Cartas de lectores: Sin repitencia escolar, no tener miedo, último la gente

escuchar

Sin repitencia escolar

El gobernador Kicillof quiere que le aprueben en la provincia de Buenos Aires el fin de la repitencia escolar para los alumnos de la secundaria. Si bien el proyecto quedó en suspenso, es una iniciativa nefasta y muy triste por cierto, que confirma el claro objetivo que tienen el peronismo y los K con respecto a la educación pública. De Perón en adelante vienen cumpliendo con la pauta de no brindar buena educación, para lograr tener el “rebaño” de gente poco instruida bajo sus garras. Educar bien es la única y mejor decisión que tiene un país para que sus jóvenes puedan tener un buen porvenir y mejor futuro. Queda claro que a Kicillof y sus colaboradores eso no les importa. Otra frustración más para los argentinos de bien.

Horacio Mieres

DNI 8.608.530

No tener miedo

¿Cuántos Lucios debe haber de los que ni nos enteramos? No hay que tener miedo de denunciar si sabemos de algo parecido... los chicos no se lo merecen. Y si dan señales hay que estar atentos... ellos no mienten, y aun en su media lengua se hacen entender.

Lidia Beatriz Fontela

lbfontela@yahoo.com.ar

Último la gente

Décadas atrás, para aprender a leer y escribir se asociaban imagen y texto. Por ejemplo, tras visualizar la imagen “oso” adosada a la palabra, se la repetía minutos más tarde sin la palabra, y el aprendiz debía decir “oso”. Pero si la imagen original era un oso polar, y la repetida un oso hormiguero, el aprendizaje sería muy complicado. Sin embargo, esta distorsión es habitual en los mensajes y/o eslóganes políticos, por lo que es necesario desarrollar un espíritu crítico ciudadano que detecte falacias y/o contradicciones e impulse a formular preguntas movidos por la curiosidad. El eslogan “primero la gente”, por ejemplo, llevaría a preguntarse cómo, ante un escenario de pobreza y marginalidad crecientes, las dirigencias políticas gozan de altos niveles económicos extensivos a familiares, cuando no escandalosos enriquecimientos producto de la corrupción estatal-privada. En un año electoral, y visto que la estrategia del Gobierno es que nada cambie, debería ser la oposición quien formule mensajes veraces y didácticos que se traduzcan en propuestas virtuosas y realizables, centradas inicialmente en aspectos estructurales estrictamente políticos, tales como: 1) reducción planteada de los cerca de 10.000 cargos políticos nacionales, comenzando por el exceso de ministerios y otros organismos; 2) cómo se manejarán los déficits de las empresas públicas, exceptuando las amortizaciones de obras y equipamientos justificados y sin sobrecostos; 3) diseñar un cronograma de conocimiento público con actualización mensual con datos oficiales que indiquen desembolsos de deuda pública en pesos y en dólares por el período mínimo entre abril de 2023-diciembre de 2027. De este modo el ciudadano podrá concientizarse respecto de futuros sacrificios compartidos, en lugar de sufrir mensajes insustanciales tales como “tierras arrasadas”, “bombas” o catástrofes similares.

Alberto Landau

arquilanda@hotmail.com

Papelón en la ONU

No cesa el gobierno argentino de cometer actos fallidos a nivel internacional. Solo el Poder Ejecutivo y su máxima instancia, el Presidente, es el mayor responsable de lo ocurrido en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Qué mente puede concebir enviar a ese encuentro a una delegación para que humille al país. Los allí presentes de otros Estados conocen mejor que nadie lo que nos ocurre desde hace décadas, no son ingenuos. Solo una mente perversa o alguien sin valores puede enviar a un representante a denostar a la Justicia, proteger a corruptos, seguir con la cantinela de que la situación actual en lo económico se debe al gobierno anterior y otros dislates más. No tiene perdón. Solo hizo avergonzar más al país ante el mundo, en el momento en que más necesitamos que se nos tienda una mano. Es imperdonable esta actitud de quienes gobiernan, pero más imperdonable es el silencio del pueblo ante semejante oprobio. En otro país ya no estaría en su cargo. Somos el hazmerreír de todos.

Pobre Argentina.

Rodolfo C. Castello

rccastello@hotmail.com

Superávit fiscal

Tras haber cumplido con la meta de reducción del déficit comprometido ante el Fondo Monetario Internacional, ¿sabrá el organismo internacional que esto fue posible, entre otros arbitrios, porque en la Argentina se pagan anticipos de impuestos que vencen el año próximo?

Hugo Perini

DNI 10.224.705

Energía geotérmica

En el sitio web de la Deutsche Welle se publicó una interesante nota sobre la energía geotérmica y la calefacción urbana. La energía geotérmica es el calor que existe en el subsuelo y está ampliamente disponible en el mundo; no solo en regiones volcánicas. En la actualidad existen proyectos en marcha en varios países, donde se extrae calor del subsuelo para calefacción urbana y también para otros usos. La idea básica consiste en inyectar agua fría dentro del subsuelo, donde el agua se calienta y se extrae para su uso. Existen dos tipos básicos de perforaciones: cercanas a la superficie y profundas. Las primeras utilizan perforaciones de entre 100 y 400 metros y producen agua caliente de unos 20 grados centígrados; esta agua se la hace pasar por una bomba de calor que utiliza ese calor del subsuelo para producir agua de entre 50 y 70 grados centígrados, suficiente para calefaccionar una vivienda o comercio. Por otro lado, están las perforaciones profundas, que llegan a entre 2000 y 5000 metros y producen agua caliente de entre 100 y 200 grados centígrados, que se puede utilizar en forma directa para calefacción urbana; es el tipo de aplicación apta para gran escala y se utiliza en complejos urbanos de muchas viviendas o comercios. La energía geotérmica nos permite entonces resolver el importante problema de la calefacción urbana sin recurrir a los combustibles fósiles.

Víctor Carnevali

carnevali1959@gmail.com

En la Red Facebook

La violencia en Santa Fe desencadena la salida del ministro de Seguridad

“Esto recién empieza, todavía no llegó lo peor”- Jorge Darío Feressin

“Tremenda corrupción policial y política”- Titi Colalongo

“Y después se quejan cuando otros gobernadores aplican sanciones más duras. ¡Santa Fe es el infierno!”- Ramona Zambrano

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION