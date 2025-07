Cartas de lectores: Penoso, lenguaje presidencial, examen de residencia

Penoso

Es penoso que puestos electivos puedan ser ocupados por personas sin formación. El Congreso da el ejemplo. Por eso tantos asesores, ya que muchos legisladores no llegan a entender lo más mínimo, empezando por la educación, el decoro y el respeto hacia la cámara (ni hablar de la Constitución, su muletilla preferida). No escuché a ningún legislador que pidiera formalmente sancionar o expulsar a las diputadas que provocaron un reciente escándalo, convirtiendo el recinto en un reality show donde dirimen sus bajezas y antagonismos con una violencia arrabalera y una verba soez, totalmente impropias de sus investiduras. Tal vez ninguno lo hizo porque en el fondo no son demasiado diferentes.

Se ’gual, diría Minguito.

Rafael Mauro

DNI 4.559.184

Lenguaje presidencial

La interesante columna de Fernando Laborda me dio pie a algo que, como todos, vengo advirtiendo desde hace tiempo con una mezcla de tristeza y vergüenza. La lengua española es quizás de las más ricas por su extensión. Es más, es una pena que, siendo tan vasto el universo de las palabras, la inmensa mayoría utilicemos tan solo unas pocas para comunicarnos, y atribuyo esto en gran parte a la falta de lectura de la buena literatura, única forma de acercarnos a ese mundo extraordinario del vocabulario. El Presidente parece no dar importancia alguna al tema, al optar por utilizar un lenguaje vulgar, plagado de malas palabras y acompañado de un lenguaje corporal agresivo y confrontativo. Al hablar con insultos e improperios surge la figura de un hombre atravesado por emociones que no puede gobernar y es dominado por ellas. Si esa persona es el presidente de la Nación, es lógico temer y desconfiar. No se trata ya de disentir o discutir ideas, sino de apelar en forma reiterada al insulto o la verba vulgar para referirse a los opositores o a quienes simplemente no piensan como él. El nefasto lenguaje de Milei –y de algunos de sus cercanos colaboradores– puede ser un camino abreviado hacia una fugaz fama, pero a la larga nunca será suficiente para ser recordado como un buen mandatario si no logra entender la descalificación que representa para la figura presidencial el hecho de recurrir en forma sistemática al improperio y a la agresión. Es lamentable y vergonzoso.

Rosana G. Vallejos

DNI 17.105.059

Examen de residencia

Soy uno de los médicos que rindieron el reciente examen de residencia; recibí las noticias de los abruptos cambios con cautela, sin quejas y con confianza, ya que soy fiscal de LLA desde su primera elección. Sin embargo, el sábado pasado subieron las respuestas correctas del examen de 100 preguntas, y las correcciones cuentan al menos 14 con errores muy graves, como hacerle una histerectomía (sacarle de útero) a una mujer con tan solo autotest HPV positivo, o que el cáncer más frecuente en la Argentina es el de próstata... Pongo estos ejemplos para algún lector escéptico; es información errada que todos pueden comprobar. Esto, sumado a que el examen tenía errores de tipeo y preguntas sin opciones correctas, me hace dudar de la labor realizada en este sentido por el Ministerio de Salud. Un año para hacer un examen de 100 preguntas bien armadas y corregidas no creo que sea complejo. Aunque entiendo el error humano, creo que merece un fuerte llamado de atención.

José María Silveyra

DNI 44.147.118

Obras en la rambla

Leí con alegría que por fin están poniendo en valor la famosa y emblemática rambla de Mar del Plata, que abarca los edificios del Casino y el Hotel Provincial, conjunto arquitectónico que le da la impronta tan característica a la ciudad. Mi reparo y temor radican en quienes encaran los trabajos. Miedo a que los materiales sean de baja calidad y que no se respete la obra del arquitecto Bustillo. Recuerden que no estaba pensada para el tránsito de motos, patrulleros, camionetas ni camiones. Que los negocios de la recova deben funcionar como tales, y que no se permita dormir allí ni usar ese espacio como baño público. Deben recordar además que todos los desagües están obstruidos, por lo que deberá verificarse (antes de hacer el contrapiso y el solado) que la red esté en óptimas condiciones. Es una obra que requiere de expertos y no de políticos ambiciosos.

Espero que esta vez sea verdad y que nuestra querida ciudad vuelva a lucir su mágica postal tal como fue pensada.

Claudia García

clodine31@yahoo.com.ar

Astronauta argentino

A propósito de la serie de notas sobre la astronauta salteña Noel de Castro, me gustaría recordar a Fernando “Frank” Caldeiro, quien en 1996 se convirtió en el primer astronauta argentino. Caldeiro había nacido en 1958, en la localidad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. A los 15 años emigró a Estados Unidos, donde completó su educación secundaria y universitaria. En 1991 ingresó a la NASA y cinco años más tarde recibió sus credenciales de astronauta. Aunque no llegó a volar al espacio, hizo vuelos suborbitales de entrenamiento e investigación. Murió de un tumor cerebral en 2009.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

Consejo Consultivo

Desde 2011 el Consejo Consultivo de la comuna 2 viene funcionando de manera ininterrumpida en la sede comunal de la calle Uriburu. Este espacio no solo nos permitió a los vecinos participar activamente en la vida democrática de la comuna, sino que también garantizó accesibilidad para los vecinos, muchos de ellos adultos mayores, que con compromiso y esfuerzo sostienen esta herramienta de participación ciudadana. Sin embargo, desde junio de 2024, el presidente de la comuna ha decidido expulsar al Consejo Consultivo de ese lugar histórico, enviándonos a espacios alejados y, lo que es peor, no aptos para personas mayores o con movilidad reducida. Esta decisión arbitraria no solo dificulta nuestro funcionamiento, sino que también parece ser un castigo injustificado hacia una institución ciudadana reconocida por su labor. Reclamamos que se respete el lugar del Consejo Consultivo en la sede comunal y que se garantice un espacio digno, accesible y acorde a nuestras necesidades.

Magdalena Silveyra

DNI 13.120.747

En la Red Facebook

El fiscal general aceptó que Cristina Kirchner cumpla arresto domiciliario, pero pidió un cambio de lugar

“Señores jueces, los vecinos que no se robaron un PBI tienen derecho a vivir en paz”- Marilú Cardozo

“Al sur. A su casa”- Marta Romero

“¡Muchas contemplaciones!”- María Teresa Zuccato