Cartas de lectores: Tocando fondo, desorientados, Argenchina

Tocando fondo

Con consternación escribo sobre el relato que días pasados me hizo mi empleada doméstica. Ella vive en Moreno, en un barrio humilde, con calles de barro y sin suficiente iluminación, donde no hay cloacas ni agua corriente, donde recién durante el gobierno anterior (Macri) extendieron la red de gas y ahora su casa cuenta con este servicio. Lo que me consternó fue que contara que en el barrio ya es habitual que chicos vayan ofreciendo artículos que sacan de sus casas (batidoras, relojes, herramientas, vajilla, etc.) y los vendan por las casas.... ¡para comprar droga!

Es evidente que algo muy grave está sucediendo en nuestra sociedad. Estamos tocando fondo ante la mirada ausente de todos.

Beatriz Moreno

DNI 10.369.989

Desorientados

Muchos argentinos estamos cansados, desorientados, preocupados. No sé qué otros adjetivos poner ante el pobre y errático comportamiento de la oposición. Los hemos votado y apoyado con la convicción de que iban a seguir un camino republicano; un camino hacia un cambio profundo, y, sin embargo, cada día hacen lo imposible para decepcionarnos y hacer lo que justamente repudiamos del populismo: no respetar las leyes. Candidatos que se mudan de un distrito a otro según su conveniencia personal o partidaria, candidatos que toman licencia de sus cargos para ejercer otros, intendentes que se apoltronan en sus puestos indefinidamente, luchas internas con tal grado de denuncias y descalificaciones que no se entiende qué hacen en la misma coalición, ¿espionaje ilegal?, etc.

Aunque no nos demos cuenta, respetar el sistema republicano beneficia nuestra vida diaria.

Jacqueline Florio

DNI 17.363.036

Antártida

A la luz de los acontecimientos que se van sucediendo en los últimos tiempos relacionados con importantes temas geopolíticos, cambios climáticos hasta en la Antártida, esa tierra de nadie y de todos –próxima a modificar su estatus– y con el acelerado crecimiento de la región austral como una zona más que codiciada del Atlántico Sur, nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur dejaron de ser “ese montón de tierra helada allí abajo” como, se dice, manifestó el presidente Reagan cuando Estados Unidos debió salir en apoyo de las fuerzas de Gran Bretaña durante la guerra de 1982. A partir de la finalización de la guerra, las Islas Malvinas se han convertido en una fortaleza extranjera, con proyección hacia un amplio espacio de esos codiciados mares del sur que, además de sus riquezas, unen estratégicamente los continentes a través de los espacios marítimos que bañan nuestro litoral.

Los asuntos diplomáticos y los temas de seguridad deberían estar pues en manos de políticos y estrategas a la altura de las circunstancias. Pero vemos cómo nuestro gobierno no solo no avanza con políticas serias y soluciones, sino que retrocede denunciando acuerdos con ligereza o promoviendo inversiones y ayuda de países que han puesto su mira en nuestro país, como la China, desaprensiva saqueadora de nuestra pesca e impulsora de proyectos peligrosos para nuestra soberanía, como la base de Neuquén, a la que ni el gobierno argentino tiene acceso.

¿Será por eso que nuestro ministro de Economía nos rebautizó como Argenchina?

Sofía Laferrère de Pinedo

DNI 0.495.590

El Papa y la paz

¿Cuándo triunfará la paz? El Papa lo intenta. Finalmente, la paz triunfará donde hoy se enfrentan Rusia y Ucrania. Inexorablemente, tarde o temprano, ese día llegará. Felicitamos a la comunidad de San Egidio por trabajar para que ese día llegue lo más temprano que sea posible. Agradecemos al papa Francisco que nos muestre todos los caminos de la paz. Gracias por enseñarnos que no podemos permitirnos perder la esperanza.

Marcelo Aptekmann

Secretario de la Organización Judía de Diálogo Interconfesional

DNI 11.043.114

Juan Ovidio Zabala

Recientemente nos enteramos del fallecimiento del doctor Juan Ovidio Zabala a los 99 años, un argentino de amplia y fecunda trayectoria profesional y política. Una página ingrata en su vida fue haber estado preso y torturado durante el gobierno de Perón. Luego de la caída de este, fue nombrado director de Institutos Penales. El comisario Simón Etchart fue uno de sus torturadores y cuando fue detenido tuvo el mismo trato que los demás, sin haber sufrido ningún tipo de represalia por parte de quien en ese momento era director de todas las cárceles del país. Dijo el mismo comisario Etchart: “El doctor Zabala es, quizás, quien más ha sabido superar sin reservas las pasiones que envuelven a los hombres. La misma grandeza de alma que no demostraron los que huyeron”. (Fuente: Raúl Lamas, Los torturadores, págs. 103/104).

Grandezas que no abundan…

Leonardo Demarchi

DNI 4.359.715

Ministerio de Mujeres

Del presupuesto nacional 2023 se han destinado 4 billones de pesos al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, para llegar a la conclusión de que la menstruación es un tema político, estigmatizante y vergonzante que la mujer padece.

Clara Blanco Pinto

DNI 5.155.426

Billetes

El billete de mayor denominación me alcanzó para pagar un parche de la cubierta de mi auto.

¿Hay alguna explicación para semejante dislate?

Fernando Braconi

braconifernando@gmail.com

En la Red Facebook

El encuentro del padre de Messi con el presidente del club Barcelona, Joan Laporta

“Es donde corresponde terminar su carrera y despedirse con todos los honores que su gente quiere darle, pero en su casa”- Héctor Guzmán

“No debería ir al Barcelona. Para mí tendría que ir a Inglaterra o Italia”- Luciano Mansilla

“Sería lo mejor, es su ciudad y su gente... ¡Buena suerte!”- Carlos Irairoz

