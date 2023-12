escuchar

Un poco de paciencia

Soporté en silencio buena parte de los últimos 20 años a un gobierno con el cual no compartía ni sus formas y ni sus políticas. En casa educamos a nuestros hijos en el respeto por el prójimo, en el sacrificio y tratando, con el ejemplo, de que entiendan que todo se consigue con esfuerzo. Que no importa cuál es la profesión que elijan, que solo importa que sean buenas personas. El resto viene solo.

Pero sí, en este país no es fácil seguir el camino recto, es más fácil ir por izquierda, buscar prebendas, sacar ventaja en donde sea: en la cola del supermercado, en circular por la banquina cuando hay un embotellamiento, en pasear el perro y dejar el “recuerdo” en la vereda (como si esta fuera su baño) o en hacer fiestas a escondidas abusando descaradamente del poder de su investidura, poder que también se usó para que su condena pareciera más un premio que un castigo.

Estoy cansado de tener que acordarme, cada vez que salgo de casa, de conectar la alarma (ya me robaron), de no dormir tranquilo pensando cómo estarán mis hijos cuando salen por la noche (a uno de ellos ya lo asaltaron), de mirar el auto antes de subir para ver qué falta (ya me robaron la rueda de auxilio) o de no tener picaportes en la puerta de mi vivienda (ya me sacaron cuatro). Estoy cansado de que se admiren este desorden, caos y pobreza confundiéndolos con derechos, pero los que pueden van de vacaciones a países ordenados; y en el momento de pensar en un país para que nuestros hijos emigren, nunca están entre las prioridades Cuba, Venezuela o Nicaragua.

No sé si se logrará, pero no me maten tan temprano la esperanza, por favor, solo pido un poco de paciencia y silencio por un año, como yo lo hice por 20.

Me gustan el orden y el respeto. No creo pedir mucho.

Privilegios

El decreto del presidente Milei fue como una patada en un hormiguero. Hormigas con privilegios, prebendas, concesiones, subvenciones, kiosquitos, etc. se sintieron amenazadas y salieron corriendo de un lado para el otro buscando a quién picar para defender su statu quo, otras simplemente lo hicieron por miedo a la libertad.

Evo Morales

En más de una oportunidad este dirigente político indígena aimara, que dicho sea de paso no habla este idioma aunque siempre se rodeó de indígenas de esta tribu para aparentar humildad, ha viajado a la Argentina, donde fue recibido con los brazos abiertos por sus pares de izquierda, con quienes planificó, se supone, un nuevo orden marxista mundial. Fue apañado por el anterior presidente Alberto Fernández, quien siempre lo recibió como un héroe (¿!) y se floreó con Evo Morales como si lo hiciera con la madre Teresa de Calcuta o el papa Juan Pablo II. Pero el descaro de este líder marxista boliviano no tiene límites, ya que en su última visita a la Argentina puso en dudas que el electo presidente Javier Milei cumpla su mandato en su totalidad, a lo que obviamente apuesta. Recordemos que el presidente libertario ganó las elecciones legítimamente por poco menos de 3 millones de votos de diferencia, por lo que se merece un poco más de respeto; además, la conducta del expresidente boliviano es desestabilizadora y rayana en el delito. Sería bueno que se lo declarara persona no grata y se le impidiera el ingreso al país.

Los países afines a Evo Morales son Venezuela, Nicaragua y Cuba; sería bueno que viajara a cualquiera de ellos e intentara promover un cambio para que dejen atrás esos regímenes totalitarios. O que condenara a Putin, y con ello, la guerra de agresión a Ucrania.

El caso Lucio

Quiero expresar mi solidaridad con la familia Dupuy, que debe estar pasando un momento terriblemente doloroso ante el fallo del tribunal por el cual se absolvió a la jueza Ballester y a la asesora de menores. Es inentendible cómo alguien que hizo mal su trabajo y provocó la muerte de un niño de 4 años sea declarado inocente. Es a todas luces una sentencia corporativa, donde prevalecen las influencias y cuestiones políticas antes que juzgar el hecho en sí, es decir, la muerte ocasionada por mal desempeño. Espero que la familia de Lucio encuentre la paz que la Justicia le negó.

Verde, no cemento

Para descubrir cómo tener salud, bienestar, prosperidad y felicidad, un equipo de profesionales reunido por los arquitectos Ian McHarg (ver en Google) y Narendra Juneja investigó en ciudades y descubrió algo que pocos saben, y muchos estudios cuidadosos como este muestran lo mismo: donde hay más concentración de cemento (concreto, hormigón) hay más enfermedad física y mental, accidentes, crímenes, violaciones, delitos, robos, suicidios, asesinatos, cáncer, contagio, infecciones, violencia. Todo esto sale de observaciones y mediciones cuidadosas. Se sospechaba, fue demostrado. El cemento transforma el ambiente, la temperatura y humedad y su variación en el día y el año, el movimiento y la fuerza del viento, la transmisión de ruido. Todo eso daña la salud física y mental. No absorbe la lluvia como la tierra con plantas, eso empeora las inundaciones, que cuestan dinero y bienestar. El paisaje de cemento, vidrio, acero, aluminio, plástico y ladrillo da angustia y eso daña la salud. El exceso de cemento hace mal. Hay que usarlo menos y dejar más tierra con plantas.

Gracias, LA NACION

En vísperas de una Navidad distinta con tanto que acontece en nuestro país y el mundo, quiero agradecer a LA NACION por dos artículos que son un regalo para el alma. La historia del Mater Dei es fascinante. Hoy es un sanatorio que se caracteriza por su humanidad y excelencia médica. ¡Qué bendición! Y Hambre de Futuro (programa en LN+) da cuenta de cinco años recorriendo la Argentina, descubriendo y definiendo lo que el Estado debió saber desde hace años. Los capítulos de Hambre de Futuro son gemas. Dios quiera que alguien en el nuevo gobierno intente capitalizar la profesional información recopilada con tanto expertise todos estos años.

Muchas gracias a mi diario.

En la Red Facebook

¿Por qué se cayeron tantos árboles verdes durante la tormenta?

“Nadie se da cuenta de que hay que podar los árboles para que sus raíces crezcan y se agarren bien a la tierra, no lo hacen, por eso los árboles son altísimos, pero no tienen raíz y el primer viento los arranca”- Alicia Ester Maggioncalda

“Pongan a plantar más árboles. ¡Es muy triste!”- Gabriela Romano

