Cartas de lectores: Resiliencia, piedras y puente, batallas

Argentina campeón

Resiliencia

Hace unos días fuimos con unos amigos a pasear en moto por la provincia de Buenos Aires. Estuvimos por Cañuelas, Uribelarrea y Lobos. Luego de pasar por Cañuelas, frenamos a almorzar algo en Uribelarrea, donde se realizaba una clásica feria de artesanos y emprendedores locales. Fue después de pasear por la feria, compartir, ser recibidos y agasajados con algo para picar y tomar (con una generosidad inédita reflejo de nuestra gente) y luego de charlar acerca de las dificultades, los desafíos y las luchas continuas para salir adelante, que uno de mis amigos me dijo “qué resiliente es el pueblo argentino”. Esta frase me resonó ayer durante todo el partido con Francia acompañando los sentimientos vividos, las idas y venidas, la ilusión, la desesperación, la felicidad y el desencanto. Y siempre pensando “no nos merecemos terminar así”. Siempre pensando en el pueblo argentino, en cómo sufre, cómo se esfuerza, y a pesar de todo, cómo sigue adelante. Como dijo Tagliafico: “Sin sufrimiento, no se puede”. El partido de ayer es mucho más que un triunfo en un partido de fútbol. Es un mensaje a nuestra sociedad, la ilusión de que a pesar de todo, con esfuerzo, con unidad, con trabajo y convicción, se puede. Creo que la palabra que mejor define a este equipo y a este viaje fantástico y épico que nos hicieron vivir a todos los argentinos es resiliencia.

Muchas gracias a todos ellos y a seguir adelante. ¡Vamos Argentina!

Borja de Elizalde

DNI 39.909.025

Piedras y puente

La actuación mancomunada de nuestra selección recuerda el relato de Italo Calvino en su libro Las ciudades invisibles. Marco Polo describe a Kublai Khan un puente. “Pero… ¿cuál es la piedra que sostiene al puente?”, pregunta el Khan. “No es cada piedra, sino el arco que ellas forman, lo que sostiene al puente”, responde Marco. “No quiero que me hables de las piedras, háblame del puente”. “No es posible. Sin piedras no hay puente”.

Felicitaciones, Scaloneta.

Alberto Gesualdi

Agesualdi2014@gmai.com

Mérito y unión

El triunfo que acaba de obtener la selección nacional de fútbol en el Campeonato Mundial viene acompañado del regreso de dos importantísimos valores: el mérito y la unión. En efecto, todos los miembros del equipo llegaron a él por sus méritos (esfuerzo, habilidad, eficiencia, valores, etc.), y el entrenador no ha dudado en ir cambiando los integrantes en función de aquel. Además, fue muy clara la unión en pos de un objetivo y proyecto comunes que mostraron durante todo el proceso. Mérito y unión son el camino; no importan las dificultades, con ellos no todo está perdido. ¿Podremos aplicarlos en los demás ámbitos del país?

Raúl Ángel Rodríguez

DNI 12.497.909

Batallas

Si tuviéramos que definir la labor de Lionel Messi en el Mundial de fútbol podríamos remitirnos a algunas de la estrofas que escribió el genial Rudyard Kipling cuando dijo: “La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte, o más ligero, porque tarde o temprano, el hombre que gana es aquel que cree poder hacerlo”.

Silvio Kremenchuzky

skremenchuzky@gmail.com

Hiena humana

Una noticia me llenó de angustia e impotencia. El peligroso criminal Roberto Carmona, apodado “la Hiena humana” por su cruel accionar, se fugó durante una visita conyugal y en su fuga causó la muerte del chofer del taxi que tomó. El Servicio Penitenciario del Chaco lo escoltaba cada seis meses desde la cárcel hasta su casa en Córdoba para su encuentro con la esposa. La policía desplegó un impresionante operativo por tierra y por aire para atraparlo. Todos los recursos del Estado dedicados a beneficiar a un cruel delincuente y después más gasto aún para remediar las consecuencias de estas desatinadas prácticas mientras se desprotege al ciudadano común. Un hombre trabajador, con familia y futuro fue víctima de una policía ineficiente y un sistema de Justicia garantista que privilegia a quienes a todas luces no se lo merecen. La muerte del chofer no debería haber ocurrido, pero ahora ya es tarde. Algo debe cambiar para que estos absurdos privilegios terminen.

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

Servicio doméstico

La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, manifestó que el bono de $24.000 también debe ser pagado a las empleadas de servicio doméstico. Sin poner cuestionamiento alguno sobre las necesidades económicas por las que atraviesan estas trabajadoras, cabe plantear algunas reflexiones. Los empleadores de servicio doméstico no tendrán el beneficio que se les otorga a las pymes de descontar del impuesto a las ganancias el 50% del costo del bono, decisión esta que es totalmente discriminatoria, ya que la ley considera empleadores a ambos. Asimismo, la medida ignora que muchos empleadores son integrantes de la clase pasiva, es decir, jubilados, que se ven obligados a contratar este personal para su asistencia y cuidado, y que tienen iguales o mayores necesidades económicas que los pertenecientes a esta clase trabajadora. Por otra parte, el incremento de los haberes previsionales durante el año actual ha sido inferior al aumento salarial que ha tenido el personal doméstico, motivo por el cual el pago del bono resultaría un castigo más a los ya deteriorados bolsillos de los jubilados. La clase pasiva padece las injusticias del gobierno nacional sumida en un estado total de indefensión frente a legisladores y políticos concentrados en sus propios intereses y utilizando miserable, mentirosa e hipócritamente a los jubilados para alcanzar sus objetivos políticos personales.

Solo queda esperar que Dios se apiade de los ancianos, porque no se avizora otra ayuda para solucionar sus problemas.

Oscar Edgardo García

osedgar@yahoo.com

