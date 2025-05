Cartas de lectores: Triste mecanismo, el Congreso, La Matanza

Triste mecanismo

El acto del paro devenido en maniobra sistemática de oposición al gobierno oficialista ha transformado un recurso con un fin noble, como la justicia hacia los trabajadores, en un triste mecanismo que daña más al ciudadano común que a una cúpula de poder.

Isidro Perasso

DNI 46.649.615

El Congreso

Tuve la mala idea de ver una sesión de Diputados realizada a mediados de abril con la asistencia del jefe de gabinete. Al escuchar las ponencias de los diputados de Unión por la Patria y la izquierda comprobé la mediocridad, la falta de educación, las palabrotas, la falta de contenido y las manifestaciones que en nada coincidían con el objeto de la reunión. Decir que son maleducados me suena a poco. Son mediocres, gritan como desaforados, le faltan el respeto no solo al presidente de la cámara sino a los que están en uso de la palabra. Es muy triste pensar que sean representantes en el Congreso. Cobran sueldos desmedidos en función a las horas que trabajan, faltan a las sesiones cuando quieren y cuando asisten el único objetivo en sus discursos es la mentira y la agresión. Le pediría a los funcionarios del gobierno que no acudan más a ese tipo de sesiones, ya que la intención de la oposición es denigrar y no escuchar, hacer un show para la tribuna. Creo que debería sancionarse a los legisladores que luego de dos advertencias del presidente de la cámara por mal comportamiento hacen caso omiso y continúan con las interrupciones, gritos o insultos. Podrían ser retirados del recinto hasta que se calmen.

Espero que en las próximas elecciones tengamos mucho cuidado a quien votamos.

Luis J. Ramos

1945@gmail.com

La Matanza

Otra vez La Matanza. En Ramos Mejía, una mujer fue arrastrada por un auto luego de un robo. El caso de María Laura es idéntico al de Kim Gómez. La provincia de Buenos Aires es toda un desastre. En Bernal, una balacera, dos delincuentes abatidos. Tenían un arsenal de fusiles FAL, armas de grueso calibre. Los policías, solo una pistola y un chaleco vencido. Quilmes, José C. Paz, San Miguel, Moreno, Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús, Morón, Esteban Echeverría… ¿es casualidad que donde más roban son municipios peronistas? ¿los intendentes qué hacen, aparte de campaña? ¿o también es culpa de Milei y Bullrich? Existe un ministro de Seguridad provincial y los municipios un secretario de seguridad. ¿Y qué pasa con las cámaras de vigilancia? Si al final todo se descubre y se resuelve por las nuestras. Deberíamos tener un descuento en el ABL por colaborar, porque salen bastante caras. Esto además de los gastos por rejas, alarmas, alambres de púas o cortantes, sensores, vigilancia privada, etc. A esto agrego la carencia y tardanza de las ambulancias.

Piensen al votar: vida o muerte, presente y futuro.

Guillermo Gómez

DNI 11.401.009

Burla

Mientras la Corte Suprema sigue meditando acerca de si debe condenar un enriquecimiento obsceno, evidente hasta para el análisis de un niño, Cristina Kirchner sigue ganando tiempo recusando al juez Lorenzetti, en una nueva chicana para llegar a las elecciones, presentarse, ganar fueros y seguirse burlando de todos los argentinos. ¿Estamos condenados a ser los payasos del circo y que aquellos que cometen delitos pasen una vida de privilegios y lujos y queden impunes, riéndose en la cara de la gente ?

Carlos Sala Spinelli

DNI 8.659.576

Afiches

Ver afiches en la vía pública que promueven la candidatura de Leandro Santoro con el lema “Se termina el tiempo del abandono y la crueldad” realmente da mucha bronca. Este señor es amigo personal y de alguna manera cómplice del expresidente Alberto Fernández, el mismo que durante la pandemia de Covid-19 nos mantuvo confinados mientras se realizaban fiestas en Olivos y se instalaba el vacunatorio vip. Pero lo peor de todo es que las medidas adoptadas en ese momento fueron responsables de la muerte de más de 30.000 argentinos por no haber comprado y abastecido a tiempo las vacunas. Que parte de la ciudadanía pueda llegar a votarlo es tener que aceptar que son fanáticos de la desmemoria, alimentada por la ideología.

Jesús María Silveyra

DNI 11.045.065

Fórmulas

Son curiosas las fórmulas de la próxima elección porteña. Horacio Rodríguez Larreta y Ramiro Marra enfrentan a sus expartidos, Pro y LLA. Pero la más extraña es la de Abal Medina, que se presenta en dupla con Carolina Papaleo. El joven Juan Manuel es hijo del notorio montonero del mismo nombre, que participó del asesinato de Pedro Aramburu. Y Carolina es hija de Osvaldo Papaleo, gerente de Canal 7 en 1974, cargo otorgado por López Rega, jefe de la Triple A, enemiga mortal (literal) de los montoneros. Según el periodista y escritor Marcelo Larraquy, “Osvaldo Papaleo era uno de los brazos políticos de la Triple A”. Hoy los hijos de los encarnizados rivales a muerte de los 70 comparten una extravagante fórmula a la que podríamos definir como “canelones con dulce de leche”.

Oscar Samoilovich

osamoilo@yahoo.com

Folklore

Me sorprende comprobar la ausencia del nombre de Juan Falú entre los solistas de folklore más reconocidos de los últimos años, según el veredicto del Jurado Konex.

Distracción o discriminación?

Ivonne Bordelois

DNI 1.133.521

Ruta 8

¿Qué estará esperando Corredores Viales SA para arreglar la ruta nacional 8? Porque para cobrar el peaje está a la orden del día. Sería óptimo que revisara el trayecto entre Venado Tuerto y el ingreso a la autopista a Buenos Aires. Hay muchos pozos en ambos carriles, el tramo que va desde la salida de la ruta provincial 31 hasta M.H. Alfonzo, es literalmente un peligro (imposible decir entre qué kilómetros, porque cada vez hay menos mojones). Las demarcaciones de la ruta vieja confunden de día y de noche, y ni hablar de transitarla con lluvia. Esperemos no tener que lamentar víctimas por semejante descuido.

Ivonne M. Pittaluga

ivonnepit@gmail.com