Cartas de lectores: Solo esperar, precios y Camioneros, eso solo no sirve

escuchar

Solo esperar

El mamarracho de hacer juicio político a la Corte pone un broche a la actuación fallida de Alberto Fernández como presidente. En primer lugar todos sabemos que no será viable. Atacar a la Corte es ir contra la república cuando su motivación es de su interés o sus fallos no favorecen al Gobierno. En el orden fáctico es un alzamiento contra otro poder. ¿Quién será tan osado como para invertir en nuestro país? Con una realidad que nos muestra una pobreza en crecimiento, la economía retrayéndose, sin planes ni ideas para revertir la decadencia, con una exposición cotidiana del Presidente que le hace daño al contrastarla con dichos suyos del pasado, con una obsesión malsana por agradar a su vicepresidenta, no podemos más que ser pacientes y esperar a que pase el tiempo y llegue el día de elegir a nuevas autoridades.

Ya nos hemos dado cuenta de que no tiene sentido esperar que el olmo dé peras.

Enrique Vidal Bazterrica

evidalbazterrica@gmail.com

Precios y Camioneros

Sergio Massa y Matías Tombolini concretaron un acuerdo con Pablo Moyano para que el Sindicato de Camioneros colabore en el control de precios y el normal abastecimiento a las góndolas de los supermercados. Esta original medida, de tener éxito, debería ser convenida con otros sindicatos. Por ejemplo, el de Empleados de Comercio, para que realicen la misma tarea en los comercios barriales o de cercanía. El Sindicato de Encargados de Edificios podría comprobar que, en promedio, el 60% de lo abonado por expensas corresponde al costo laboral (sueldo y cargas sociales). El Gastronómico tendría la posibilidad de explicar por qué un almuerzo o cena en un restaurante de mediana calidad es prohibitivo para gran parte de la población. O analizar los motivos por los cuales una pizza llega a venderse a $3000. Podríamos continuar con los ejemplos, pero todos irían en el mismo sentido. Massa y Tombolini siguen insistiendo con fantasías. Nunca serán candidatos al Nobel de Economía.

Gabriel C. Varela

gcvarela@hotmail.com

Eso solo no sirve

Horacio Rodríguez Larreta está en plena campaña presidencial difundiendo fotografías por doquier, entre ellas, el patético remedo de los Beatles cruzando Abbey Road. Muchas de ellas, con el crédito de “Prensa GCBA”, o sea que se están utilizando recursos de la ciudad en beneficio propio. Además, según la nota de Pablo Sirvén, solo atiende sus obligaciones como jefe de gobierno tres días a la semana. ¿Cuál es su plan de gobierno (si es que tiene alguno)? Esto es lo que se supone que la ciudadanía espera de un candidato y no fotos de circunstancia.

No sirven la simpatía, la sonrisa y los besos a los niños. Exigimos propuestas concretas y realistas. La magia se la dejamos a David Copperfield.

Guillermo Reges Lavalle

guillermoreges@gmail.com

Con la familia

A pocos meses de haber aceptado dar refugio a José como familia de tránsito me encontré con Ele y Pablo, él cargaba a upa al bebé y se paró a dar vueltas por la sala para consolarlo cuando lloró. No sabía, hasta entonces, que habían tomado tan inmensa decisión en su vida. Me emocioné al verlos, qué prueba de amor, ya con 5 hijos... Es que el amor, cuando es amor, se multiplica. “Es un bebe en tránsito” me dijo Ele. Pude ver en sus ojos la comprensión y aceptación absoluta de su misión. Les agradecí, los abracé y felicité por el coraje. Es sabido que, en la mayoría de los casos, la realidad no acompaña a la ley y es cuando la decisión inicial se transforma en sacrificios que van aumentando día a día. Sabían que los 6 meses no serían 6. Sabían, entonces, que la unión se afianzaría para un día tener que dejar ir, previendo este dolor, lo eligieron igual, sentían que mucho habían recibido y mucho más tenían que dar. Pero cuando la ley no es la realidad, la realidad transforma todo. Lo que era transitorio mutó a más de tres años, ya no era tránsito, sino permanencia en el amor, la familia, los abrazos, los aprendizajes y el apego.

Si la Justicia “es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho”, podemos considerar que, Justicia, para José, es dejarlo con su familia.

Mariana Rodríguez Varela

DNI 23.326.190

La bondad

En la revista de la nacion del domingo pasado, el DJ Hernán Cattáneo dice:

“Está bueno ser importante, pero mucho más importante es ser bueno”.

Esa debería ser la frase de cabecera y la premisa de toda persona con responsabilidades sociales, ni hablar de los que dirigen el país .

Solo eso pedimos, ya a esta altura del desastre, que sean buenos, las demás condiciones pertinentes a tan altas responsabilidades, si las tienen, vendrán por añadidura, como dice la BIblia.

Margarita Di Lella

DNI 11.663.308

Shakira

No sé si la cantante Shakira hace bien o mal en compararse con una Ferrari y a la mujer por quien su exmarido la dejó, con un Renault Twingo. Las Ferrari tienen mucha potencia, una carrocería llamativa y son para alardear como un pavo real, pero no tienen estéreo ni aire acondicionado, por ser autos deportivos. Son autos para supermillonarios, y quien tiene mucho dinero al poco tiempo se cansa del mismo juguete y lo devuelve a la concesionaria. Ningún otro millonario va a comprar una Ferrari usada pudiendo comprar una nueva, sin mencionar el mantenimiento, ya imposible para quien no es millonario. Un Twingo puede tener estéreo y aire acondicionado, y por más dueños que haya tenido antes, es un detalle que no interesa si está bien mantenido. Cuando se es joven es natural querer ir por la vida rápido, pero el paisaje no se disfruta. A veces es preferible tener un Twingo que te lleve y que te traiga, y no un superauto.

Que Dios ayude a esta joven mundialmente famosa y millonaria.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

En la Red Facebook

Lula reemplaza la cúpula de los medios de comunicación de Brasil por su cobertura en la toma en Brasilia

“De manual”- Mila Gómez Beret

“El populismo es el cáncer de los países. Pero como hay muchos que viven del Estado sin trabajar o de sus ventajas, lo votan. Y los pobres trabajadores de clase media se lo tienen que aguantar. Triste realidad”- Florencia Moles

“O eres de los míos o eres mi enemigo...”- Daniel Navas

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION