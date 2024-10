Cartas de lectores: Sin bozal, declaraciones papales, desmemoriado

Escuchar

Sin bozal

La decisión de la jueza civil Lucía Córdoba de dejar sin efecto el bozal legal inicialmente impuesto a los medios con relación al tema Lanata es una enorme demostración de sensatez, autocrítica y reflexión en un medio donde esas actitudes no abundan.

Julio F. Golodny

Declaraciones papales

Impecable el editorial acerca de las “desafortunadas declaraciones del Papa”. No puedo salir de mi asombro, sobre todo si provienen de asesores públicamente cuestionados. Meditando sobre sus “partidarios” conceptos, me pregunto si será oportuna su “pastoral” visita a “su” país.

Martín Pessagno

DNI 5.098.651

Desmemoriado

En su libro La Argentina deseada (publicado en 2023), dice José Luis Espert que hace décadas que el país se descarriló y una de las causas fue la “persistente tendencia a la sobrevaluación del tipo de cambio real”. En la página 48 señaló incluso que la convertibilidad explotó porque “el dólar se abarató e hizo fundir a medio país”. Muy de acuerdo con él. Sin embargo, hoy, con el gobierno de Milei, al que Espert pertenece, tenemos el peso más sobrevaluado de la historia, conduciéndonos inexorablemente a una crisis como aquellas de las que hablaba correctamente este economista. Parece que el amiguismo o la conveniencia personal le han hecho olvidar a Espert lo que puso en letras de molde hace un año, expresando hoy que la política económica del Gobierno es la acertada. Y lo cierto es que el tipo de cambio es en este momento el veneno del sistema.

El tiempo dirá la última palabra. Pero me atrevo a presagiar en una suerte de Casandra Pitagórico, al decir de Armando Ribas, que esto termina mal.

Denis Pitté Fletcher

DNI 13.770.195

Inmisericordes

Con su habitual claridad, Enrique Munilla, en su carta del 28 del actual, nos recuerda los escenarios de terror que se empecina en mostrar sin pudor la Justicia Federal argentina, con sentencias que darían vergüenza al más caradura de los cristianos. Se refiere así a la crueldad de juzgadores inmisericordes que no trepidan en mandar a la muerte a inocentes gracias a los cuales, y a no dudarlo, ellos hoy pueden ser jueces. Los años pasan, uno envejece y a veces se cansa de seguir gritando en el desierto. Sin embargo, cuando volvemos a mirar estos casos del pasado que hoy siguen destruyendo tantas vidas, las alertas vuelven a espolear el alma. ¿Cómo es posible que jueces moralmente cuestionados desde hace tanto tiempo sean capaces de perpetrar semejante atropello a la justicia, la vida y la dignidad? Hace varias décadas, cuando era un inexperto abogado con el pecado de ser joven, les decía a mis defendidos: “¡No se angustien, si ustedes son inocentes la verdad saldrá a la luz y todo se habrá terminado!”. ¡Hoy soy yo el que percibe un angustioso temblor cada vez que mis clientes inocentes les dicen la verdad a los jueces! ¡Y no creo que sea solo debido a mi edad! ¿Podrán dormir los casadores (¿o “cazadores”?) Hornos y Borinsky luego de haber mandado a morir en las mazmorras a un señor de 85 años de edad, canceroso, sordo y ciego, por un hecho en el cual no intervino y que habría ocurrido hace más de medio siglo? Si realmente duermen, les pido me hagan conocer el nombre de la medicación que toman, porque yo no puedo hacerlo, y eso que no soy juez.

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Baño de realidad

Hace unos meses fui víctima de un intento de robo de mi moto en la Panamericana, en el que, sin resistirme, me dispararon en el pecho, a plena luz del día y frente a cientos de personas. Tras cinco cirugías y 6 meses infernales, estoy agradecido de estar vivo. Mi caso salió en los medios, convirtiéndome en un referente involuntario contra los motochorros y el robo de motocicletas. Me expuse en los medios esperando que lo que sufrí sirva para que las cosas cambien, que sea un límite para que los responsables de nuestra seguridad tomen medidas. El resultado fue que se reforzaron la presencia y el patrullaje policial mientras mi caso estuvo en los medios. Hace casi dos años se movilizaron miles de motociclistas reclamando medidas de seguridad, el gobierno anterior no dio respuestas, este gobierno tampoco las está dando. Parece que para el gobierno nacional la seguridad en el conurbano es un tema ajeno, lejano, por ser de distinto signo político, y que el gobierno provincial (responsable directo) se escuda convenientemente en la falta de recursos. En el medio estoy yo, con un tiro en el pecho, junto a miles de víctimas anónimas, acostumbradas a la atroz realidad de que salir a la calle en el conurbano nos puede costar la vida. En estos meses me reuní con decenas de políticos de distintos partidos en los que encontré egos, egoísmos, intereses, desinterés e ineptitudes varias. Me acerqué siempre con propuestas para mejorar la seguridad, nunca con reproches ni buscando justicia por lo que me tocó vivir, ya que mi caso es insignificante frente a la ola de delitos que estamos viviendo, que parecen no dimensionar o deciden ignorar. Con buena intención, uno de esos políticos me ofreció un “baño de realidad”… Si salís a la calle, no te conoce nadie... Si no está en los medios, no es prioridad. Con el tiempo dejaron de aceptar reuniones y de leer mensajes, y llegaron a bloquearme el teléfono. Tuve que exponerme en las redes sociales, crear una petición (23.000 firmantes rrhxleymotos) para mantener el reclamo activo. Somos cientos de miles de motociclistas que estamos esperando soluciones. Me resisto a aceptar que lo que me pasó sea una anécdota triste, ya que a diario sigue habiendo casos como el mío o peores. Con una ley no alcanza, necesitamos medidas urgentes. En mi caso, el que la hizo sigue sin pagarla. Insisto, ¿donde está el límite?

Ricardo Rivero Haedo

DNI 24.313.883

Torre en Mar del Plata

Una nueva agresión a la ciudad de Mar del Plata se va a concretar con la construcción de otra monstruosa torre en diagonal con el adefesio erigido en Cabo Corrientes. Si algo no falta en la Argentina es terreno. Pero definitivamente no hay ni sentido estético ni amor por la ciudad en esta decisión del Concejo Deliberante, que va a afectar negativamente a este barrio de históricas casas bajas y el paisaje de una zona que debería conservar su belleza.

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

