Cartas de lectores: Propuesta de desarme, otra vez la censura, candidatos y aborto

Propuesta de desarme

La exministra de Seguridad ha concebido la peregrina idea de utilizar a Messi para persuadir a los delincuentes armados de Rosario de que se “desarmen” voluntariamente a pedido de nuestra máxima estrella del fútbol argentino. Esta mezcla de ingenuidad con tontería (por no decir algo más contundente) me recuerda a los iluminados funcionarios que pusieron a Maradona en un aviso a pontificar sobre las graves consecuencias de consumir drogas. En caso de yo estar equivocado convendría prevenir con tiempo las larguísimas colas de los miles de delincuentes ansiosos por deshacerse de sus “herramientas de trabajo”.

Este equipo de “científicos” colaboradores del Gobierno no me está convenciendo mucho.

Miguel Ángel Padilla

Otra vez la censura

En el siglo I, el emperador Domiciano mandó ejecutar a Hermógenes de Tarso porque este historiador mortificó al emperador con alusiones contenidas en su obra. Eran tiempos de un autoritarismo que reducía la libertad de manifestarse y hasta de pensar a un mínimo. En tiempos más cercanos, otros dictadores han ejercido su potestad de ejercer la censura, muchas veces sin limitación alguna. Nuestro país ha vivido épocas de restricción de las libertades, sin embargo ya en el siglo XXI el mundo presencia un afianzamiento de las libertades individuales, salvo claro está en países donde gobierna el populismo, como el kirchnerista. En el Congreso nacional se iba a presentar el libro La estafa con los desaparecidos, de José D’Angelo Rodríguez, con la moderación del diputado Assefff y el doctor Rosendo Fraga. La presidenta de La Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, a instancias de organismos de derechos humanos, suspendió el acto porque según ella “afecta a los valores democráticos e históricos que la sociedad argentina ha tomado como propios”. El libro en cuestión no es “negacionista”, según lo califican aquellos que se creen dueños de verdad histórica, no ataca la democracia y menos la historia, descubre el gran negociado que se ha llevado a cabo a través de maniobras dolosas con desaparecidos que no lo fueron y familias que han cobrado indemnizaciones indebidas. La verdad molesta y la mejor forma de acallarla es prohibiendo su difusión y distorsionando los fundamentos de esa medida autoritaria. Hemos vuelto a los tiempos de Domiciano.

Florencio Olmos

DNI 5.941.080

Candidatos y aborto

Hablando de los candidatos a cargos de gobierno, cuando explico que tal o cual son abortistas y no los votaría, me dicen “pero el aborto ya está, ahora hay que sacar adelante a la Argentina”.

El aborto no está, al aborto se lo promueve y sustenta todos los días. Con programas de gobierno de esterilización y aborto, con proyectos de ley que lo extienden y, principalmente, con presupuesto destinado a su promoción y ejecución.

El aborto no “está”, se logra cada día, y es nuestra responsabilidad buscar las maneras y hacer toda la resistencia necesaria para que cada día no sea una realidad, para que cada día pueda seguir viviendo, al menos, un bebé más.

Es nuestro deber repudiarlo y enseñar acerca de sus consecuencias ocultas, que exceden la muerte del niño, y desbordan hacia sus padres y familias. El aborto no “está”, sucede cada día porque se niega al niño escondido que muere. Para sacar a la Argentina adelante se empieza dando batalla, inclaudicable, al aborto y a los que lo promueven y practican cada día.

No pidas mi voto para un abortista porque el aborto no “está”, sino que ellos lo hacen realidad cada día.

Mariana Rodríguez Varela

DNI 23.326.190

Cambiemos

En una Argentina donde la tormenta y la crisis dentro del oficialismo cubren la vida diaria, bueno es que los argentinos que creemos en un país distinto cuidemos nuestras acciones:

1) Las actuaciones de las fundaciones como Pensar, Leandro Alem, Hannah Arendt y Peronismo Republicano, que representan a los partidos integrantes de Cambiemos, y que vienen desarrollando las bases de la propuesta sobre las políticas que sean la base del programa que nos hemos comprometido en presentar en forma conjunta para las elecciones internas y abiertas de agosto. No hemos visto a ninguno de los cientos de integrantes de estos grupos buscando protagonismo mediático, señalando sus posturas y/o divergencias en ningún medio de comunicación, conscientes de que eso no sirve. 2) Ante el adelantamiento de muchas de las elecciones provinciales, hay compulsas entre posibles candidatos integrantes de esta coalición, en otros casos acuerdos o variantes (caso Córdoba) a través de encuestas acordadas. Bueno sería que se dejara en claro que donde no hubo ninguna de estas condiciones, y algún sector político decidiera competir por fuera del sistema, no podrá invocar en esa elección representación del conjunto. 3) Conociendo las manías del oficialismo, la prudencia indica que todos los aspirantes a competir por el Poder Ejecutivo extremen el cuidado de su discurso. No es bueno el ejemplo que a veces se ve cuando alguno señala que otro par podría acompañarlo en la fórmula presidencial. A nadie escapa que da pie a elucubraciones de descalificaciones encubiertas. Tampoco es bueno buscar exhibir la varita mágica de las soluciones inmediatas. El ciudadano común no creo que ante tamaña crisis le dé ningún crédito, y en último caso llevaría a recordar el dicho “dime de qué presumes y te diré de qué careces”.

Seguro estoy de que los candidatos comprenden y reflexionan en profundidad en lo certero de los valores mencionados. La responsabilidad debe ser acorde con el drama que vive la totalidad de nuestro pueblo. No dejemos ni una mínima rendija de luz que pueda poner en duda la esperanza depositada por los ciudadanos de nuestra nación en que predomine el sentido común que tanto falta hoy en día.

José María García Arecha

Exsenador nacional (UCR-CABA)

En la Red Facebook

Alberto dijo que enviará 1400 miembros de fuerzas federales a Rosario

“¡Se acordó de que Rosario y Santa Fe es Argentina!”- Javier Allende

“Buscan votos”- María Elena Blanco

“Era hora de que se hicieran cargo del desastre”- Silvia Inés Martín

