Piquetes

Antes no había cortes de calles para la protesta. El populismo los naturalizó, ya que sin la connivencia con el gobierno de turno no se pueden llevar a cabo. Los piqueteros usan a la gente como víctimas indefensas y actores principales del caos de tránsito, algo que necesitan como factor de presión y visibilización de la manifestación. Es una ingenuidad explicar que el derecho a manifestarse debe realizarse respetando el de circulación, ya que la interrupción del tránsito se hace a propósito y la gente lo sabe. El gobierno ya no está en connivencia con los piqueteros y la gente está harta de tanto abuso, lo que explica este cambio de actitud tan esperado por la gente.

Douglas Jarvis

Piquetes II

La exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó en redes sociales un video del expresidente Néstor Kirchner defendiendo y justificando el accionar de los piqueteros por considerarlos argentinos que tienen sus derechos postergados. ¿Ni a la exvicepresidenta ni a ninguno de sus seguidores/aplaudidores se les ocurrió pensar que tres presidencias después esos argentinos son cada vez más? Ese video lo único que resalta es la inoperancia de los gobiernos kirchneristas o su afán por seguir generando pobreza.

Juan Ignacio Casadellá

Es nuestro país

En estos tiempos de desafíos socioeconómicos que aparecen tan difíciles como escalar el Everest en ojotas, creo que el uso de las palabras adquiere un valor sumamente importante. Más cuando son usadas por dirigentes a quienes la población escucha con atención esperando comentarios o análisis que brinden, si no certezas, al menos esperanza. Al respecto quiero destacar que en muchas ocasiones, por no decir casi siempre y casi todos, los entrevistados, o discursantes, usan la expresión “este país” en lugar de “nuestro país”. Este pequeña diferencia creo que significa mucho. Decir “este país” suena a posicionarse como un espectador sin responsabilidad alguna, como ajeno a lo que nos sucede. Un mero espectador que opina con la mejor intención pero desde afuera, sin compromiso en su cuerpo, expectante, opino y veo, no actúo. ¿No sería mejor que empecemos a hablar usando la expresión en “nuestro país” en vez de en “este país”? No sé cuánto cambiará nuestra situación, pero estoy seguro de que transmitiríamos más compromiso por el hacer de las cosas que por relatarlas como si fuéramos espectadores de un reality show llamado Argentina. Nuestro país.

Fernando Chain

Batalla ideológica

Excelente cronología historiográfica universal y local en el editorial “La imprescindible batalla cultural”, del domingo pasado. La Argentina sigue confirmando que hemos logrado sumar lo peor de los dos sistemas de vida occidentales: somos un socialismo sin plan y un capitalismo sin mercado. Un Estado omnipresente con regulaciones y controles ineficientes que es la ventanilla ideal para la corrupción. Desarmarlo requiere una cirugía de alta precisión y no precisamente una motosierra que voltea un tronco y solo deja el toco de lo que fue un árbol. O sea nada. Los que proponen igualar los perjuicios (ejemplo: subir retenciones al 15% para todos) caen en el peor escenario posible: reparto equitativo de los perjuicios en nombre de la igualdad y en detrimento de la libertad. Sumo un aporte. Contribuyo con la omisión del padre de la ideología marxista latinoamericana: el denominado “socialismo del siglo XXI” (2005), cuyo autor fue el alemán oriental Heinz Dieterich, mentor en persona durante cuatro años de Hugo Chávez y dos años de Evo Morales. El modelo de “patria grande bolivariana” es la resurrección de Karl Marx en el siglo XXI cambiando la revolución proletaria o guerrillera por un acceso democrático al poder para luego ejercerlo con autocracia y dictadura desde el poder patrimonialista con pensamiento progresista hegemónico y único. Los partidos clásicos argentinos (UCR) y los nuevos (alianza Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza) deben recalcular su ideología (valores y principios para la acción) con realismo y pragmatismo. Una nueva Argentina solo es posible sin promesas falsas. Poner en valor nuestra ventajas comparativas transformándolas en ventajas competitivas debería ser el objetivo. La estrategia: recuperar la república robada (ética y justicia), liberar las fuerzas productivas y empresariales (economía y desarrollo) y brindar una red de contención social de los más vulnerables eliminando a los intermediarios y gerentes de la pobreza (justicia y equidad). La digitalización de servicios es el mayor beneficio de la economía democratizada del siglo XXI. Sin caudillos. Con liderazgo (ejemplaridad e innovación) y sana administración (incentivos alineados y eficiencia). Una nueva cultura más allá del caudillismo y personalismo que nos trajo hasta acá.

Fernando Brom

Flor de Ceibo

Muchos ciudadanos están asombrados por los precios en todos los rubros de la economía. Los que ya hemos cumplido ochenta y siete años de edad recordamos el primer gobierno de Perón, que comenzó dilapidando miles de lingotes de oro del BCRA provenientes de los países que pagaron los alimentos durante la Segunda Guerra Mundial. En ese primer gobierno de Perón, que muchos fanáticos que aún viven alaban sacando pecho orgullosos, se generaron una corrupción extorsiva y una galopante inflación. Faltaban productos de toda clase y surgieron otros de mala calidad. El ingenio peronista para controlar los precios usó el nombre de la flor nacional: a esos productos los llamaron Flor de Ceibo. Ciudadanos, ahora no se quejen después de casi un siglo de vivir la fantasía popular peronista potenciada por el kirchnerismo corrupto jamás visto.

Juan José Varrone

Sistema brasileño

Tome nota quien se ocupe de desintegrar los registros del automotor: solo hay que copiar el sistema brasileño. Todo se realiza vía web. Se hace luego en un galpón similar a los de la VTV. Allí, previo turno, se presentan vendedor y comprador, y toda la operación dura aproximadamente dos horas, y las partes terminan con su documentación en mano, sea obtención del título o venta.Registro de firma es en el acto allí mismo.

Marcos Sanz

Piquetes

