Cartas de lectores: Quemar el título, avasallamiento, inaceptable agresión

Quemar el título

Luego de tantos años de profesión ejercidos en el fuero penal, una incontenible ganas de quemar el título de abogado me embarga cuando escucho al mediático abogado del tristísimo caso mal denominado “de los rugbiers”. En efecto, el mentado letrado, como lo he sufrido en carne propia en otros juicios y con otros profesionales atraídos por la pantalla, parece menoscabar la rigurosidad del proceso oral y la dignidad de los magistrados que llevan a cabo su dirección. No otra cosa logra al vociferar de manera ciertamente indecorosa verdaderos insultos a las familias de los imputados, que, le guste o no, son absolutamente inocentes del hecho por el cual se está juzgando a otras personas que, también, le agrade o no, mantienen incólume el principio de inocencia hasta tanto una sentencia firme diga lo contrario. Da toda la impresión de que el letrado se está burlando no solo de su par de la defensa, que está realizando un trabajo encomiable, sino también de las demás víctimas, que no son otras que los padres que están atravesando el calvario de ver a sus hijos frente a la posibilidad de una colosal condena con pérdida de la libertad ambulatoria. ¡Hasta putas llamó a sus madres! ¡Sencillamente inadmisible!

No debemos olvidarnos de que el Código de Ética del Colegio Público de Abogados obliga a todos los matriculados a respetar la dignidad de sus colegas y “abstenerse de expresiones indebidas o injuriosas”. Claro que esto, en rigor, no debiera sorprendernos, puesto que, si extrapolamos la actuación de estos abogados a la de algunos jueces federales que intervienen en los mal llamados juicios de lesa humanidad, veremos farsas vergonzosas y homicidios silenciados de procesados por hechos de hace cincuenta años, cuando solo eran soldados recién salidos de la adolescencia. Sin ningún pudor, se los condena a una lenta muerte, sobre la base de testigos viejos que hace medio siglo no recordaban nada y hoy se acuerdan hasta del color de los calzoncillos.

¡Ya estoy encendiendo el fósforo y mi título está cerca!

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Avasallamiento

Muy democrático el gobernador de Chaco, al promover la firma de un DNU, en lugar de someterse a los mecanismos habituales de las cámaras legislativas. ¿Será que en su provincia gobierna de esa manera? Todo un ejemplo de lo que no se debe. Están avasallando las instituciones y los poderes de la Nación, desconociendo todo lo que no les resulte a su medida. Esperamos con ansias las elecciones; en un año nos robarán la libertad.

Hernán Martínez

DNI 13.513.297

Inaceptable agresión

A los que integramos el Círculo de Ingenieros, ya hace más de 50 años, nos une un conjunto de valores profesionales y humanos, pero por sobre todo el amor por nuestra patria y el respeto de la Constitución, que la sustenta como República Argentina. Hoy nos sentimos indignados, a la vez que profundamente alarmados, por la artera agresión a la Corte Suprema de Justicia, concebida e impulsada por quienes integran el Poder Ejecutivo Nacional. Alentamos y apoyamos a cada uno de los integrantes de la honorable Cámara de Diputados de la Nación que habrán de ejercer su mandato honrando ese atributo, poniendo freno a este atropello a la república y a la democracia.

Jorge Pegoraro

Presidente Círculo de Ingenieros

DNI 4.429.985

Jorge Eusebio Algañaraz

Secretario

DNI 4.303.921

Demora en la frontera

La incredulidad y vergüenza ajena de leer que el señor embajador Scioli estaba hablando con Brasil sobre una moneda común se mezcla con la furia de sentir cómo nos atienden para cruzar las fronteras de nuestros países. Estos mismos dirigentes, que no pueden en el Mercosur hacer del tránsito de personas y vehículos un sistema ágil y sencillo, en plena época de escáneres, WhatsApp y sitios web, nos toman el pelo. Tres horas para cruzar fronteras entre los países miembros, en plena temporada, y tan solo para registrar datos básicos, es una burla a los ciudadanos. No es la pandemia, ni Macri, ni la invasión rusa a Ucrania. No sé si ya estamos totalmente anestesiados o todavía nos queda algún reflejo, porque al final, me sentía contento de haber terminado el trámite. Me asusta.

Ignacio Murtagh

DNI 12.946.159

Vacaciones

Los medios de comunicación nos muestran, de vez en cuando, a funcionarios, legisladores o integrantes de la “clase politica” de vacaciones en el exterior, situación que da que pensar: 1) Gastos en dólares. 2) Costos elevados. 3) Generalmente con familia completa.

¿Los argentinos comunes podemos, con nuestros ingresos, solventar este tipo de vacaciones? ¿O deberíamos revisar las retribuciones salariales de la “clase política”?

José Mancera

josefmancera@hotmail.com

Colores del LGBT

Hace varios años, en el cruce peatonal de las calles Arroyo y Suipacha, en la popularmente conocida “cebra”, alguien pintó sobre la franja negra los colores del LGBT. Ignoro si fue realizado por un militante con el propósito de su promoción o por un detractor para su constante pisoteo y denigración. En ambos casos, no estoy de acuerdo y me parece una falta de respeto hacia todos los ciudadanos. Lo mismo que si alguien pintase los colores de su equipo de fútbol con la idea de enaltecerlo o los de su rival con el propósito de denostarlo. Los cristianos tenemos la vara alta, dado que se nos manda amar hasta a nuestros enemigos. Me pregunto por qué no intentamos dar al menos el primer paso simplemente procurando respetar al prójimo. Cualquiera hubiera sido el propósito con que se hubiera realizado la pintada, dado el tiempo transcurrido, considero que sus responsables podrían darse por bien satisfechos de haber alcanzado su objetivo –el que fuera– y que se debería volver a las “cebras”, en un acto de buena convivencia y de respeto hacia toda la ciudadanía.

Miguel B. O’Farrell

DNI 4.300.751

En la Red Facebook

Patricia Bullrich pidió que Maduro sea detenido “por haber cometido crímenes de lesa humanidad”

“¡Totalmente de acuerdo!”- Aldo Antonio De Los Santos

“Que lo declaren persona no grata”- Emiliana Ravena

“Lo único que nos faltaba”- María del Valle Espinoza

“¡Este gobierno es amigo de los dictadores!”- Nito Marcelino Osorio

