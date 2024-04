Cartas de lectores: Partícipes activos, Pro-Lijo, ausentismo

Escuchar

Partícipes activos

Nuestro país lleva décadas de gobiernos ineficaces y otros corruptos. Nos encontramos en un grado tal de decadencia que se necesita atravesar un duro camino para poder reorganizarlo en muchos órdenes. Vivíamos en una ficción económica y asumir la realidad es doloroso. Apostamos a un cambio y tendremos que sobrellevar las consecuencias, pero lo más importante en este proceso de transformación es no perder el optimismo ni la convicción de que es una gran oportunidad. Sabemos que estar en el gobierno no es tener todo el poder, que los ideales son difíciles de concretar, que desarmar estructuras instaladas durante años acostumbradas a condicionar el accionar del gobierno no es fácil. A veces, aun teniendo claro lo que se debe hacer, quien gobierna choca con el costo social y debe adaptarse.

Mientras se trata de organizar el caos, todos opinan, los que saben y los que no. Estos últimos ocupan también espacios en los medios de comunicación, sin medir las consecuencias de lo que dicen. Si bien es necesario saber y estar informados sobre la realidad, la prudencia al hablar es una virtud que no se debería olvidar. La crisis es una oportunidad para salir fortalecidos y su resultado es responsabilidad de todos. El Gobierno y el país nos necesitan, y ha llegado el momento de dejar de ser jueces y espectadores para ser partícipes activos brindando apoyo para lograr el cambio deseado y tan necesario, y no dejar pasar esta oportunidad.

Adriana DiPaolo

DNI 6.221.705

Pro-Lijo

El presidente Javier Milei vino a poner en orden las cuentas, la administración y los actos de gobierno. Eso está muy bien. Es muy prolijo. Pero ¿alguien puede avisarle que ser prolijo no es lo mismo que ser pro-Lijo?

José Deym

deymjose@gmail.com

Ausentismo

Con relación al artículo del 28 de marzo, deseo referirme a la contracara del ausentismo docente, el cual, dicho sea de paso, si recordamos nuestra época de estudiantes, existió siempre. Todos hemos tenido “horas libres”. Por lo menos en el ámbito que conozco, también debemos considerar el ausentismo de los alumnos, provocado por distintos motivos, incluso en los días de paro, cuando muchas veces el docente no adhiere a este, pero el que no asiste al colegio es el estudiante. En mi humilde opinión, uno de los temas fundamentales para corregir en el sistema educativo que deriva en la actual crisis es la ausencia del nivel de exigencia en la evaluación de los estudiantes, muchas veces motivada por la ira de sus padres ante la desaprobación de sus hijos, que deriva en repetidas situaciones de violencia física y verbal hacia docentes y directivos. Es lamentable que un trabajador sea atacado en el ámbito de su trabajo. Sin analizar casos puntuales, me atrevo a decir que, en lugar de diferenciar (en cuanto a su presentismo) entre docentes buenos o malos, yo diría docentes con o sin problemas de salud, que son cientos de casos. Así, docentes, padres y alumnos, mancomunados, comenzarán a corregir las desviaciones del sistema educativo.

Nora Claudia Fasani

DNI 12.747.053

Sala de conciertos

Como melómano veo con agrado que el Gobierno decida cambiar el nombre del ex-CCK, que alberga la mejor sala de conciertos del país con su gran órgano de tubos y excelente acústica. Si bien este centro cultural cobija numerosas artes, su núcleo principal es su sala de conciertos. Por eso estimo que el llamado a la elección de nombres es un ejercicio de confrontación, pues lleva a proponer nombres de músicos o poetas, lo que implica una elección personal en la que muchos argentinos seguramente no coincidiremos.

En otras latitudes generalmente se buscan nombres que resulten impersonales, como la Filarmónica de París, la Filarmónica del Elba en Hamburgo, la Filarmónica de Berlín o el Concertgebouw de Ámsterdam.

Nuestra querida sala de conciertos ya tiene un nombre que eligieron los impulsores de esta obra: Centro Cultural del Bicentenario. Es un nombre original en el plano internacional y que elimina inútiles personalismos.

Oscar Bonello

DNI 4.312.922

Dos culturas

Dada la nueva propuesta del gobierno nacional respecto del CCK, transcribo la carta que envié en enero de 2019, como consecuencia de un editorial de la nacion.

“Excelente homenaje a la señora Victoria Ocampo en el editorial de la nacion. Mucho se ha hablado y discutido sobre el nombre que debería llevar el CCK (Centro Cultural Kirchner) y aún no se ha logrado cambiar su nombre. Deberíamos decidir, cuando hablamos de cultura, a cuál de ellas nos referimos. Si es a la cultura de la vagancia, las dádivas, el punterismo político, el atropello a las instituciones, el aplastamiento del pensamiento libre y por lo tanto el culto al pensamiento único, el ‘vamos por todo’, y el robo descarado de los dineros y bienes públicos, claro está que el nombre más emblemático de dicha cultura es el de Néstor Carlos Kirchner o eventualmente el de su viuda y expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

“Ahora bien, si nos referimos a la cultura de la educación, la lucha por la libertad, el pensamiento crítico, la apertura a culturas diferentes manifestadas en expresiones literarias, musicales, o cualquier otra forma, el pensamiento universal lejos de ataduras a estereotipos excluyentes y autoritarios, en fin, al cultivo de espíritus libres, dentro del determinismo que nos limita, no tengo dudas de que el nombre de Victoria Ocampo sería el más adecuado para dicho centro cultural, dado que el paso de esta señora por la vida cultural argentina ha sido un antes y un después para la sociedad”.

Cristián A. Bengolea

cbengolea@gmail.com

Ruta 40

Principal motivo de esta carta debió haber sido la visita al Parque Nacional Perito Moreno (centro-oeste de la provincia de Santa Cruz), calificado como el más agreste y menos visitado del país. Allí puede observarse la indescriptible belleza del lago Belgrano y sus alrededores. Sin embargo, el acceso al parque no es sencillo. Se puede acceder, por ejemplo, desde la agradable localidad de Perito Moreno (norte de la provincia, a 300 km del parque). Habiendo accedido por la ruta 40, debe notarse su calamitoso estado, desde Tecka (centro-oeste de Chubut) hasta el acceso al parque. No ya pozos, sino cráteres del tamaño de más de un metro de ancho, algo similar a una zona bombardeada. Son 500 km que el viajero debe transitar con extremo cuidado dado que no existen auxilios en centenares de km; es notable el interés de extranjeros, viajando en motos de alta gama, prácticamente haciendo slalom sobre el mal denominado asfalto. Un poco de vergüenza y dignidad no estarían de más para reparar tan importante ruta.

Jorge Gebhardt

DNI 8.608.784

En la Red Facebook

Presunto enriquecimiento ilícito: allanan la casa de la presidenta de Perú y el Palacio de Gobierno

“Jajajajaja, que esa Justicia venga a la Argentina, por favor”- Claudia Carolina Ausar

“Igual que en la Argentina, acá todos libres”- Roberto Lagos

