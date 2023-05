Cartas de lectores: Plaza usurpada, los principios de 1810, derecho a la vida

escuchar

Plaza usurpada

Hoy, la Plaza de Mayo será usurpada por el kirchnerismo, en una fecha tan cara para los argentinos, para que la condenada y no proscripta Cristina Fernández de Kirchner, única oradora, se explaye a gusto mientras la horda de fanáticos gritan “Cristina presidenta” y “Cristina, el pueblo no te proscribe”. ¿Qué quedó del glorioso 25 de Mayo de 1810, cuando en esa misma plaza el pueblo emocionado y enfervorizado lanzaba los primeros gritos de libertad? Me pregunto… ¿se cantará la marcha peronista, como en el fatídico 25 de mayo de 1973, cuando asumió la presidencia Héctor Cámpora, suplantando al Himno Nacional de nuestra tan vapuleada Argentina?

La plaza es de todos, no solo de una facción que pretende apoderarse del país como lo ha hecho desde el 25 de mayo de 2003, cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner.

Ana María Cecchi

DNI 5.333.471

Los principios de 1810

¡Argentinos! El 25 de Mayo es de todos. Un pueblo que olvida su pasado, su historia, sus raíces no tiene futuro. Que vuelva a ondear en los balcones la bandera nacional, símbolo de unión de todos los argentinos. Si no aprendimos a respetarnos y a valorar a nuestros próceres, vamos por el camino equivocado. En este aniversario del nacimiento del primer gobierno patrio, que marcó un antes y un después de la formación de nuestra historia y selló el paso al primer proceso emancipatorio ante el imperio español, todos deberíamos unirnos, no importa el color político, portando banderas argentinas, y no realizar acto alguno que no tenga nada que ver con esta fecha histórica. Todos los 25 de mayo deberían conmemorarse como aquel de 1810, donde una multitud se reunió en la Plaza de Mayo para celebrar la defensa de la soberanía popular. Irrumpir con lo impuesto fue obra de grandes personalidades de nuestra historia. Esa fue la Revolución. Hoy defendamos esos principios, haciendo fuerte la libertad, la independencia y la justicia. ¡Viva la Patria!

Humberto Charo Amerise

charitoamerise@hotmail.com

Derecho a la vida

Todos tenemos derecho a la vida, siempre y cuando se viva en un marco se respeto y seguridad. Lamentablemente la inseguridad nos domina y muchos ciudadanos han muerto y muchas familias han sufrido situaciones traumáticas a manos de delincuentes. Todos los días hablamos de entraderas, motochorros. No cesan las publicidades de puertas invencibles, alarmas y cercos eléctricos. ¿Cuál debería ser el límite de una sociedad si un gobierno considera esto una frivolidad? En cualquier país un delincuente no entra y sale con la facilidad con que ocurre en la Argentina. Se le aplican sanciones muy duras, y si reitera más de 3 veces su castigo se lo aleja de las calles para siempre. Las fuerzas de seguridad, como se vio en un episodio de violencia esta semana, tienen limitaciones en el uso de su arma reglamentaria. Parece que preferimos ver a un policía joven, cuya preparación pagamos todos con nuestros impuestos, herido o muerto que a un delincuente con antecedentes caído. Muchas veces son los más humildes y los trabajadores los que más sufren, al salir o regresar a sus casas en horas difíciles. Esto también es una cuestión de Estado, no debe ser una tema de discusión facilista. Este no es el país en el que queremos vivir. El derecho a la vida está siempre, pero respetando las normas de convivencia, con códigos estrictos.

Patrick Campbell

DNI 11.650.509

Favaloro

Durante más de veinte años fui colaborador del doctor René G. Favaloro. Amigo y jefe de Relaciones Públicas de la Fundación. Renuncié a mi cargo al mes de su muerte. Las razones fueron expuestas públicamente en el diario la nacion.

Lo conocí cuando edité mi libro Conversaciones con Luis Franco, en 1978. Al poco tiempo ingresé a la Fundación. Favaloro era un admirador de este gran escritor argentino, lamentablemente olvidado. Estuve junto a él hasta su suicidio, el cual comuniqué esa misma noche, en rueda de prensa, al mundo. En 2003 escribí Diario interior de René Favaloro. Fue presentado, entre otros, por el doctor Ricardo Monner Sans.

Envío estas líneas por versiones distorsionadas que circulan estos días en diversos medios. En las páginas del libro el lector encontrará, entre otros temas, el conflicto con PAMI. Aparecen los nombres de Matilde Menéndez y Víctor Alderete. No otros.

Carlos Penelas

DNI 4.546.411

General Soloaga

El gran revuelo que causó la reacción del ministro de Defensa sobre los dichos del general Soloaga en el aniversario del Día del Arma de Caballería logró que la atención se centre en el mensajero y se ignore a los destinatarios del mensaje. Al igual que el año anterior, el general veterano y condecorado por Malvinas envió un mensaje de cristiana misericordia a sus camaradas de Caballería presos y a sus familiares, pero hay presos de todas las armas, fuerzas y hasta civiles que bien pudieron ser destinatarios de ese mismo mensaje. Según datos de la Unión de Promociones, ya son más de 780 los fallecidos en estas condiciones y 115 los que aún permanecen detenidos en establecimientos penales, sobre los más de 2600 que fueron juzgados con un régimen especial que solo se les aplica a ellos. Estos hombres invisibles a los ojos de la opinión pública e ignorados por sus compatriotas no solo merecen que se los recuerde en el día del arma; como argentinos merecen que se les aplique el concepto del debido proceso que establece el artículo 18 de nuestra Constitución.

Cnl. (R.) Marcelo Liendo

DNI 12. 892.150

Reducir municipios

El gobernador Schiaretti felicitó al nuevo intendente de Corral de Bustos, municipio de 10.400 habitantes. Córdoba tiene 260 municipios, con sus intendentes, concejales, etcétera. Sería recomendable que el gobernador además de felicitarlo piense también cómo reducir los municipios en su provincia.

José Maria Latugaye

DNI 8.533.264

