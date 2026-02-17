Cartas de lectores: Puertas, baja de la natalidad, costos laborales

Puertas

Nuestro país cuenta con una ley de educación gratuita y obligatoria que no se cumple. Si la ley se cumpliera porque los organismos pertinentes se ocuparan de controlar que los chicos concurran a la escuela, tal vez no habría hecho falta discutir una ley para bajar la edad de imputabilidad. Porque en cambio de blandir un arma en sus manos, habrían tenido la posibilidad de usar un lápiz. La buena educación abre puertas, cambia vidas y nos mejora como sociedad.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

Baja de natalidad

Ante el comienzo de las clases se repiten los temas habituales, salarios docentes, costo de la canasta escolar. Pero últimamente ha empezado a sonar el tema de la baja de la natalidad y como impactaría en la matrícula escolar. Rápidamente se escucharon voces en la ciudad de Buenos Aires sobre el cierre de grados y escuelas. Nuestras escuelas y por ende los docentes se encuentran inmersos en su tarea cotidiana en la atención de una multiplicidad de diversidades (propias de nuestra sociedad) que agotan la tarea y no satisfacen los resultados pedagógicos esperados. Si en lugar de cerrar, pensáramos en aulas con un número menor de alumnos, (esto no afecta el tema económico, y si en parte lo fuera, estaríamos invirtiendo en calidad) los docentes podrían disponer de un mejor uso del tiempo y recursos pedagógicos. Para quienes estanos en la docencia sabemos que un número pequeño de alumnos permite conocer y atender mejor las particularidades de cada uno de ellos, mejorando el clima laboral y de aprendizaje. De esta manera la integración de la diversidad y la enseñanza personalizada dejarían de ser una declamación para ser una realidad. Este es un tema interesante para que los sindicatos comiencen a trabajar.

Marta de la Hera

DNI 12.685.904

Costos laborales

Resulta increíble que mientras el gobierno nacional intenta bajar los costos laborales con una nueva ley nacional que baje la litigiosidad, la justicia mendocina dicte una sentencia que le cuesta al empresario dador de trabajo 800 millones de pesos de indemnización más costas al empleado que hizo juicio. Como dice el empresario afectado, Orlando Canido,” Asi nadie va a contratar a nadie”.

Inés Amadeo

DNI 13.275.389

Indemnizaciones

Lamentablemente en la Argentina hay personas que cuando llenan una solicitud de empleo en una compañía o envían un curriculum, a pesar de que todavía ni siquiera los han contratado ya están calculando cuánto les pagarían de indemnización si los despiden y cómo pueden hacer si los llegaran a tomar para lograr que los despidan. Asimismo, los que causaron destrozos en los alrededores del Congreso, aunque se estableciera por ley que se duplicarán las indemnizaciones y se reducirá la jornada laboral a dos horas diarias, no se postularían para un empleo porque jamás han trabajado ni lo harán y lo único que saben hacer es concurrir a marchas, agredir violentamente a la policía y destruir todo lo que está a su alcance y ha sido hecho por otros con gran esfuerzo.

Raúl H. Alvarez

DNI 7.619.244

Debate

Por pura curiosidad presencié por televisión el debate de la Cámara de Diputados por la modificación de las ley de baja de edad a la imputabilidad de menores, y realmente me asombró el lamentable nivel de nuestros diputados, hasta me llegué a preguntar cómo gente de este nivel intelectual está ocupado una banca. Increíble. Y mi reconocimiento a Marín Menem, que como presidente de esta cámara debe lidiar con esta clase de representantes.

Sergio Ohanessian

DNI 10.129.066

Columna

La pequeña columna de Graciela Guadalupe del domingo pasado es brillante. Lo primero que leo en el diario los domingos es la publicación de ella. Siempre justa y exacta.

Emilio Sojo

emiliosojo@gmail.com

Barreras

Hemos leído recientemente sobre la muerte de un joven cuyo vehículo se cruzó de carril en una autovía de doble mano, la ruta 2, impactando de frente contra otro que circulaba en sentido contrario. ¿Qué espera el gobernador Kicillof para construir una barrera de cemento, llamada New Jersey,de 1,20mts. que evitaría muchas muertes.

Pero la costumbre de ir detrás de los sucesos en lugar de prevenirlos.

Carlos Figueiras

DNI 4.283.754

El fútbol de hoy

Lamentablemente al fútbol lo han convertido en una fábrica de negocios. Le robaron la belleza del juego para favorecer, con desprecio de lo bueno, las malas artes para lograr el “triunfo” sea como fuere. En un córner podemos ver varias faltas, sufridas por ambos equipos al mismo tiempo. Esto se lo debemos al “maestro” Carlos Griguol con su “descubrimiento”, asesorado por don León Najnudel, de la marca estilo básket. Esto derivó en agarrones, empujones, codazos, etc. dentro del área penal. Sería más sencillo “pisar distraídamente” al cabeceador peligroso cuando va a saltar. El nivel de agresividad hacia los rivales es despreciable. Olvidan que son colegas y que pueden llegar a ser compañeros, en otro club o en la selección. Pero todo lo justifica el logro del triunfo. Publicidad, apuestas y manejo de algunas instituciones (clubes, AFA, etc.) son buen negocio para muchos individuos inescrupulosos, de ambición desmedida. Por eso tenemos el cambalache de campeonatos deshilachados, ascensos manejados, arbitrajes desfachatados y varios dirigentes deshonestos en puestos clave de manejo del dinero. ¡Qué diría don Carlos Peucelle! ¡Bah! Si quieren saber qué diría, lean su libro Fútbol todotiempo.

Adolfo R. Ortiz

DNI 4.582.781

Palos borrachos

Quisiera hacer un alto en el camino e invitar a todos a detenerse y contemplar la belleza de nuestra ciudad de Buenos Aires engalanada con sus palos borrachos en flor. Por todos lados se yerguen como gigantes ramos de flores que la naturaleza nos regala para darnos alegría, esperanza y ánimo para seguir adelante. Sus tonos rosados derrochan optimismo y calidez. ¡Disfrutémoslos!

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

En la Red Facebook

“Provincia montonera”. Un cantante de folklore acusó a Villarruel de “negacionista” en su visita a La Rioja

“¿Suben a un escenario para esto? ¿No es para cantar o tocar música? Para un acto político vayan a donde corresponda, así sea del partido que sea” - Luis Blarasin

“Pero... ¿Perón no los echó de la plaza y les dijo imberbes?” - Mariana Ornetti

“Negacionismo es insistir con un número falso”- Daniel Gustavo Zanni