Cartas de lectores: Un servicio temporal, bajemos un cambio, visita de Netanyahu

Todos escuchamos horrorizados la vuelta de las candidaturas testimoniales o advertimos la consolidación de cada vez más métodos para ratificar la permanencia eterna, sea por el medio que sea, para seguir viviendo décadas y décadas del Estado, al que ya consideran propio. Una simple propuesta sería lograr una norma por la cual ninguna persona pueda estar en un cargo público por más de 10 años. No importa qué función y área ocupe, presidente, legislador, ministro, intendente, secretario, etc. Hasta un simple asesor, sin importar cuánto tiempo haya cumplido en un cargo u otro. Se debe asumir que la función pública es un servicio a la comunidad y que luego de prestarlo en forma honorable esa persona debe volver al sector privado y trabajar como cualquier otro ciudadano. ¿Será tan difícil pensar en algo así?

Rodolfo Miani

Bajemos un cambio

Estamos viviendo un momento bisagra, preguntémonos si queremos volver a la miseria y robo del kirchnerismo o apostamos a este gobierno, que nos está dando señales del buen camino. Y que va a implicar esfuerzo y que todos colaboremos dentro de nuestro ámbito. Eso sí, les pido a todos los empresarios (y me incluyo) que pongan el hombro, que acompañemos, que sean responsables con los precios y no especulen. Dejemos de hablar del dólar y amoldémonos a esta nueva realidad, para salir de esta Argentina pobre. Todos tenemos parte de la culpa de estar como estamos. Ni que hablar de algún sector del periodismo, al que basta que fluctúe el dólar para que empiece a hacer comentarios tremendistas diciendo que “todo se pudre”. Los oyentes estamos hartos de escucharlos, porque no suman, solo le restan expectativas a la mayoría de la gente que no la pasa bien, pero que está haciendo un gran esfuerzo. Sean más responsables, informen, y los que no sean especialistas no hagan análisis como economistas porque no están para eso. No le den tanto espacio a una expresidenta y exvicepresidenta –y todo su séquito– que ha cometido delitos contra la administración pública, porque resta y no suma, solo genera malestar. Y que además cumple su condena en un living con todas las comodidades, visitas y hasta saluditos desde el balcón. Una vergüenza. Debería estar en una cárcel común, por apropiarse de cifras millonarias y robarle la dignidad a la mayoría de los pobres. ¿Para esto se demoraron 20 años, señores jueces? ¿O también tengo que pensar que en la Justicia hay corrupción, cuando presenciamos juicios interminables por irregularidades y a los responsables de esos ilícitos libres, muchos de ellos ejerciendo funciones públicas? Por último, vaya mi reconocimiento a los fiscales Luciani y Mola, por la enorme investigación que hicieron, y mi condena a quienes desde la Justicia aceptan las candidaturas testimoniales, sabiendo que son una estafa.

Luis J. Ramos

Visita de Netanyahu

Me pregunto si la Argentina no se irá a meter en un problema internacional si recibe como invitado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Es oportuno recordar que Netanyahu tiene una orden de captura y arresto librada por la Corte Penal Internacional (CPI), de la cual nuestro país es Estado parte.

Patricio Oschlies

Potestad tributaria

Existen dos razones principales por las cuales no es una buena idea transferir a las provincias la potestad tributaria en materia de impuesto a las ganancias de los contribuyentes individuales. En primer lugar, en muchos casos los contribuyentes serán el pato de la boda en el conflicto por la apropiación de sus rentas gravadas, que una provincia reivindicará por el lugar de su residencia, otra por el lugar de realización de su actividad y otra por la radicación de los bienes fabricados, alquilados, reparados, depositados, entregados, puestos en producción, etc. El segundo y quizá mayor inconveniente resultará de la obligación de declarar rentas y patrimonio ante organismos recaudadores provinciales que no inspiran confianza en lo relativo al resguardo del secreto fiscal. Nadie puede ser obligado a dar información sensible cuando existe riesgo de que tal información llegue a conocimiento de ladrones, secuestradores y extorsionadores.

Horacio García Prieto

Estafa con pasajes

Leo en LA NACION que Ecuador reclamó informes del accionar de la Argentina ante el fraude de las residencias médicas. Como una de las tantas damnificadas por otro fraude, el de los pasajes baratos, solicito que mi país haga lo propio con Ecuador sobre los datos pertinentes de la estafadora serial ecuatoriana Karina María Alvarado Ríos y tome las medidas necesarias para que ningún extranjero al que se le permita residir en nuestra patria sienta que es posible venir gratuitamente a delinquir.

Margarita Di Lella

Chapas patentes

Mas allá de la desprolija situación de la provisión de chapas patentes para el parque automotor, se advierte con absoluta normalidad la adulteración de aquellas por parte de particulares, que liman, raspan o las despintan con objeto de no ser individualizados por las cámaras de control vehicular. Ninguna autoridad interviene y los detiene, pese a que, conforme lo dic-taminó la Cámara Federal, constituye un delito la adulteración de un documento registrable. Soy socio vitalicio de un reconocido club de la zona de San Isidro. La semana pasada, al finalizar mi jornada de golf, recorrí la playa de estacionamiento y advertí catorce vehículos en esas condiciones. No es una falta administrativa, es un delito. Me dio vergüenza ajena confirmar que socios de este club circulan con total impunidad y me pregunto: ¿como se llama a los que cometen delitos? La crisis moral es cultural, y como se suele escuchar: y... bien no está... pero mal tampoco.

José María Ugarte

