, se debería evaluar y reglamentar la forma de prestar atención médica por parte del Estado argentino a los extranjeros no residentes, partiendo para ello del concepto de reciprocidad que necesariamente debería existir. Vale decir que, en la actualidad y en lo que a la atención médico-sanitaria se refiere, los argentinos les damos a nuestros vecinos, en forma gratuita, prestaciones que ellos no están dispuestos a darnos a nosotros. No parece justo.

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

IA y el derecho

Con respecto al artículo “Abogados vs. IA…”, basado en la campaña de “resistencia a la inteligencia artificial” del 3 del actual, pregunto: ¿qué tal si la llaman campaña de contribución humana? Ya que con la contribución de todos, cada uno en su área de experiencia, sería beneficioso para todos. Entiendo la preocupación manifestada por el movimiento artístico. Quisiera poder tranquilizarlos, desde mi lugar de admiradora, diciendo que “un avatar” o un robot nunca podrían reemplazar todo lo que hacen los actores y otros miembros del equipo en cine, teatro o televisión. Estoy de acuerdo con los mensajes de advertencia apocalíptica evocados en películas como Terminator, Matrix, Nerve y muchas otras. No obstante, considero que el avance tecnológico es importantísimo y debe ir acompañado de un cambio mental importante centrado en el uso ético de aquel. Desde hace tiempo creo que programas informáticos avanzados junto con inteligencia artificial bien programada y controlada por humanos éticos serían de gran utilidad en todas las disciplinas, incluyendo y casi fundamentalmente en las áreas del derecho y el sistema judicial, por ejemplo. Ayudaría muchísimo que las personas pudiesen hacer sus consultas legales mediante un programa informático avanzado que lograra con eficacia resolver lo más posible del asunto a priori de recurrir a los servicios de un abogado. Por supuesto que con control de los expertos en el área. Eso aliviaría la carga del sistema judicial, haciendo que todos los casos sean bien tratados en menor tiempo. Es decir, que los casos que no fueran de real interés para los abogados particulares, podrían ser igual de bien tratados por los abogados de oficio con ayuda de un sistema IT avanzado (ya sea IA u otro). Es sabido que el sistema judicial, en todas partes, se encuentra desbordado por la cantidad de casos y solo se atienden algunos pocos satisfactoriamente.

María Albrecht

DNI 27.727.776

Tarjeta SUBE

Con referencia a la tarjeta SUBE, se han tomado una serie de medidas que realmente rozan el absurdo, atentan contra la privacidad elemental de los ciudadanos y la libertad de viajar sin restricciones. Si al momento de viajar no encuentro la tarjeta o no tiene saldo, no puedo utilizar otra. Solo se permite tener registrada una por persona¿. Si no la registro en abril me aplicarán un castigo monetario. No puedo utilizar mi tarjeta para pagar viajes a terceros, llámense hijos menores, personas que no la encuentran, etcétera. Quedan registrados todos mis viajes. Si pago una carga por medios bancarios de todas formas debo concurrir a algún Centro SUBE para validar esa carga. En resumen, tiene más restricciones que un pasaje aéreo. Le pido al secretario de Transporte que libere el uso de la tarjeta, tal cual lo está haciendo el señor Presidente en otros ámbitos y lo va a seguir haciendo. Que podamos comprar y usar tantas tarjetas como deseemos, que no queden registrados nuestros viajes, que no sea necesario validar el pago por la carga efectuada con medios bancarios y que el único registro corresponda a las tarjetas con subsidio. Si no piensa liberar el uso de la tarjeta, por lo menos otórguenos el consuelo de conocer los motivos que respaldan estas incomprensibles medidas, dejando de lado el argumento de “es por el bien del usuario”, para transferir el saldo “por si la pierde”.

Vicente Casado Arroyo

vcasado.a@gmail.com

