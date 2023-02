Cartas de lectores: Presagio, vuelven los piquetes, avión hidrante

escuchar

Presagio

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al brindar en Tegucigalpa, Honduras, una conferencia titulada “Los pueblos siempre vuelven”, se refirió “…a los que antes financiaban golpes militares y ahora financian golpes judiciales” (la nacion 26/1/2022). Con el mayor respeto la felicito porque, con un año de antelación, presagió la actitud que asumió su propio gobierno.

Vuelven los piquetes

Luego de un mes de vacaciones, en las que pareció no haber necesidades laborales ni alimentarias, Eduardo Belliboni anunció que vuelven los cortes de rutas, las movilizaciones, los acampes con y sin permanencia, y seguramente alguna otra original medida que perturbe e interrumpa la actividad de quienes los financian, los verdaderos trabajadores, estudiantes, enfermos y jubilados. En esta ocasión el “plan de lucha” se pondrá en ejecución si el Ministerio de Desarrollo Social no revierte las suspensiones del plan Potenciar Trabajo. En otras palabras, solicitan que las irregularidades que presentan los 160.000 planes auditados no sean consideradas. De auditarse otros planes seguramente los resultados serían similares. Teniendo en cuenta que en pocos meses habrá elecciones generales, ¿no sería una buena oportunidad para que el gobierno nacional, los provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomaran el toro por las astas y terminaran con estas agrupaciones extorsivas? Seguramente quien lo haga mayor cantidad de votos recibirá.

Avión hidrante

¿Comprar un avión presidencial o un avión hidrante para el país? Lo primordial está primero que lo secundario (es de sentido común). La actitud del Presidente suena a un poco egoísta, al pretender adquirir una aeronave para que él pueda viajar cómodamente. Bien puede trasladarse en una aerolínea, en primera clase, y así ahorrarle al país 25 millones de dólares. Pretender cubrir sus propias necesidades no es precisamente lo más adecuado y justo. No hay que olvidar que durante el mandato de Mauricio Macri este había querido efectuar la compra y el kirchnerismo lo acusó duramente. Varias provincias argentinas han tenido incendios de bosques en los últimos 20 años. Si tomamos en cuenta la actual y severa sequía por la que atraviesa buena parte del país, es muy probable que esto ocurra en el futuro con mayor frecuencia, causando mayores daños. Cada año se registran en nuestro país cientos de fuegos forestales. Invertir en la compra de esta clase de aviones no es un lujo… ¡es una necesidad imperiosa y urgente! Señor Alberto Fernández: renuncie a esa compra inútil y así podrá destinar el dinero a donde realmente corresponde. Todavía está a tiempo. Su solidaridad para con el pueblo argentino será bienvenida.

Emergencia sanitaria

El Poder Ejecutivo juega contra la democracia como si no lo viéramos. Y declaró la emergencia sanitaria con un nuevo decreto de necesidad y urgencia (Decnu-2022-863-APN-PTE), como viene haciendo desde 2002. ¿Veinte años no es nada? Suple a un Poder Legislativo que ni se despereza. ¿Y cómo podemos creer que el Poder Judicial va a juzgar a los otros dos poderes que lo designan? ¿Y la oposición? Bien, gracias. Si hoy el Covid-19 es una emergencia, con 13 muertes diarias entre mil por día, apenas 1,3% de las muertes en la Argentina, hay 20 emergencias de salud más importantes... Y no alarmó que la Argentina redujera sus nacimientos de 765.000 a 533.000, o sea, en un 30% en solo 5 años, entre 2015 y 2020. Pero el Gobierno, feliz, cumpliendo con la Agenda 2030 del globalismo antinatalista. La dictadura militar creó los DNU, pero los democráticos subvertimos la Constitución nacional, que limita los DNU. ¿Hay vacuna contra este totalitarismo? ¿Quién cree en este engendro? ¿Crisis de la salud o del sistema de salud? ¿Crisis de la biología o socioeconómica? ¿Crisis natural, con virus en minúscula, o político-institucional, con mayúscula? Crisis de soberanía, empobrecimiento, desempleo, endeudamiento, corrupción… Mezcla silenciosa, explosión latente. Encierro, mascarillas, hisopados y vacunas experimentales abusan del imaginario social. ¡Ciencia, qué falta que me hacés…!

Solo asesinos

Un no blanco es apaleado y asesinado por policías no blancos. No hubo manifestaciones ni disturbio alguno. ¿La vida de un negro importa –Black Lives Matter– solo si el asesino es no negro? Dos mujeres torturan, vejan y asesinan a un niñito hijo de una de ellas. No hubo manifestaciones ni disturbio alguno. ¿Los movimientos LGTB, #niunamenos y otros defensores de derechos solo se conmueven y protestan cuando el perpetrador es un hombre? No son varas objetivas, justas ni confiables. Mal disfrazados de ideología reivindicatoria son juegos cancelatorios sucios, tramposos y perversos. El asesinado está muerto, sea quien sea que lo haya asesinado. No hay mejores o peores asesinos. Hay asesinos. Algunos colectivos sociales que defienden causas muy nobles, si se hacen los distraídos, se autodescalifican al contrariar sus propios principios.

Robo de celulares

Los que hemos comprado teléfonos celulares sabemos su alto costo, y aunque es un elemento muy útil, sabemos también que no todos tienen los medios económicos para hacerlo. En un cajero automático dos jóvenes me asaltaron y además de dinero se llevaron mi celular, y como soy jubilada docente solo lo pude reponer con la ayuda económica de mi marido. Diariamente vemos en las calles de cualquier ciudad, pueblo o municipio, y en el transporte público, mucha gente que usa celulares. ¿Todos ellos ganan lo suficiente como para comprarlos y pagar el gasto mensual que demandan? Entonces… ¿por qué no se investiga mejor el origen de muchos de esos aparatos? ¿Quiénes los venden? ¿Dónde? Se podrían evitar así muchos robos violentos en la vía pública, la posterior venta ilegal de esos celulares y su uso para cometer otro tipo de delitos. Cuántas cosas se evitarían, ¿no les parece?

Subasta solidaria. Pagan 11 millones de pesos por una camiseta firmada por Messi

“Felicitaciones a todos los que hicieron posible esta hermosa acción”- Ophelia Landea

“Felicitaciones a Messi y flía., a Mirtha (Legrand) y al que la compró”- Mirta Pautasio

