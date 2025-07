Cartas de lectores: Un show obsceno, as en la manga, nombres

Un show obsceno

Si los políticos preguntaran por qué la gente no va a votar, vale aclararles que ellos han hecho de la política un show obsceno. En estos días vimos lo peor de lo peor. Fracasados rejuntados, candidatos con prontuario, corruptos en las listas, intendentes que especulan, candidaturas testimoniales que engañan al electorado. En fin, los ciudadanos somos, una vez más, víctimas de sus egos y ansias de un cargo.

Me pregunto si alguna vez pensarán en nosotros.

Mercedes Moreno Klappenbach

As en la manga

No es que los felicite –lejos de ello–, pero hay que admitir que el peronismo siempre tiene una solución como as en la manga. Ahora que tenían –y tienen– problemas de listados, se corta la luz y aquí no pasó nada.

¡Pobre país!

George W. Handley

Nombres

Qué fea sensación me da leer los nombres de los candidatos que propone el peronismo para las próximas elecciones. Son los mismos que vienen fracasando y muchos de ellos robando desde hace años. Los que dicen “defender” los derechos del pueblo, mientras en sus distritos no tienen agua, cloacas, salud y demás servicios, y mientras ellos disfrutan de riqueza y bienestar. Los candidatos de la alianza entre La Libertad Avanza y Pro tampoco parecen destacarse, salvo raras excepciones. Sabemos que tienen que pasar décadas para que se termine con esta clase de dirigentes; mientras tanto, diputados y senadores legislan para beneficio propio. La patria merece que todos sus dirigentes sean honestos y estén capacitados para cumplir con su misión. Todavía estamos muy lejos de eso. Triste.

Horacio Mieres

Justicia

Es un error seguir aludiendo al Poder Judicial como la Justicia, que es el valor que aquel debe defender y no siempre lo consigue.

Miguel Ángel Espeche Gil

Riesgo país

En la nacion del domingo pasado, Joaquín Morales Solá recordó que en las elecciones legislativas de 2017 el entonces presidente Mauricio Macri enfrentaba un peronismo unido, déficit fiscal y un contexto económico complejo. Aun así, el riesgo país se ubicaba en 342 puntos básicos. Hoy, con menor oposición política y equilibrio fiscal, el gobierno de Javier Milei registra un riesgo país de 770 puntos. La comparación invita a la reflexión: los mercados no responden únicamente a la ortodoxia contable, sino también a la calidad institucional, la previsibilidad política y el rumbo general del país.

Juan T. Medi Cogo

El hambre infantil

Un reciente informe del Observatorio de la Universidad Católica Argentina reveló que casi el 40% de los niños en nuestro país sufre de una serie de deficiencias alimentarias, entre moderadas y severas según cada uno de los casos. Hay niños que comen una vez al día y otros que lo hacen cada varios días. Y la alimentación que reciben está muy lejos de ser la adecuada, se basa en harinas y grasas porque es lo más barato y lo único que sus padres les pueden dar. Y no se trata únicamente de padres indigentes o que solo reciben algún tipo de plan social, sino que muchos trabajan en empleos formales o informales y no ganan lo suficiente como para poder alimentarlos de manera correcta y diaria. Por otro lado, el mismo informe de la UCA indica que las escuelas públicas que brindan un servicio de comedor a sus alumnos –muchas veces es el único lugar donde esos niños pueden comer– tampoco ofrecen una buena calidad de alimentos, básicamente son sándwiches con mucha miga y un fiambre barato, o guisos preparados con arroz, polenta y casi nada de carne. Esta situación nos lleva a concluir que casi el 40% de nuestra niñez está condenada a vagar sin rumbo, sin la suficiente calidad física y mental como para poder estudiar, trabajar, socializarse y contribuir al crecimiento y desarrollo de nuestra nación.

No hay excusas. Es obligatorio que el actual gobierno nacional disponga de las medidas económicas necesarias para poner ya mismo fin a esta situación y que junto a los gobiernos provinciales y municipales arbitren los medios adecuados para que ese porcentaje baje hasta llegar a cero. Los recursos naturales sobran en nuestro país para que la totalidad de la población no sea pobre ni indigente, especialmente niños y ancianos. Si realmente se ajustara a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (nacionales, provinciales y municipales); si se dejara de financiar de manera escandalosa al servicio secreto y se gravara como corresponde a la totalidad del mercado financiero argentino, los recursos económicos sobrarían para tal fin. La Argentina exporta alimentos para cientos de millones de personas en todo el mundo. Es indignante e inaceptable que haya gente en nuestro país que no pueda acceder a una alimentación adecuada que le permita desarrollar una vida plena.

Daniel Saco

Contenedores

A pesar de los innumerables reclamos por todas las vías posibles, en la puerta de mi edificio en Ortega y Gasset al 1800 conviven dos contenedores gigantes que no solo obstruyen la visión al salir de la cochera, sino que también son usados como casa y baño de los merodeadores habituales, además del chiquero que dejan los cartoneros todos los días. Varios vecinos fueron asaltados por personas que se esconden con una moto detrás de los contenedores. No tenemos ni un bar ni un restaurante en la cuadra. ¿Cómo hacer para trasladarlos?

Graciela Alicia Chiprut

