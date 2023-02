Cartas de lectores: Policía baleada, rotación de cargos, una nueva ofensa

escuchar

Policía baleada

Con estupor y tristeza leímos el martes pasado la noticia del fallecimiento de la policía baleada por un delincuente en la estación de subte de Retiro. Murió por cumplir con su deber al acercarse a mediar en la discusión acalorada entre un empleado y un (como se supo después) delincuente. Se aproximó para conversar. Sin exhibir pistola. Solo para apaciguar una situación. Deja dos hijos pequeños... ¿Este es el país que deseamos? Si no frenamos el narcotráfico ya instalado en la Argentina, situaciones como estas se darán cotidianamente. ¿A los hijos de esta heroína les dará el Gobierno un subsidio para su subsistencia y una beca para que puedan seguir estudiando? ¿O solo son para piqueteros y no para quienes realmente lo merecen? ¿Honrará el Gobierno su memoria con algún reconocimiento en su honor? ¿El asesino tendrá una sentencia ejemplar que cumpla, o saldrá libre en un par de años?

No nos dejemos estar, ciudadanos. Algo hay que hacer para poder seguir viviendo en nuestra patria querida.

María Alejandra Cortiñas

DNI 18.291.190

Rotación de cargos

Es llamativo cómo flotan indefinidamente y por años, como los planetas, los políticos en los organismos de un Estado enorme. La señora Donda, del Inadi, tras algunas conductas consideradas impropias, fue apartada de su cargo a fin de año, pero ya encontró cobijo en el gobierno de Kicillof, en la Subsecretaría de Análisis y Seguimiento Político estratégico de la provincia de Buenos Aires, sea esto lo que sea. La reemplazará en el Inadi la doctora Greta Marisa Peña, que se desempeñaba en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Pareciera que cualquier persona, aun sin experiencia ni antecedentes, puede asumir cualquier tarea, merced a los nombramientos, intercambios, pases, reemplazos, traslados; sectores que como decía un escritor español hace medio siglo, muchas veces “son conducidos por personas que hablan y deciden sobre cosas que generalmente ignoran, ya que no teniendo un trabajo conveniente, talento para ser escritor ni coraje para ser policía, encuentran allí su preciado paraíso”. (Manuel Vicent). No sé si se encuentra alguna similitud con nuestro querido país.

Julio César Bartolomé

20poirot20@hotmail.com.ar

Una nueva ofensa

He leído con enorme estupor dos cartas referidas al brutal crimen de Fernando Báez Sosa, y no salgo de mi asombro. Una nueva ofensa a esa familia que sigue sufriendo la pérdida de su único hijo a manos de ocho asesinos que le deformaron el cuerpo a patadas. Con una frialdad que cala hasta los huesos, ambos lectores se indignan por la condena a cadena perpetua recibida por esas bestias. No entiendo tanta falta de solidaridad, tanto disparate. Y así estamos; los dos lectores se preocupan por el futuro que eligieron los asesinos, pero no del futuro que esos criminales le arrebataron a Fernando. Culpando, como siempre en forma indeterminada, a la sociedad. Triste, muy triste. Pero tengo una buena noticia para ellos: en diez años esos asesinos, luego de hacer algún curso de corte y confección y de mantener una buena conducta, seguramente saldrán libres.

Julio Borda

DNI 11.478.126

Inteligencia

El sistema de inteligencia nacional está integrado por la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, la Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones y la AFI. La inteligencia nacional debe producir información útil para sus fines y que contribuya, además, a la defensa nacional y a la seguridad interior, para evitar agresiones a la soberanía, la integridad territorial, a nuestra independencia política o para combatir el terrorismo, el narcotráfico, los atentados contra el orden constitucional o el crimen organizado, entre otros. Es inaceptable que a la vulnerabilidad de nuestro país, con territorio ocupado, atentados en la Patagonia, el creciente crimen organizado y la amenaza de infiltración del narcotráfico y agentes extranjeros le tengamos que sumar la designación de funcionarios inoperantes y sin experiencia alguna. La política debe crear las condiciones para que este órgano vital de la Nación sea conducido por profesionales calificados, que respondan exclusivamente a la Constitución nacional y no a los intereses de un político o su partido.

Santiago Lucero Torres

Presidente del Foro Argentino de Defensa

lucerotorres@fadefensa.com.ar

Con copiar alcanza

Me pareció excelente la nota de De Pablo sobre la privatización del espacio público. Mi única crítica es que se quedó corto. Los porteños vivimos en una ciudad peculiar, donde pareciera que olvidamos que las veredas son para los transeúntes y las calzadas, para los vehículos. Nuestras veredas deben ser de las más angostas del mundo después de las medievales. Pero las llenamos de obstáculos, desde puestos de diarios, floristas, cestos de basura colocados perpendiculares al cordón, mesas de gastronomía, carteles de publicidad, motos estacionadas, garitas de vigilancia. ¿No deberíamos limitar esa invasión a un tercio del ancho? Pero los problemas no terminan ahí. Si miramos hacia arriba, descubrimos una maraña de cables instalados sin ningún control, que afean nuestra ciudad y nadie reglamenta. Hay kilómetros de cables en desuso que no se retiran y rollos de nuevos listos para instalar. Desde mi departamento veo un poste inclinado, al borde de la caída y a unos 40 cables que bajan a servir 11 pisos, seguramente resabio de la época de Entel. Hay que encontrar la manera de retirar los que están en desuso. Como no basta con la queja, propongo una ingeniosa posible solución. En Inglaterra, famosa por sus cielos libres de estos obstáculos (confirmarlo en Street View), hubo un municipio que autorizó a una compañía de cable a pasar sus cables dentro de la red de cañerías cloacales. Llega a todos los edificios y evita tener que cavar nuevas zanjas. No tenemos necesidad de ser genios; con solo copiar lo bueno a veces alcanza.

Elías Zubcov

ezubcov@gmail.com

En la Red Facebook

Chile: adolescentes le robaron a una pareja de turistas argentinos fuera de un shopping

“Una vergüenza, había un guardia a dos metros y un policía a 10 metros y no movieron un dedo”- Hugo Piersantelli

“Si el policía los toca va preso y ellos no les hacen nada por ser menores”- Yolanda Yung

“Viva la izquierda, donde ellos gobiernan mandan los delincuentes”- Edu River

L os textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION