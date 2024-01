escuchar

Opción

Después de un mes de gobierno del presidente Javier Milei, el futuro del país se juega entre un gobierno que exprese el pensamiento individual de los ciudadanos propio del liberalismo o regresar al populismo, que representa a los ciudadanos como una masa, carente de pensamiento individual. Y que deja como secuela a la sociedad y al país objetiva y subjetivamente destruidos.

Eduardo M. Ottolenghi

can_otto@hotmail.com

Una CGT distinta

¿La dirigencia de la CGT será peronista de Perón? ¿O deberá hacer un curso acelerado de justicialismo verdadero para salir de la mojigatería zurda con todas sus expresiones que propone la izquierda nacional? Porque, que yo haya visto a mi larga edad, el sindicalismo de Perón ni andaba en autos de alta gama ostentando relojes ni ropas de ricos, ni hacía lobby con la izquierda. Es más, estaba en las antípodas. Ahora marchan juntos para poner palos en la rueda a un gobierno que comienza, porque ven que se les está por terminar la torta más rápido de lo que pueden masticar. ¿Serán peronistas de verdad o los “imberbes” que el General echó del Movimiento les ganaron la partida y les cooptaron las ideas?

Rafael Mauro

DNI 4.559.184

¿Cómo contribuimos?

Parece haber un camino para salir de esta crisis a la que hemos arribado después de más de 50 años de hacer mal las cosas y haber votado a gobiernos que destruyeron la economía y las buenas maneras de vivir y crecer en sociedad. Nos proponen un plan que va a requerir un tiempo difícil y de penurias; es como salir de una guerra, y seguramente va a haber mucha gente que ya está debajo del nivel de pobreza (40% al menos) y otros que están cerca del umbral que la van a pasar igual de mal o peor. Y me pregunto cómo podemos contribuir como ciudadanos los que podamos hacerlo. Creo que debemos recurrir a nuestro tradicional sentido de solidaridad que siempre nos caracterizó y haciendo uso de nuestra creatividad cada uno en su ámbito, barrio, pueblo, ciudad, empresa, instituciones civiles, clubes, iglesia, etc., desde donde seguramente surgirán infinidad de buenas ideas para contribuir con el prójimo que lo necesite por el tiempo que sea necesario, hasta que la economía y las instituciones vuelvan a funcionar como nunca debieron de dejar de hacerlo. Pero que sea una propuesta que esté en manos de la sociedad civil. Se llama solidaridad y lo podemos hacer, con más razón en un escenario de excepción como este.

Pedro Jaureguiberry

DNI 4.533.263

Prepagas

Ya son muchas las medidas cautelares iniciadas y otorgadas por los aumentos desmedidos de la medicina prepaga. Ya es hora de que el Presidente tome cartas en el asunto. Con la salud, no.

Mariana Moavro

marianamoavro@fibertel.com.ar

Designación

Cuánta esperanza depositada en el flamante presidente. Ante semejante debacle, increíble despilfarro y manifiesto desastre demostrados por el gobierno saliente, la esperanza ante el nuevo personaje es casi lógica. Así también es la muestra de absoluta irresponsabilidad y falta de respeto a los votantes de un proyecto distinto cuando nos encontramos con la noticia de que uno de los representantes de la llamada casta ha sido empoderado con un puesto de suma responsabilidad en la nueva administración. La designación del señor Scioli como nuevo integrante del Gobierno es una muestra de desprecio hacia una ciudadanía necesitada de aire fresco. Este nombramiento es un claro ejemplo de que nada va a cambiar si todo sigue igual.

Sr. Presidente, no defraude a sus votantes, sobra gente idónea y nueva por conocer, y también sobra gente que ha probado con creces su pertenencia a una gestión que nos ha llevado a los niveles de pobreza en que nos encontramos.

Rafael Martínez De Sanzo

rafa.desanzo@gmail.com

Paradas del metrobús

El reciente cierre por obras de la línea D del subte me obliga a usar medios de transporte alternativos para moverme por la ciudad. Los viajes diarios al microcentro que habría hecho por subte ahora los hago mediante los colectivos del metrobús norte. Dado el gran volumen de pasajeros que se ha agregado, es ahora más que nunca visible el error garrafal presente en el diseño de las paradas de la red: quien las diseñó dispuso que la fila de espera se haga en el sentido opuesto al que dicta la costumbre. Siendo impráctico esto, ya que obstruye el descenso del colectivo, la gente ignora esta pretensión y hace la fila de la manera normal. Sin embargo, esto genera la absurda situación en donde la mayoría de la plataforma techada se encuentra vacía y una multitud de personas espera fuera de ella o sobre la calle. Si bien el orden del día es el “no hay plata”, los cambios necesarios para corregir esta situación no deberían ser tan prohibitivamente costosos, creería yo desde la ignorancia. ¿Cuándo se corregirá esto?

Alejo Ruiz Camauer

DNI 45.074.635

Cementerio Recoleta

Quienes habitualmente nos hacemos presentes en el Cementerio de la Recoleta participando en alguno de los tantos homenajes que se llevan a cabo en esa necrópolis hemos notado, no sin un dejo de preocupación, que su directora gerente, la doctora Sonia Del Papa Ferraro, ha sido cesada de ese cargo luego de más de diez años en esa función, habiendo marcado una etapa de excelencia caracterizada por su profesionalismo y con el respeto absoluto por las figuras a las cuales se rendía homenaje, más allá de cualquier tonalidad cultural, política o religiosa que representaran. Su presencia física en los actos les daba el brillo humano y justo representando nada menos que al panteón de nuestra patria. De esa manera se vivieron emotivos momentos, tanto en el mausoleo de Domingo Faustino Sarmiento como en infinidad de bóvedas que guardan los restos de quienes forjaron nuestra historia.

Es de desear que quien la suceda en el cargo mantenga el nivel de excelencia del período que finaliza.

Ramón Conde Dadin

DNI 93.957.964

En la Red Facebook

Sectores peronistas se reagrupan para movilizar en el paro de la CGT y recobrar su rol

“Hagan lo que hagan, ya no son gobierno. Irán desapareciendo de las calles. No a manifestantes. No a los paros”- Alicia Savina

“Vergonzoso, siguen utilizando a las personas”- Daniel Urquiola

LA NACION