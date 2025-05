Cartas de lectores: Salir del colchón, dólares pluma, Macri y Pro

Salir del colchón

Los dólares del colchón están y quieren salir, ¿pero querrán pagar en la Argentina un auto al doble precio que en Chile? ¿Una ventana de aluminio y vidrio al doble que en Colombia? ¿Un sillón al triple valor que en los EE.UU.? ¿Vestimenta al triple que en España? ¿Un mueble de cocina más caro que en Italia? ¿Hierro para la construcción al doble de precio que en India ? Etcétera.

Los dólares del colchón argentinos quieren tener el mismo valor de compra que en el exterior y no la mitad, como ahora. ¿No será que algunos empresarios –más las políticas impositivas, laborales y sindicales– no están escuchando los nuevos vientos que impulsa el gobierno?

Rodolfo Miani

DNI 17.865.757

Dólares pluma

Es verdad lo que dice el ministro Caputo de que el uso de los dólares del colchón no es un blanqueo. Lo que no dice el ministro es que efectivamente es una exteriorización de patrimonio y que pasará inmediatamente a tributar Bienes Personales y, que tarde o temprano, ARCA pedirá explicaciones por los tributos por ganancias no declarados ni pagados. El Gobierno debería ser más creativo si quiere que esos “dólares pluma” se vuelquen al mercado. Por ejemplo, con una ley que no penalice y exima de impuestos presentes y futuros los monto exteriorizados o los bienes adquiridos con ellos.

Pablo Gay

pabloagay@hotmail.com

Macri y Pro

No comparto la desdeñosa opinión que sugiere que el expresidente Macri debe pasar a cuarteles de invierno. Pero creo que es el momento preciso en que su partido prescinda de conocidos dirigentes que están listos para venderse al mejor postor, o rendirse a la ambición de poder, y que en cambio incorpore a sus filas a otros, prestigiosos, honestos e intachables, que hoy militan en otras agrupaciones políticas. Los ciudadanos que aspiran a tener un gobierno republicano, representativo y federal anhelamos encontrar una alternativa a la que votar con esperanza.

Marta Acuña

DNI 4.957.970

Tierra del Fuego

No me cierran los números. Los sindicalistas dicen que se pierden 6000 puestos de trabajo, démoslo por válido. El Gobierno dice que la subvención a Tierra del fuego cuesta al Estado nacional 1000 millones de dólares anuales, también démoslo por válido. Asumamos que el promedio salarial anual del obrero en tierra del fuego es de 25 mil dólares anuales y son 6000 nos da 150 millones de dólares al año. O sea que si los contribuyentes le pagamos un subsidio equivalente al salario a cada empleado cesanteado nos ahorramos 1000 millones pagando solo 150 millones, o sea, terminamos ahorrando 850 millones al año. Paguemos como subsidio de desempleo ese importe por un máximo de dos años, hasta que consigan un nuevo trabajo, y todos contentos.

Ezequiel Fraga

DNI 11.045.195

Cuidado de la salud

En los últimos años los aumentos en las cuotas de las prepagas superan al porcentaje en que se actualizan los ingresos de la mayor parte de los ciudadanos independientes o en relación de dependencia. Está en la naturaleza humana aferrarse a la vida, y para ello debemos atender nuestra salud, priorizando este gasto por sobre muchos otros. Entiendo también que se trata de un servicio que para que funcione bien debe ser rentable, y creo que es ahí donde debe intervenir el Estado, intentando un equilibrio. Creo y amo la libertad, puedo elegir en que gomería cuándo cambio las cubiertas del auto, pero en un tema como la salud hace falta una sana intervención.

Pablo Castelli

DNI 14.851.314

4 de junio

En su columna del 13 de mayo, Alejandro Poli Gonzalvo menciona como fin del contrato social argentino las medidas del ministro Celestino Rodrigo del 4 de junio de 1975. En realidad, los antecedentes y las consecuencias del mal que aqueja a la Argentina deberían situarse en un 4 de junio, pero de 1943. Y no es el ingeniero Celestino Rodrigo, sino Juan Domingo Perón, integrante del insensato golpe militar de 1943, el que llevó a cabo la ruptura. Cargando la “Romana” contra el ingeniero Rodrigo desvirtuamos la historia. La verdad es otra, en los años 40 y 50 se atropellaron las instituciones, se asesinó a estudiantes como Aarón Salmun Feijóo, se torturó a políticos, gremialistas y estudiantes, se encarceló bajo la figura de “A disposición del Poder Ejecutivo”. La excelencia de la enseñanza destruida no fue la causa del Rodrigazo, fue Perón con la suspensión de la ley 1420 y la implementación de la enseñanza religiosa. No fue en los 70 que el libro La razón de mi vida, de Eva Perón, se escribió para ser leído en las escuelas. Si de planes económicos hablamos, mencionemos los de Miguel Miranda o el Plan Quinquenal, durante el que se comió pan negro.

Manuel Corchon

DNI 4.511.547

Owen Crippa

Hoy, 24 de mayo, en Sunchales, provincia de Santa Fe, los argentinos seremos testigos de un hecho histórico que nos renueva la esperanza y la fe en nuestro destino como nación. Ese día será inaugurado el museo que tributará homenaje a la acción de guerra del teniente Owen Crippa en la Guerra de Malvinas. Cualquiera puede consultar los detalles de esa verdadera epopeya, pero a esos relatos les falta la dimensión histórica de lo que Crippa hizo en tiempos de paz. El avión con el que realizó la hazaña militar de enfrentar en soledad un ataque a la flota inglesa más poderosa desde la Segunda Guerra Mundial tuvo un destino comercial luego del fin de las hostilidades. Fue vendido y expatriado. Owen lo buscó, lo encontró, lo compró, lo trajo de regreso a la patria, y organizó su destino final en su pago chico. Ese esfuerzo es el mismo que puso al servicio de las necesidades de los veteranos de guerra en situación vulnerable. El teniente Owen Crippa es un héroe de guerra, pero su vida al servicio de la patria lo convierte también en un héroe de la paz.

Gracias, señor teniente, su testimonio nos devuelve la ilusión de una patria de hermanos por la que usted arriesgó su vida en la guerra, y sus bienes, prestigio y hacienda en la paz.

Fernando Braconi

braconifernando@gmail.com

