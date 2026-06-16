Cartas de lectores: Prensa libre, prueba, lealtad y obediencia

Prensa libre

Una sociedad democrática necesita ciudadanos informados, instituciones que rindan cuentas y una prensa que pueda ejercer su tarea sin presiones, descalificaciones ni intentos de disciplinamiento. El periodismo libre no es un privilegio. Es una garantía para la ciudadanía. Cuando un periodista pregunta, investiga o incomoda al poder, no está actuando contra la democracia: está cumpliendo una función esencial dentro de ella. La información permite controlar a los gobiernos, comprender la realidad y formar opinión con mayor responsabilidad. Por eso preocupa toda forma de hostigamiento hacia la prensa, venga de donde venga. En una República madura, la respuesta frente a una nota crítica no debería ser el agravio ni la persecución, sino la explicación pública, el debate serio y la rendición de cuentas. La libertad de expresión no existe sólo para las opiniones cómodas. Vale, sobre todo, cuando aparecen preguntas difíciles, investigaciones molestas o voces que contradicen al poder de turno. Defender al periodismo libre no implica negar sus errores ni eximirlo de responsabilidad. Implica reconocer que sin prensa independiente, la democracia se empobrece, el ciudadano queda más solo y el poder avanza con menos controles.

La Argentina necesita menos intimidación y más debate público. Menos ataques personales y más argumentos. Porque donde se debilita la información, también se debilita la República.

Francisco Sciaky

franciscosciaky@gmail.com

Prueba

Pichetto pide la libertad de Cristina Kirchner. Todo lo contrario legislador, que la expresidente y ex vicepresidente y senadora (MC) esté detenida en su domicilio bailando en el balcón es la prueba más fehaciente de que la democracia está en pleno funcionamiento y las instituciones , aunque mal, funcionado. Los delitos tienen castigo y para algunos es con privación de la libertad. Por mucho menos, muchísimos condenados se pudren en cárceles inmundas e indignas. Así que es poco serio y por demás desconcertante que usted, que en su momento fue un gran crítico de esta señora, pida que se la libere como prueba de una sana y fortalecida vida democrática en argentina. No nos tome de tontos, señor Pichetto, y no abuse de la paciencia de un pueblo harto la casta, de sus privilegios y sus oscuros manejos para zafar de todo. Muchos tienen memoria frágil, pero muchos otros recordamos la fórmula Macri-Pichetto.

Margarita Di Lella

margaritadilella55@gmail.com

Lealtad y obediencia

Comparto lo expresado por Santiago Lucero Torres en su excelente columna del 13/6 “La diferencia entre lealtad y obediencia” referido a las FFAA , y lo relaciono con el manso silencio del Ministerio de Defensa y de los jefes militares frente a la realidad de que el personal de las fuerzas y sus familiares carecen desde hace muchos meses en la práctica de las prestaciones de IOSFA especialmente en las zonas alejadas de hospitales militares (que son la mayoría), y para colmo-en un acto claramente discriminatorio-se separó desde el gobierno a las Fuerzas de Seguridad sin saldar su parte correspondiente de la deuda y contratando una prepaga para ellas. No deja de llamar la atención la prolongación de esta grave situación siendo que un valor militar clásico y prioritario es el de velar por el personal subordinado.

Antonio Mascardi

antoniomascardi1968@gmail.com

Indemnizaciones

La ley 24.043 sancionada en noviembre de 1991, otorgó beneficios pecuniarios a ex miembros de organizaciones armadas que fueron detenidos durante el gobierno de facto (1976-1983). Si ha sido justo otorgar indemnizaciones a excombatientes guerrilleros en Argentina, es un tema de debate político que no ha concluido. Diversos sectores de la sociedad, entre los que, como ciudadano, me incluyo, señalan que estas personas perpetraron actos de violencia armada durante la década del 70 contra las instituciones de la república y, en consecuencia, argumentan que es injusto que el Estado haya indemnizado a quienes atentaron contra las instituciones de la república y también contra el orden democrático. Mientras que en nuestro país se benefició con dinero público a aquellos que utilizaron las armas y el terror en la sociedad, colocando bombas y secuestrando personas para tratar de imponer sus ideas, los Estados Unidos de América nos acaban de dar una gratuita lección de moral y ética. Trump intentó generar un fondo que serviría para recompensar a sus seguidores que desafiaron la ley y cometieron actos de violencia asaltando al Capitolio en enero de 2021 y que por ello fueron juzgados y detenidos. Afortunadamente, gracias a la intervención de la Justicia y del senador Mc Connell, el plan fue suspendido. McConnell dijo: “¿Así que el principal funcionario encargado de hacer cumplir la ley está pidiendo un fondo para pagarles a personas que agreden policías?, es completamente estúpido y moralmente incorrecto”.

Jorge Augusto Cardoso

jinete@outlook.com

Certificados

El universo del homo argentum es infinito. Recorriendo la ciudad se ve con asiduidad, las distintas versiones apócrifas, truchas, del certificado único de discapacidad. Recordemos que su uso es personal, intransferible e inviolable, y que su violación es un delito penal. Fotocopias de distintos tamaños y colores, distintos logos, calcos una silla de ruedas pegados, comprados en cualquier gráfica, una hoja escrita a máquina en la parte delantera con significado incierto, pero que impresiona. Autos, taxis, Uber, utilitarios que transportan mercaderías, que estacionan en cualquier lugar, ochavas, sendas peatonales, líneas amarillas, siempre a salvo de grúas y multas. Hay un QR, me pregunto, ¿se investiga si es original?, ¿no debería castigarse semejante abuso de un beneficio?

Sr. Jorge Macri, usted tiene la palabra.

Vicente Antonio Costa

vacosta60@gmail.com

En la Red Facebook

Adelantan el informe de gestión de Adorni en el Senado y fijan fecha para el 2 de julio

“Fin” - Mariann Mariana

“Sus compañeros de gobierno lo van a mirar mal, él debe apartarse del gobierno por propia decisión e indeclinable, hasta que la justicia se expida” -Edgardo Gómez

“¡Fuera!” - Marcela Ghiara

“Los que piden la renuncia, son los mismos que votaron ficha limpia en contra, son una risa, jajajaja” - Analía V. Calderón