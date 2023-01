Cartas de lectores: Sin libreto; reeducar, reparar; Nagorno-Karabaj

escuchar

Sin libreto

Me llama la atención la frecuencia de los furcios del presidente Fernández y sus dichos fuera de lugar, como si no supiera discernir qué se puede decir y qué no, de acuerdo a las circunstancias y a quién tenga enfrente. No se pueden hacer los mismos comentarios al dar una conferencia que cuando se está tomando algo con amigos. Me preocupó aquella desafortunada frase explicando el origen de los brasileños, los mexicanos y los argentinos. O cuando dijo que Evo Morales era el primer presidente boliviano parecido a los bolivianos. Estas expresiones no son furcios. Los furcios son equivocaciones. Estas son comparaciones desgraciadas, sin filtro, que hasta resultan ofensivas. Y esta corriente de “soltura lingual” y pobreza diplomática parece ser contagiosa. Ahora el ministro de Economía descalifica al Uruguay. Pero lo que me parece más llamativo es el error al inaugurar la cumbre de la Celac cuando dijo que inauguraba la Cumbre de las Américas. ¿Se puede equivocar un presidente al hablar? Claro que sí, como todo el mundo. Pero resulta más que llamativo preocupante cuando estos errores, equivocaciones o confusiones pasan con frecuencia o en situaciones de suma importancia social, política, diplomática, en presencia de mandatarios internacionales, cuando todos los ojos de los concurrentes están puestos en él como representante de nuestro país.

No es desaconsejable tener un libreto escrito y ceñirse a él. Espero que el señor Presidente pronto adopte uno.

Alicia Halberstein

aliciaihalb@aol.com

Reeducar, reparar

Como la mayoría de los lectores de diarios y televidentes, estoy espantada frente a la agresividad con que un grupo de muchachos dio muerte a Fernando Báez Sosa, en enero de 2020.Deseo, también, como muchos ya expresaron, que sean sancionados como establece la ley. Pero que no solo haya “castigo a los culpables” de semejantes crímenes (y agrego todos los que la sociedad padece), sino también “reeducación” y “reparación”. Que los presos reciban cursos de inteligencia emocional, relación humana y empatía, dados por expertos, y que realicen trabajos -8 horas diarias, de lunes a viernes- aprendiendo oficios y fabricando objetos útiles a donar a gente necesitada: de barrios pobres, en situación de calle, villas, escuelas carenciadas y sus alumnos. Sus familias y amigos podrían donar los elementos necesarios y el pago a dichos profesores para que, en su encierro, hagan algo útil, como reparación a la sociedad, ya que nadie puede devolverles la vida a los muertos, como la que estos muchachos le quitaron a Fernando. Que el encierro no sea solo castigo. Que sirva para algo. También sería útil que los medios de comunicación ofrecieran modelos positivos de relaciones humanas, con manejo adecuado de la frustración y el enojo. Es una propuesta.

Josefina Rabinovich

Psicóloga

DNI 5.204.479

Nagorno-Karabaj

La comunidad armenia se formó luego del genocidio de 1915, cometido por la Turquía otomana, con un millón y medio de muertos. La Argentina lo reconoció con la ley 26.199, que fija el 24 de abril como Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. La República de Armenia, con casi 30.000 km², es apenas la décima parte de la Armenia histórica, que fue contemporánea de Grecia y Roma antiguas y la primera nación que adoptó el cristianismo, en el año 301. En el mismo Cáucaso Sur, 120.000 cristianos armenios autóctonos atraviesan una situación desesperante en Nagorno-Karabaj, territorio que perteneció a esa Armenia histórica. Desde hace 40 días, están sitiados por un bloqueo inhumano de Azerbaiyán, cuyo objetivo es negarles el derecho de seguir viviendo allí y ejecutar un nuevo genocidio. En el duro invierno, les han cortado los suministros vitales y el único corredor humanitario que los une con Armenia. Solo se les permite atravesarlo para nunca más volver. Las expresiones al respecto vertidas por el embajador de Azerbaiyán en la nacion son lamentables. En un acto de terrorismo de Estado, consagra la flagrante violación de los derechos humanos. Azerbaiyán cuenta con el apoyo de Turquía, que no oculta su armenofobia. Frente al bloqueo, la agresión, la discriminación, la evidente intención de limpieza étnica y la negación del derecho a la vida, la pasividad del gobierno argentino y de la opinión pública es preocupante. Los derechos humanos no son asuntos internos de los Estados, son valores universales. Una acción firme en defensa de los perseguidos es mucho mejor que dentro de un siglo sancionar leyes para rendir homenaje a la memoria de los que no defendimos en vida y perdieron todo en defensa de su dignidad, su fe, sus tierras y su identidad. Hay que actuar ya.

Carlos Manuel Manoukian

Presidente del Centro Armenio

Incomunicados

Vivo en la calle Uruguay (entre Pampa y Neuquén) en la localidad de Beccar. No tenemos acceso a las comunicaciones. En nuestra cuadra no hay fibra óptica, por ende, no podemos contar con internet, ni cable ni teléfono de las empresas Personal, Claro, Movistar y Telecentro. Todas ellas están en la calle de enfrente, que pertenece a la localidad de Victoria. Pero nadie se quiere acercar a nuestra cuadra con la excusa de que no hay cableado o postes. Somos muchos los vecinos damnificados, y es mucha la discriminación que sufrimos de estas empresas por vivir a metros de un barrio de emergencia. Solo nos queda contratar un servicio de cable trucho y una internet también trucha (de solo 20 megas, de muy mala calidad) que nos cuesta 5 veces más que el precio permitido. No hay otra opción. Al no haber fibra óptica en la cuadra, hay “cable de cobre” y, supuestamente, los vecinos de las zonas aledañas se roban los cables, y ante eso vivimos incomunicados y nuestros hijos, nietos y vecinos que trabajan con internet se ven obligados a irse a otra casa para poder trabajar o estudiar. Hicimos las denuncias en todos los canales de comunicación, en el Enacom y ante el intendente Posse, y no tenemos respuestas. Hace años que venimos reclamando por este problema. Los vecinos nos sentimos aislados y tenemos derecho a tener un servicio básico de comunicaciones, como todos.

Daniela Altamirano

daniela_altamirano85@hotmail.com

En la Red Facebook

Primer implante de marcapasos sin cable en un hospital público del país

“Estas noticias nos dan mucha esperanza, gracias por tanta dedicación a los médicos y a todos los profesionales de apoyo. ¡Un orgullo!”- Susana Marzo

“Esperemos que tanto sacrificio y dedicación se vean por fin en salarios dignos, no indignos como los de hoy”- Liliana Schena

