Cartas de lectores: No la perdamos, tupé, fórmula opositora

escuchar

No la perdamos

Allá por los 70 fuimos testigos del cobarde accionar de bandas de delincuentes que no trepidaron en asesinar, secuestrar, aterrorizar a efectos de usurpar el poder. La apertura democrática generó esperanzas, que fueron rápidamente frustradas, cuando en 1973 congresistas liberaron a los criminales que trabajosamente las fuerzas de seguridad habían atrapado. Peor aún, aquellos jueces que procesaron a los guerrilleros fueron progresivamente asesinados o jubilados por el nuevo gobierno, que abandonó a su suerte a la población. La infiltración de la subversión en el gobierno provocó la expulsión de Cámpora. En la presidencia de Perón, para recuperar el control, se organizó un sistema represivo al margen de la ley. A pesar de ello, las muertes y el descontrol acabaron en la toma del poder por las Fuerzas Armadas, que finalmente derrotaron militarmente a la guerrilla. Militares que luego de arriesgar sus vidas combatiendo para restablecer la paz en muchos casos terminaron purgando penas en virtud de haber sido condenados en juicios que remedaron el mejor estilo soviético.

Como antes con la guerrilla, hoy son millones los argentinos que sufren la violencia del narcotráfico. Como entonces, dentro del Gobierno, de las fuerzas de seguridad, de la Justicia, de la política, se esconden colaboradores que lucran traicionando a sus conciudadanos. Son infames traidores a la patria, cómplices de la muerte de adultos y niños inocentes. Hace años que los rosarinos claman por ayuda para detener este tsunami delincuencial, sin encontrar eco en el Gobierno. Un reclamo ignorado. Se elimina la inteligencia criminal, mientras se permite dirigir los sicarios desde las cárceles. Se restringe el envío de fuerzas de seguridad y se permite el accionar de las “fuerzas “desarmadas” (salvo ahora, para tareas de urbanización). Todo mal.

Esta semana hemos visto una pueblada cuando la gente indignada por el abandono y la complicidad del Estado (“siempre presente”) decidió tomar la justicia por mano propia, persiguiendo a los narcos y destruyendo sus guaridas, por todos conocidas. Hoy, como entonces, la complicidad de las autoridades, la negación obsesiva del problema y la extensión de la violencia desenfrenada multiplican las víctimas, que, cansadas de pedir y reclamar, terminan formando parte del tsunami.

Hace 40 años recuperamos la democracia. No la perdamos de nuevo.

Miguel Eduardo Gutiérrez Trápani

migutra@gmail.com

Tupé

La senadora Fernández Sagasti respondió un tuit del senador Cornejo, que pedía coherencia en los festejos por el Día Internacional de la Mujer, con otro tuit que decía “¡qué tupé!”. Desde mi punto de vista, ¡qué desfachatez, o tupé, el de la senadora! Las que deben ser honradas son las que hicieron sacrificios por sus familias, por sus vecinos, por el país, las que el miércoles trabajaron, no las que “marcharon” por la ciudad entorpeciendo las actividades de los que producen.

María Laura Piola

DNI 5.638.442

Fórmula opositora

Todo indica que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se perfilan como candidatos de la coalición opositora. Creo que la mejor manera de dirimir las PASO dentro de JxC es con dos fórmulas. Una Bullrich-Rodríguez Larreta y la otra Rodríguez Larreta-Bullrich, y la que resulte ganadora participará en las generales y el ballottage si existiera. Hacia dentro de la coalición, esto le dará mucha fuerza y cohesión y evitará fuga de votos entre las PASO y las generales. Hacia afuera, lograrán una sinergia de recursos que le permitirá reunir la cantidad de funcionarios para poder cubrir los cargos que se necesitan para la gestión, algo de lo que carecieron cuando en 2015 ganaron las elecciones. Ingeniero Macri: teléfono.

Jorge C. Solari

DNI 16.928.574

Tarjeta SUBE

A la ya conocida falta de tarjetas SUBE, que las torna un elemento “imperdible” y “valioso”, se suma desde hace por lo menos un mes la imposibilidad de la recarga por celular. Contactado telefónicamente con CargaSUBE (excelente atención, hay que decir), se me informa que hay un problema con la app, y que la única forma de acreditar cargas adquiridas en home banking es en terminales de recarga en cabeceras de ferrocarril o algunos lugares especiales, lo que para muchas personas es más que inconveniente e incómodo. No se entiende cómo puede demorar tanto restablecer una función que ya existía en una app. Mientras esto ocurre desde hace un mes y no se informa al público, mucha gente sigue haciendo recargas por home banking que nunca acreditarán en sus valiosas tarjetas, o acreditarán dentro de no se sabe cuánto, a un valor claramente devaluado por la inflación imperante. Baste multiplicar una carga media de SUBE por los miles de usuarios que han hecho y seguirán haciendo recargas virtuales que nunca acreditarán para visualizar el tamaño del daño, y del lucro del beneficiado por este “error” no solucionado.

Alguien debe hacer algo, explicar lo que ocurre y pagar por su responsabilidad.

Pablo Correch

DNI 17.203.219

Plaza San Martín

Durante los últimos tiempos, podemos observar al gobierno de la CABA haciendo muchas obras. Y está muy bien. Pero creo que también sería interesante que pusiera foco en la inseguridad que está avanzando claramente en las calles y plazas. Por mencionar solamente un caso, la majestuosa Plaza San Martín, tan visitada por turistas argentinos y extranjeros, tiene zonas literalmente ocupadas, que impiden el tránsito por esas calles.

Si una plaza tan importante para la ciudad se encuentra así, ni me quiero imaginar lo que puede ser el resto de las calles y plazas.

Mariano Maurette

DNI 14.043.958

En la Red Facebook

Narcotráfico en Rosario: Berni apuntó a los garantistas y dijo que “el camino de Bukele” es la solución

“Una pregunta: ¿a qué gobierno pertenece Berni? Parece que se le olvidó que su gobierno liberó presos y permite el uso de celulares en las cárceles”- Claudia Carolina Ausar

“¡Ojalá!”- Carmen Rosa García

“Señores, apuren las leyes para accionar contra estas mafias, como sociedad necesitamos acciones concretas”- Charli Godoy

