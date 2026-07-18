Cartas de lectores: Para aprender, mirar hacia adelante, Harry Kane

Para aprender

Gracias a esta gran Selección argentina por la esperanza que nos regala y por tan lindos momentos. Esta es una Selección que tiene alma y que juega con el corazón. Una Selección hermanada que deja todo en la cancha y que no baja los brazos ni se rinde ante la adversidad. Una Selección que no pierde la fe. ¡Tanto para aprender de ellos!

¡Vamos Argentina!

Carmelo J. Monroe

carmelomonroe54@gmail.com

Mirar hacia adelante

Después del triunfo de la Argentina frente a Inglaterra salí a caminar por Buenos Aires. Había muchísimos jóvenes festejando. A varios les pregunté qué era más importante para ellos: ganar un partido de fútbol o vencer a los ingleses. Todos respondieron lo mismo: derrotar a Inglaterra. Esa coincidencia me dejó pensando. Han pasado más de 40 años desde la guerra de Malvinas. Recordar a los caídos y mantener el reclamo por la soberanía es una cosa. Seguir alimentando una rivalidad emocional con los ingleses es otra. Resulta llamativo que, mientras en la Argentina ese enfrentamiento sigue tan presente, en el Reino Unido la guerra prácticamente no ocupa lugar en la memoria de la mayoría de la población. Tiene que llegar el momento de mirar más hacia adelante que hacia atrás. El futuro de nuestro país dependerá mucho más de lo que seamos capaces de construir que de las batallas, deportivas o militares.

J. Felipe Fliess

felfli@yahoo.com

Harry Kane

Las declaraciones del capitán del seleccionado inglés, Harry Kane, tras la derrota con la Argentina, son un ejemplo de humildad y sensatez que corresponde destacar y ante todo celebrar.

Pedro Weinmann

pw2953@gmail.com

Plataformas de juego

¿Cómo es posible que en la transmisión por TV de un partido de fútbol del mundial, en la pausa para hidratación se emitan tres publicidades seguidas de plataformas de juego, y aun peor, una de ellas sea sponsor de la AFA? Está prohibido hacer publicidad de cigarrillos, pero el juego es otra adicción que azota en la actualidad a nuestros jóvenes. Qué tristeza.

Dora Bereciartúa

"dorisegura123@icloud.com"

Respuesta

Borges venía a visitar a su mayor amiga la Sra Claudina Hornos de Acevedo, y daba algunas charlas en Goodyear y en el Club Inglés. Confirmo que soy descendiente del oficial noruego de apellido Nelson que peleó en la guerra de la Triple Alianza, y descendiente del almirante Horatio Nelson. Pero soy nacionalista . Ahora bien, mi propuesta es mudar el nombre al Partido de Hurlingham por un nombre que represente nuestra verdadera identidad Partido de la Recponquista. Resumen de nuestra historia local: en 1723 compra estas tierras el alférez Morales. 1740. Malón del indio Cangapol junto a Querandies habitantes de estas tierras. En malón de 4000 lanzas atacan entre otros lugares (Luján, Arrecifes, La Matanza) y toman cautivas y llegan a las puertas de Buenos Aires. Resultado: 400 españoles y otros 400 vecinos son asesinados. Ya toda esta región se llamaba Paso Morales. En 1806 y 1807 se desarrollan las invasiones inglesas, donde heroicamente pelearon los habitantes de Buenos Aires. Pasa por aquí el general Güemes con sus gauchos, a fin de luchar contra los ingleses, tomando en Buenos Aires el navío de guerra Justina. En 1813 pasa el general San Martín a fin de ir (y retornar) de la batalla gloriosa de San Lorenzo. En 1833 Inglaterra se apodera por la fuerza de nuestras Malvinas. En 1850 se establece Adolfo Sordeaux. En 1856 se instala el molino harinero de Louis Longevin, que ocupa 35 peones siendo una de las primeras industrias de toda la región hoy estaría ubicado en Campo de Mayo. En 1875, el genovés Macchiavello instala el primer almacén de ramos generales y junto con la estanzuela del Sr. Quirno funcionan como lugar de tránsito de diligencias, carretas, arrieros, comerciantes, etc. Hasta aquí italianos, franceses, españoles, criollos, indios. Luego, en 1888, se instalan los británicos, para comenzar la instalación de los ferrocarriles. Allí fundan un club de polo y logran que la estación de tren se llame Hurlingham. En 1982 se produce la recuperación de nuestras islas Malvinas, el 2 de abril. La mayoría de los ingleses se van de la localidad y los que quedan firman un acta para cambiar el nombre de Hurlingham a 2 de abril. Pero luego de perder la guerra de Malvinas queda en el olvido, aunque los ingleses no regresan. En 1994 Eduardo Duhalde y el senador Roman deciden entre gallos y medianoche separar al distrito de Moron en tres partidos: Morón, Ituzaingó y Buen Ayre. A este último, por el olor nauseabundo que llegaba del Ceamse, prefirieron dejarle Hurlingham, por el contrasentido. Además, se olvidaron de dividir La Matanza, bastión del PJ. Conclusión: yo no estoy de acuerdo, si los seguidores de La Cámpora u otros quieren seguir tradiciones inglesas que acá no existen, allá ellos. Si LA NACION quiere hacerlo, debería fundamentar más los motivos, ya que la historia de aquí no es Inglesa, sino argentina, la historia Inglesa refleja el colonialismo y el robo de nuestras tierras.

Marcelo Suárez Nelson

proyectomarcelo@gmail.com

N. De la R: LA NACION ratifica en todos sus términos el editorial publicado el 20 de junio pasado.

Irurzun

Leí la carta del señor Guillermo Serpa Guiñazú destacando el espíritu de justicia y la rectitud del juez Irurzun. Coincido plenamente: jueces cómo el señor Irurzun son lo que necesita nuestro país. Pero me pregunto: ¿le interesa realmente a la justicia preservarlos? Por lo que vemos en el día a día se premia más la obediencia que la independencia. Al juez que falla según la ley se lo ataca, se lo traslada, se lo desgasta. A los que acompañan a los que duermen las causas se los protege. Si seguimos así, la diosa Iustitia terminará sin venda en sus ojos y sin balanza en sus manos. Solo con un manual de instrucciones.

Pedro C Matteucci

matteuccipedro@gmail.com

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La FIFA investiga el incidente con la pancarta sobre Malvinas

“No hay que mezclar la politica con el deporte” -Leo Manzewitsch

“Es una pancarta, no una bandera, y salió de la hinchada de Argentina, y los jugadores cómo argentinos que son la desplegaron en la cancha. Fin de la historia” -Zulma Graff

“¿Y que va a decir la FIFA que no permite que Rusia juegue los mundiales... por razones políticas? Habrá una “investigación” y una multa que descontarán de la plata que le pagarán a AFA por el mundial” -Alfredo Borgioli