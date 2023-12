escuchar

Para no ser rehenes

Aplaudo el DNU dictado por Milei. Lo hago al margen de que en definitiva prospere, dado que está cuestionado por algunos expertos en su constitucionalidad. No tengo la preparación suficiente como para emitir opinión sobre el particular. El espectacular trabajo de Sturzenegger y su equipo es una obra maestra. El solo hecho de que nos haya permitido visibilizar que vivimos durante décadas inmersos en el socialismo lo hace merecedor de esa calificación. Ese régimen, ideológicamente perverso, empobrecedor por naturaleza, se agrava en nuestro caso por una gestión corrupta e ineficiente, que nos conducía inexorablemente a la mayor de las pobrezas y a convertirnos en poco tiempo en rehenes de un Estado que, eso sí, nos dará una vianda que alcanzará quince días. Si prosperara, produciría un efecto similar a la caída del muro de Berlín y renacerían Alberdi y su generación.

Romeo Di Piero

romeodipiero@hotmail.com

Militancia

El kirchnerismo, junto con los sindicatos cómplices, todos unidos, intentando salvar los mil negociados de la política. La única razón de la militancia para oponerse al DNU. ¿Tiene sentido recuperar el poder si no hay lucro?

Ana Astigueta

DNI 12.431.271

Vivir en libertad

Cuántos habían siquiera imaginado en qué consistía la libertad. ¡Unos pocos días han bastado para ver qué es vivir libre! Si no sabemos qué es esto de la libertad, es porque hace casi un siglo que no la practicamos, ya que se nos regulan nuestras vidas a través de la maraña de normas dictadas por seudopensantes o por los copiadores de leyes foráneas. Así como la inflación legislativa compite con la económica (parecen ser más de 380.000 las reglas vigentes, muchas de las cuales son pequeñas cárceles para el ciudadano), también es una prueba bestial de la manera en que perdieron su tiempo los anteriores creadores (tiranillos podría decirse) de esta absurda maraña de entuertos que hoy es necesario eliminar para que pueda salir el sol realmente. La libertad responsable es algo que se lleva en el espíritu, no algo que se le impone al ciudadano regulándole todos los aspectos de su vida, con el agobio del cambio constante de la normativa. Para vivir la libertad basta con respetar y hacer respetar el marco general de la Constitución nacional, que entusiasmará a los gobernados y les facilitará hacer el bien. Javier Milei es una persona libre y lo ha sido desde que lo conocimos, porque conviviendo igual que todos con 384.574 leyes, decretos, resoluciones, comunicaciones y otras muchas normas ridículas, él supo encontrar la tecla para darnos libertad. ¿Cuál fue la gigantesca explosión en la cabeza del argentino para votar, holgadamente más de la mitad, por algo realmente desconocido y novedoso, ya que la propuesta de Milei no está en práctica, así pura, (casi) en ningún lado del mundo? ¿Cuál es su aporte? La verdad,... aunque él sea el único que la sostiene; la decencia, aunque ofrezcan tentarlo con dádivas; la firmeza en lo que cree, sabe, piensa y actúa. Muy importante también ha sido el hartazgo del electorado, que a pesar de convivir en una aparente comodidad con una decadencia permanente, supo ver más allá, dándose cuenta de que los países en permanente declive terminan exactamente en la frustración. Y también proviene de dirigentes tan acostumbrados a servirse del cargo y no servir a la ciudadanía, a regalar un pan dulce que no les pertenece ni compraron, al discurso vacío y mentiroso lleno de palabras que suenan importantes pero no dicen nada, a llenarse la boca del término democracia sin haber comprendido nunca lo que es la república y el bien común. Cabe preguntarse por qué ningún político en estos quince días del gobierno de Milei ha logrado dar argumentos sólidos contra las medidas tomadas, y en cambio solo críticas que parecen confirmar el concepto de “casta” aterrorizada de perder privilegios y prebendas. No sirven a la ciudadanía, no saben siquiera a qué y por qué se deben oponer, ya que una vez más no comprenden lo que pasa, que no es otra cosa que el votante mayoritario ha apostado su futuro a que le permitan trabajar, producir, progresar, compartir, alegrarse, festejar... en definitiva, a vivir en libertad.

Bernardo Shaw de Estrada

bshawde@gmail.com

Borges

Motiva esta carta la publicación del deseo de lejanos parientes políticos de Jorge Luis Borges de trasladar su cuerpo a Buenos Aires. Los cadáveres no se heredan. Nadie ha recibido como herencia un muerto. No lo heredó María Kodama, quien nunca pretendió ser dueña del cuerpo muerto, ni quienes la hayan sucedido. La esencia del derecho sucesorio consiste en respetar la voluntad del muerto y aplicar la ley, que en este caso no es la argentina, sino la suiza. Estar enterrado en Ginebra fue una decisión tomada con plena lucidez por Jorge Luis Borges al vivir y morir allí sin más y, consecuentemente, reposar donde hoy yace. Borges tenía por Ginebra un amor especial, quizá por haber vivido allí en tiempos de la Primera Guerra Mundial. Trasladarlo sería ir contra su voluntad explicitada de una forma más contundente que la escrita, el elocuente lenguaje de los hechos. La forma de la oposición de María Kodama a su traslado en 2009, como conocedora de su última voluntad y no como propietaria de su cadáver, es la interpretación auténtica de la voluntad del poeta. Con esto no hay lugar para el debate. Borges, que tanto ha dado, merece que lo dejen tranquilo, como él quería. Sería apropiado que sus lejanos parientes políticos le evitaran aquello de lo que rehuyó: el manoseo.

Juan E. Cambiaso

DNI 4.435.122

No corresponde

“Un alcalde se niega a entregar cheque de Navidad a la familia de un manifestante que había dañado una comisaría”. Este titular podía leerse el 25 de diciembre en el periódico francés Le Figaro. El alcalde de Ville Neuve-le-Roi, en la zona de Val-de Marne, explicó su decisión diciendo que es coherente no hacer esa contribución con el dinero de todos los habitantes del lugar.

¡Chapeau! Aprendamos.

Walter Junco

wlterjrjunco@gmail.com

En la Red Facebook

La marcha de la CGT terminó con seis detenidos

“¡Excelente la policía y el gobierno!”- Marcos Pereyra

“Se acabó el todo vale, esto era necesario”- Blanca Villarruel

“Esos no son gente trabajadora como nosotros, esos son piqueteros. ¡Vamos Milei!”- Caryto Magnone

“¿Dónde estuvo la CGT durante 4 años?”- Sonia Consolo

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION