Cartas de lectores: Oportunidad, no hay pretexto, entorno

Oportunidad

Javier Milei se manifestó públicamente sobre el escándalo por la promoción de la criptomoneda $LIBRA negando su responsabilidad y afirmando: “Obré de buena fe y me comí un cachetazo”. Innegablemente el hecho evidencia una preocupante falla de gestión de su parte, así como también de su equipo de colaboradores más cercanos, y, por sobre todas las cosas, la ineficacia de los servicios de inteligencia que permitieron el acceso directo a la figura presidencial de personas de dudosa moralidad y trayectoria profesional con objetivos empresariales criptos poco claros, lo cual denota la frágil seguridad que rodea a Javier Milei, lo cual posibilitó que “se coma un cachetazo”. El escándalo le brinda la oportunidad para que ordene sus conductas para proceder en el futuro con coherencia y racionalidad, y a la vez para determinar con severidad quiénes son los colaboradores que debe mantener a su lado.

Oscar Edgardo García

No hay pretexto

No soy opositor y menos de los impresentables. Por eso mi angustia. No hay pretexto que explique la conducta del Presidente. No lo hay. Menos los insultos con que acompaña sus pueriles explicaciones. Difundir por su espacio de comunicación la identificación de una divisa privada y el link que facilita su contacto es una grave estupidez que pone en peligro el trabajo de sus ministros y otros colaboradores que están sacando el país adelante.

Eduardo R. Malvar

Entorno

El expresidente Mauricio Macri ha formulado declaraciones relativas al entorno del actual primer mandatario –obviamente, de su hermana y de Santiago Caputo–, críticas que comparto y que deberían traducirse en un alejamiento de estos. Pero, si vamos a ser honestos, corresponde recordarle la gran influencia que sobre él tenían el misterioso Marcos Peña –siempre en las sombras– y el asesor Jaime Durán Barba. Ser presidente de la Nación es una tremenda responsabilidad que no acepta errores como los cometidos, o la atrocidad que sería la designación del Dr. Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema. Ser presidente de la Nación significa administrar en buena medida la vida de más de 40 millones de argentinos, lealmente. Y así también deben ser la críticas. Honestamente, y haciéndose cargo.

Patricio A. Navarro

Quorum

Me pregunto –tal vez indignado– ¿cuánto durarían diputados y senadores trabajando en una empresa privada? Poco, muy poco. ¿Qué es eso de que “el bloque” no va a dar quorum porque no les gusta el temario? Es como si en una empresa no fueran a las reuniones gerenciales porque “no les gusta el plan de acción”. Para esto cobran su sueldo, señores, para ir y sentarse a todas las reuniones y discutir en defensa de sus votantes. Si no están de acuerdo, renuncien y traten de conseguir trabajo en el sector privado. Les deseo suerte.

Constantino Coutris

Pichetto y Viale

He escuchado y visto con detenimiento el duro editorial de Jonatan Viale donde se refiere al error que cometió al permitirle a Santiago Caputo que interrumpiera una impecable entrevista suya con el presidente Milei. En ella le había hecho muchas preguntas, incluso a raíz de la respuesta; en una de ellas fue más allá al reprocharle, tras los dichos del Presidente que argumentó que su cuenta de X era privada, no oficial y por lo tanto era como la de cualquier otro ciudadano dentro de X: “Pero vos sos el Presidente”. Y ante la reiteración por parte de Milei sobre la privacidad de la cuenta donde había publicado algo muy inconveniente, volvió con un “pero vos sos el Presidente” (lo que obligó a reconocer a Milei que no debió haberlo hecho).

Creo en la honestidad intelectual y material de Viale, amén de ponderar su memoria y consulta a las fuentes para afrontar los muchos y variados temas que aborda diariamente en sus columnas desde hace tiempo. Además, son válidos los argumentos a los que recurrió Jonatan para criticar la actuación de Pichetto en el Senado cuando se debatía la quita de fueros a CFK o su abstención cuando debió haberse pronunciado con fuerza por el sí en la votación por ficha limpia.

Fuerza, Jonatan, hay muchos que creemos en tu hombría de bien.

Juan José de Guzmán

Muy lejos

En su carta, el lector Pablo Gay se pregunta si la Argentina está preparada para el anarcocapitalismo. Espero que la respuesta sea un rotundo rechazo a ese concepto. El anarcocapitalismo es un concepto contradictorio en sí mismo: el capitalismo no puede desarrollarse sin reglas claras y controles legales, algo que la anarquía rechaza de plano. En los países donde el capitalismo ha producido el mayor desarrollo y prosperidad es la seguridad jurídica la responsable de ese logro. Usar este concepto de anarcocapitalismo para legalizar la estafa con meme coins está muy lejos de los principios constitucionales que rigen la vida republicana.

Raúl Davaro

Acostumbrados

El domingo pasado, en el Cosquín Rock, le robaron el celular a mi hija. A través del localizador, pudo saber dónde estaba, pero al ubicarlo en un barrio marginal de la ciudad de Córdoba no hubo chance de recuperarlo, a pesar de haber hecho la denuncia en la policía. Si la policía no puede entrar en estos barrios por su peligrosidad, tendría que haber una legislación específica para el robo de los teléfonos móviles. Hoy en día no solo te roban un despertador, una agenda, un reproductor de música o una calculadora, sino tu herramienta de trabajo, tu computadora portátil que almacena información valiosa, las credenciales médicas o los recuerdos fotográficos que no se recuperarán, entre otros. Y peor aún, te llegan a matar o golpear brutalmente para hacerse del preciado objeto, que luego se comercializa en lugares non sanctos, sin mencionar que no todo el mundo puede volver a comprarse un teléfono inmediatamente. ¿Hasta cuándo nos tendremos que acostumbrar a vivir tan mal?

Cristina Manzano

