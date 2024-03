Cartas de lectores: Papel de los jóvenes, cifras, juezas

Escuchar

Papel de los jóvenes

Todos los 24 de marzo deberíamos recordar lo sucedido durante la dictadura, reflexionando sobre el pasado y mirando hacia el futuro. Se suele hablar de democracia y respeto, pero todo ello queda en simples palabras cuando los hechos y las actitudes se contradicen. Es completamente penoso que en una sociedad que vela por los derechos democráticos no se acepte ni se escuche otra opinión que la propia. Los jóvenes de hoy somos una generación que nació y vivió toda su vida en democracia y recae en nosotros la enorme responsabilidad de defenderla y de marcar el rumbo de nuestro país, yendo hacia una sociedad en la que todas las opiniones sean respetadas y en la que podamos construir un país entre todos para tener un futuro. Nuestro primer paso es respetar al otro y escucharnos con tolerancia. Una vez que logremos introducir aquellos valores en nosotros y en nuestra sociedad, haremos de esta patria que amamos un país que nos enorgullezca.

Felipe Campitelli

DNI 47.756.873

Cifras

Cuando uno transmite a otros un dato que involucra a una cantidad de personas es muy importante que ese dato tenga exactitud. Justamente por eso se hacen periódicamente los censos de población. Si el que realiza el control de los tickets en la entrada de un teatro, con el fin de darle una alegría al dueño, le dice que entraron 30.000 espectadores, seguramente este le agradecerá su intención de hacerlo feliz, pero lo hará ingresar con él a la sala para verificar juntos que es imposible que haya ese número de espectadores en un teatro que tiene 400 butacas.

En otro orden de cosas, cuando de muertos se trata, si los medios difunden la cantidad de pasajeros que fallecieron en un accidente de aviación, no es conveniente que anuncien que murieron “aproximadamente” 200 personas. Es prudente que el dato sobre las víctimas sea preciso para que a los familiares de los que abordaron ese avión les quede la esperanza de que sus seres queridos puedan haber sobrevivido.

Raúl H. Álvarez

DNI 7.619.244

Juezas

Qué pasó en nuestro país para que el señor Presidente no propusiera para integrar la Corte Suprema de la Nación a dos mujeres. ¿No conoce el nivel académico que tienen las especialistas en derecho? ¿No sabe que tuvimos el lujo de que la Dra. Carmen Argibay y la Dra. Elena Highton de Nolasco integraran el supremo tribunal?

Le ruego que revea las postulaciones que recientemente trascendieron y le dé a la mujer la posibilidad de demostrar lo indispensable de su mirada en la sociedad.

Graciela Falabella

DNI 10.664.646

Agujeros negros

Es evidente que cada día que se averigua o controla algo en una dependencia estatal surgen gastos desmedidos y sin fundamentos –desaparición de fondos, tareas pagadas y no ejecutadas–, por lo que se debería investigar en todos los niveles y dependencias con claridad, eficiencia y honestidad de procedimientos, ya que –como decía la abuela– “pesito a pesito se hace el montoncito”. Hay que ir a fondo en esto y aprender que el funcionario está para servir y no para servirse de los dineros que aportan los contribuyentes: cumpliendo todas las disposiciones podremos ir camino a una sociedad que disfrute de lo que tiene o puede alcanzar. Esperemos que aquellos que deben controlar no confíen en lo que se les dice, sino que comprueben si todo está en regla.

Mario Luis Chretien

DNI 8.215.677

Déficit habitacional

En 1983 me recibí de arquitecto. Durante mi carrera y hasta el día de hoy la Argentina vivió en déficit habitacional. Ningún gobierno aportó una solución a este problema. Hoy, una pequeña solución para este tema está al alcance de la mano.

El rectángulo de la ciudad de Buenos Aires comprendido entre las avenidas Belgrano, Córdoba, 9 de Julio y Paseo Colón está repleto de miles de oficinas vacías. Esto genera varios problemas: 1) Falta de cobro de ABL del gobierno de la ciudad. 2) Juicios por ejecución de expensas para los consorcios. 3) Falta de recaudación de aportes para los sindicatos. 4) Pérdida de ingresos para los propietarios. 5) Desaparición de los negocios de cercanía. 6) Inseguridad alarmante.

La solución es muy simple: una ley de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires por la cual toda esta área pueda convertir estas unidades en viviendas, independientemente de lo que dispongan los reglamentos de copropiedad. Esto permitirá que miles de parejas jóvenes accedan a su primera vivienda a precios muy por debajo de lo que existen hoy en el mercado y que se solucionen automáticamente los 6 puntos anunciados anteriormente en esta carta. Uno de los problemas de la Argentina es que se habla mucho y se hace poco.

Señores legisladores: está en ustedes dar vuelta esta ecuación.

Sergio Timerman

DNI 12.290.760

Espacio público

He visto al jefe de gobierno Jorge Macri declarar que el espacio público debe ser respetado. Al respecto, se desalojaron las ferias ilegales de Retiro y Constitución, recuperando esos lugares para todos. Pero no se estaría cumpliendo dicha premisa en la peatonal avenida Corrientes, desde Libertad hasta Callao. Excluyo a los manteros y artistas callejeros que aprovechan la gran afluencia de público para hacerse de algunos pesos; pero pizzerías, bares y restaurantes ocupan la mitad de la peatonal instalando mesas y sillas para ampliar sus locales y dejando, en algunos casos, estrechos pasillos por donde circular. Espero que la ley sea pareja para todos y se ordene la inmediata devolución del espacio público apropiado por ese tipo de comercios.

Jorge Raúl García

DNI 12.548.804

Robo en Haedo

Quiero agradecer a nuestro gobernador Kicillof por la seguridad que nos brinda en las calles de Haedo, que logró que mi hijo y su familia no estuviesen en su domicilio cuando unos cacos (seguramente macristas) entraron y, luego de desordenar prolijamente la casa, les robaron todo lo que pudieron sacar. Al retirarse además tuvieron la gentileza de dejar todo desarmado y revuelto el contenido para que la mejor policía del mundo se diera cuenta de que habían entrado ladrones.

Julio Lozano

DNI 7.754.906

