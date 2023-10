escuchar

Ni tibios ni mediocres

Estamos frente a uno de los momentos más decisivos y dramáticos de la historia de nuestro país. Muchos votantes de Juntos por el Cambio, que no simpatizan con el candidato opositor que obtuvo el segundo lugar, están considerando anular su voto, votar en blanco o directamente abstenerse de votar. Es oportuno recordar que, en 1998, Hugo Chávez fue elegido presidente de Venezuela. Sin bien no fueron tantos los votos que obtuvo, un 36% de abstención, sumado a varios votos en blanco, le permitieron llegar al poder. Les ruego que no seamos cómplices de 16 años más de kirchnerismo. Ya lo dijo Juan Pablo II: “El santo no es tibio ni mediocre”.

Constanza Campos

DNI 27.308.755

La deriva de Pro

Contrariando los análisis hechos por prestigiosos periodistas y analistas considero que el debacle electoral se debe a una causa fundamental. Pro como propuesta política fue una verdadera corriente de aire fresco en nuestro sistema institucional y su correcta administración de la CABA le aventuraba un sano crecimiento con proyección nacional. Pero la urgencia de esta agrupación por llegar a la presidencia hizo que se formara Cambiemos, aliándose con sectores socialdemócratas como la UCR y la CC, lo que lo vació de contenido ideológico. Si Pro hubiera esperado crecer pausadamente hoy quizás la sociedad no estaría en este dilema de salto al vacío o corrupción y decadencia.

Luis Javier Mihovilcevich

l_mihovilcevich@hotmail.com

Caída libre

Si la inflación hubiese sido del 200% anual; la pobreza, del 50%, y hubiese habido un par más de casos como los de Rigau e Insaurralde, Massa ganaba en primera vuelta. ¿O no? Cuanto peor estamos, mejor le va al peronismo. Es siempre su política. Si no, ¿cómo hacés clientelismo?

Qué lindo debe ser no tener principios ni valores: apoyás a Perón, Evita, Firmenich, López Rega, Menem, Néstor, Cristina, Alberto y ahora a Massa. Dale que va.

¿Milei un salto al vacío? No es la definición adecuada. En todo caso es un paracaídas que quizás no te guste del todo. Hay algunas dudas sobre algunos temas si gana Milei, es cierto, pero no podemos estar peor. No en lo económico. Con Massa lo sabemos, el país seguirá en manos del peronismo: “plan platita”, inflación, pobreza. El salto al vacío fue en 2019 con la fórmula Fernández-Fernández, ahora estamos en caída libre. Nuestro voto determinará si seguimos cayendo cuatro años más.

Julio Torti

DNI 11.956.090

Billetes

La cara de Eva Duarte en el billete de $100 ($0,01 de dólar) explica el resultado de nuestra última elección.

Carlota Ezcurra de del Campo

DNI 3.327.878

Desamparados

Nos preguntamos cómo ganó las elecciones del 22 el ministro de Economía de un país con una inflación anual de 140 por ciento. Se lo digo: un radicalismo ambiguo y cómplice que jugó por atrás para apoyarlo; un JxC peleando una interna desangrante; un Larreta sacándose fotos con Schiaretti; un Macri que desapareció e invitó a apoyar a Milei en proyectos; una Patricia Bullrich que no encontró su lugar y a la que tampoco nadie apoyó explícitamente; y también un Milei títere útil al peronismo, que no fue claro en su oposición a Massa y que, con sus secuaces, se desquiciaron diciendo barbaridades sobre temas muy sensibles para la sociedad. En definitiva: una oposición dividida, atomizada, egocéntrica, inmadura, cómplice y escandalosamente ajena al dolor de la sociedad, a la que dejó totalmente desamparada.

Felicitas Argüello

DNI 22.311.295

Disfraz

Lo están logrando. No dejemos que sea así. El maléfico proyecto K de empobrecer al pueblo para controlar su voto con la dádiva costeada por la caja pública, sumado al miedo a perder lo poco o nada que queda de la limosna que se recibió del Estado, gerenciado por los peores, les está dando resultado. Y a los que votaron por ideas o resentimiento vean un poco qué pasa en América Latina con los disidentes cuando –ya tarde– quieren oponerse al dictador autoritario instalado con su tropa de sumisos incondicionales. No dejemos engañarnos, una vez más, por el disfraz de manso cordero que lo oculta; no permitamos ese funesto desenlace para la Argentina.

Pablo José Fortin

DNI 8.037.940

Adoctrinamiento

Una de las cosas más odiosas que nos ha tocado vivir y sufrir a los argentinos hace alrededor de ochenta años fue el adoctrinamiento escolar a niños y adolescentes, y que el populismo ha instalado ahora con total desparpajo y desfachatez. Ni siquiera hace falta nombrar a la corriente, partido o movimiento (como guste llamarlo), resulta evidente con meridiana claridad. Gane quien gane las próximas elecciones, estimo que debería tipificarse como delito el adoctrinamiento escolar, castigándose al infractor como mínimo con el despido, amén de no poder ejercer la profesión de por vida.

Miguel Ángel Padilla

DNI 4.318.274

Puerta 12

Insólita e increíble, además de totalmente innecesaria, me pareció la comparación que hizo la Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos y Semillas de Buenos Aires entre la escapada del dólar blue (estampida, escribieron), con la tragedia de la Puerta 12, al hablar del “efecto Puerta 12, todos al mismo tiempo tratando de huir”. ¿Para qué, con qué fin? En nombre de mi hermano Guido y de las 71 víctimas y sobrevivientes, como familiar, ruego que por favor se respete su memoria y no se compare más la mayor tragedia del fútbol argentino, ocurrida el negro domingo del 23 de junio de 1968 en el estadio de River Plate, con cualquier situación ajena a los hechos allí ocurridos. No solo hemos sufrido la pérdida de nuestros seres queridos de una forma terrible, tampoco tuvimos responsables durante todos estos años en que hemos tratado de mantener su memoria viva, para también sufrir crueles e innecesarias comparaciones que solo traen más dolor a nuestra historia.

Diana von Bernard

DNI 11.044.441

