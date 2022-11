Cartas de lectores: Pérdidas inesperadas, piedras de la derecha, propuesta

escuchar

Pérdidas inesperadas

El presidente Fernández extendió las sesiones ordinarias del Congreso con el fin de tratar proyectos de leyes como la renta inesperada. Estimo que ante la sequía sin precedente que padece en su totalidad la principal zona productiva del país propondrá también tratar algún proyecto sobre “pérdidas inesperadas”, que sin duda serán millonarias para centenares de productores agropecuarios y que ya están afectando a todo el complejo agroindustrial.

Patricio Carli

Piedras de la derecha

La vocera presidencial subió a Instagram un video en el que se la ve afirmando, ante la ministra de Igualdad de España, y mientras señala las piedras dejadas en la Plaza de Mayo que conmemoran a las víctimas del Covid-19, que “esas piedras las colocó la derecha “. Vergonzosa declaración que demuestra que nada le importaron al Gobierno las 130.000 muertes provocadas por el manejo de la pandemia. Una falta de respeto a cada una de las víctimas y a sus familiares, a quienes jamás el Gobierno pidió disculpas por ese pésimo manejo, olvidando la falta de vacunas, que hubieran salvado muchas vidas; el Olivosgate; el vacunatorio vip y otros desaguisados. Además, no sirvió de nada retirar luego ese video ni sus palabras posteriores, porque el mal ya se causó, y frente a eso debe renunciar. Y si no lo hace, el Presidente debe pedírselo, por su falta de empatía hacia cada uno de los familiares de las víctimas que esas piedras representan.

Mario A. Parafati

Propuesta

¿Y qué tal sin anuncian un congelamiento de impuestos?

Marcelo Block

Derechos humanos

En sus recientes editoriales del 27/10/22 y 8/11/22 se hace mención a la vulneración de derechos de las personas que lucharon contra la subversión marxista en nuestro país durante la década del 70, y en ambos editoriales se señala que debido al accionar discrecional y sesgado del Poder Judicial muchos argentinos murieron arbitrariamente privados de su libertad. Como bien indica LA NACION, son más de 750 las personas fallecidas en estas injustas e inhumanas condiciones, pero aún quedan 142 presos detenidos en penales y 728 con prisión domiciliaria, que de no mediar cambios tendrán el mismo final. De este gobierno poco se puede esperar, pero me gustaría saber si el próximo está dispuesto a terminar con esta inequidad a la que ya fueron sometidos más de 2600 argentinos. Hoy todos son ancianos y en su mayoría están enfermos, pero cuando fueron jóvenes y sanos no dudaron en defender la patria.

Coronel Marcelo Liendo (R.)

Jubilaciones

A la humillación permanente del deterioro de nuestras jubilaciones (con relatos y mentiras tales como “vamos a aumentarlas el 20% dejando de pagar los intereses de las Leliq”, “primero la gente”, “primero nuestros abuelos”) se suman también los aplausos contratados que debemos soportar de un grupo que no es de jubilados, la cara de póker de Massa y la sonrisita de Raverta. Cuando el gobierno anterior quiso establecer una fórmula de ajuste que hubiese significado tener hoy un 23% por sobre las jubilaciones que tendremos en diciembre, recibió 14 toneladas de piedras. Es decir: nos humillan con mentiras y falsos relatos y nos tiran piedras cuando se quiere establecer un sistema de ajuste más justo.

¡Basta, por favor!

Edgardo Hilaire Chaneton

Mina de Río Turbio

Es muy instructivo y oportuno el editorial del 9 del actual sobre las empresas estatales. Para empezar, habría que liquidar Yacimientos Carboníferos de Río Turbio ahora mismo. Aun manteniendo el pago de salarios al personal hasta que se le consiga otra ocupación, se ahorraría en poco tiempo una suma inmensa, no inferior a los mil millones de dólares. El carbón de la mina es de baja calidad, se vende con dificultad y a pérdida. El precio que se obtiene no cubre ni siquiera los costos directos. O sea que cuando más produce, más pierde. No sirve para altos hornos siderúrgicos, de modo que en el país no tiene aplicación alguna. La mina se encuentra en mal estado, produce muy poco, y hay que invertir mucho para ponerla en condiciones. Aparte de eso, el mundo está saliendo del carbón, porque es por mucho el combustible más contaminante de la atmósfera. El cierre de la mina sería un buen gesto hacia el mundo. Durante el gobierno de Menem se privatizó la empresa, pero con un subsidio fijo. Para que las cuentas cerraran, el concesionario tuvo que reducir fuertemente el personal y la actividad. Hizo el trabajo sucio. Pero luego Néstor Kirchner reestatizó la empresa, y aumentó fuertemente el personal, con lo cual el déficit creció en forma desmesurada. La última aventura de los Kirchner fue la instalación in situ de una usina termoeléctrica, que debía utilizar el carbón que allí se producía. Cristina Kirchner la inauguró en octubre de 2015, pero hasta el día de hoy no funciona. Ponerla en marcha exige una inversión de varios centenares de millones de dólares, que no tiene sentido. Hay que desmontarla y luego montarla en una zona donde haga falta más electricidad. Si el ministro Sergio Massa hiciera lo que propongo, no solo reduciría el déficit primario, sino que ganaría en credibilidad. Lo aplaudiríamos.

Juan Alemann

Cambio de horario

La mayoría de los países del mundo utilizan diversos sistemas de ahorro de luz en relación con sus horarios de tiempo solar, básicamente corrigiendo el reloj en una hora. Desearía conocer los argumentos que este gobierno de científicos ha analizado para decidir no ayudar, de ese modo natural, con la conservación y el ahorro de nuestros escasos recursos energéticos.

Dardo Fernández Aramburu

En la Red Facebook

Víctimas del Covid: el pedido de disculpas de Gabriela Cerruti por sus dichos

“Las piedras no las puso ni la derecha ni la izquierda, las pusieron todos aquellos argentinos, independientemente del partido político, que perdieron familiares y amigos víctimas del Covid”- Luisa Camerano Spelto Rapino

“No son suficientes las disculpas, porque ofendió adrede. Usted tiene suficiente inteligencia para saber del alcance de sus palabras. Lamentablemente, ese es su pensamiento, sin ningún tipo de sentimiento hacia el dolor del prójimo”- Graciela Toscano

