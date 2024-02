escuchar

Recordemos

Qué difícil es cambiar la Argentina cuando los que tienen en sus manos dejar avanzar un proyecto de cambio solo quieren que nada cambie. Diputados, senadores, gobernadores y sindicalistas que dicen representar a sus votantes, pero que en realidad se representan a sí mismos y a sus familias de la sociedad política, nunca dejarán que las cosas cambien.

Si así lo hicieran, firmarían la finalización del reinado de la vida eterna de las “familias políticas” que viven del Estado. Si se rechazan las reformas necesarias y el actual gobierno no logra en el futuro estabilizar la economía, bajar la inflación, generar más empleo y hacer crecer a la Argentina, ya sabemos quién tuvo la culpa de que no se haya logrado ese cambio .

Señores diputados, senadores, gobernadores y sindicalistas, todas sus negativas, frenos y trabas que están realizando a los cambios que el Presidente está presentando los harán los principales responsables del futuro. Por favor, no queremos escucharlos en el futuro protestando contra el gobierno de Milei, y nosotros no perdamos la memoria .

Rodolfo Miani

DNI 17.865.757

Transparencia fiscal

Excelente el editorial principal de la nacion del 30/1/2024 (“Basta de impuestos escondidos”), pues aclara que, posiblemente, uno de los problemas de que hoy “no hay plata” es la falta de transparencia sobre el monto recaudado por los gobiernos federal, provincial y municipal . ¿Por qué el Gobierno retiró ese asunto de la ley ómnibus? ¿Habría algún legislador que se opondría a legislar sobre una nueva medida en defensa del consumidor? Sobre el punto 5, quisiera agregar que en Brasil existe el sistema de tickets “nota legal” para incentivar al consumidor a solicitar la boleta de compra. Al haber ayudado al gobierno a recaudar, el consumidor gana al año siguiente un descuento en el ABL o patentes.(www.notalegal.df.gov.br).

Renata Vieira

rmcmvieira@gmail.com

Rol de las FF.AA.

El Ministerio de Defensa se encuentra abocado a un nuevo decreto reglamentario de ley de defensa que permita a las FF.AA. intervenir ante agresiones de organizaciones terroristas. En la actualidad, y por decisión del gobierno de Néstor Kirchner, las FF.AA. solo pueden intervenir ante agresiones provenientes de FF.AA. de otros Estados. Se soslayó que también connacionales aliados con otros Estados pueden realizar actos de terrorismo y subversión en el país, como sucedió con ERP y Montoneros, que seguían instrucciones del “Castro-comunismo” formando, entre otros países en Cuba, sus guerrilleros y llevando a ese país el botín de robos y secuestros extorsivos.

La concepción actual de la Defensa no permite contestar ninguna de las agresiones que caracterizan a los conflictos modernos: actos de sabotaje sobre bienes de producción, de energía, de provisión de agua potable, terrorismo, subversión económica, vandalismo y ataques cibernéticos para desarticular la economía, entre otras.

Es plausible que se salga de la limitación impuesta por el kirchnerismo. Es necesario que nuestra patria se encuentre en condiciones de oponer una voluntad, estrategia y medios adecuados defensivos para desalentar y neutralizar las agresiones mencionadas. Es imprescindible contar con una política de defensa adaptada a la situación actual, que se encuentre en armonía con nuestra política exterior.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Situación terminal

Soy propietario de una pyme dedicada a la elaboración de fármacos veterinarios con 47 años de trayectoria en el mercado. Es sabido que las materias primas para la elaboración de nuestros productos, tanto los principios activos como los excipientes, son de origen importado y en su gran mayoría, chinos. Nuestra empresa importa la gran mayoría de los insumos que utilizamos. En realidad en la Argentina solo compramos las cajas, las etiquetas y los envases, que es lo único que se produce localmente. Pero ahora, gracias a la irresponsabilidad del gobierno de Alberto Fernández, que alegremente nos suspendió los pagos a nuestros proveedores (en nuestro caso tenemos más de 20 años de relación comercial con ellos), el Sinosure, que es la empresa de seguros de exportación de China, ha puesto a todas las empresas argentinas en su lista negra. Traducido: para poder importar hay que pagar contado anticipado, cosa que en las actuales condiciones económicas del país no está autorizado. En resumidas cuentas, sin insumos no hay producción y sin producción no hay empleo. Por eso ruego a las autoridades económicas una pronta solución para evitar la desaparición de toda una industria que importa por 200 millones de dólares y exporta por 450 y es responsable de la sanidad de la avicultura, la ganadería, la producción porcina y nuestras mascotas.

Sergio Ohanessian

DNI 10.229.066

Aportes

Las personas que cumplieron con los años de aportes como exige la ley son jubilados y a ellos corresponden los aportes de los trabajadores en actividad. Los otros no. Seguramente necesitan ser asistidos y deberá ocuparse el Estado. Pero no son jubilados. Las cosas por su nombre.

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

Autopercepciones

Vivimos en la nueva época de las “autopercepciones”, y así como se promueve que hombres se autoperciban mujeres, y viceversa, comprobamos que ahora también muchos se autoperciben “artistas” o “intelectuales”, con tal de seguir cobrando subsidios estatales privilegiados.

Vale decir que los que pagamos todos los que nos autopercibimos ingenuos ciudadanos comunes, saqueados por el Estado.

Roque Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

Autopista Illia

Si bien celebro la colocación de lectoras automáticas para no detenerse y mejorar la circulación en la autopista Illia, ¿cómo puede ser que a lo largo de toda su traza, en ambos sentidos, no haya una sola indicación del valor del peaje? Por respeto al ciudadano deberían colocar un cartel con los precios, que indique también la variación de precios en los horarios pico.

Pedro H. Borthaburu

DNI 20.893.079

