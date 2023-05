Cartas de lectores: Una salida laboral, alternativa, escasez de dólares

escuchar

Una salida laboral

La desesperación de la coalición gobernante por permanecer en el poder, aun cuando los resultados de la gestión sean objetivamente desastrosos y no teniendo en absoluto un plan coherente y explícito para cambiar la situación, nos debe hacer reflexionar sobre qué impulsa a los políticos a querer ser reelegidos indefinidamente y por qué temen con tanta pavura a la alternancia. Buscan eternizarse, aunque haya que forzar el espíritu y la letra de la Constitución y de las leyes (alternar presidencia con vicepresidencia, gobernación con vicegobernación, excepción para el tercer mandado para quienes están en funciones cuando se implementa una restricción, “dibujo” de los requisitos de años en el distrito, etc.). Pero esto también se extiende a los cargos políticos no electivos. Se trata de permanecer indefinidamente en la burocracia estatal, bajo el muy dudoso paraguas de una “vocación por lo público”. Como si alguien que trabaja honestamente en una fábrica o en cualquier trabajo del sector privado no estuviera haciendo patria y transformando el presente y el futuro.

La idea de que estar en un cargo público político es para “servir” y no para servirse pareciera que hoy no tiene consenso. Hace unos años, hablando de esto, un amigo entrañable me deslizó una explicación aterradora, que también explica por qué los políticos saltan de partido en partido sin la más mínima vergüenza: “Es que la política es para muchos una salida laboral”.

Lo de “servir” no existe.

Leandro Rey

DNI 12.285.426

Alternativa

En un todo de acuerdo con el lector Bernardo Shaw sobre Jorge Macri y Martín Lousteau. Quisiera recordarle que CABA cuenta con una alternativa de la talla del señor Ricardo López Murphy.

Cristián A. Bengolea

cbengolea@gmail.com

Escasez de dólares

El presidente Fernández le echa la culpa a la derecha. El gobernador Kicillof, a la oposición. Ambos, como excusa, hablan de la tensión bancaria. Pues bien, soy de derecha y de la oposición, y no soy responsable de la situación financiera, y mucho menos de la corrida que se produjo. Soy un médico jubilado bonaerense, no puedo cambiar mi auto modelo 2008, que felizmente aún funciona bien. Les sugiero que si buscan dólares lo hagan en la caja de seguridad de la desocupada hija de la abogada exitosa, donde encontrarán casi 5 millones y podrán disponer de ellos.

Carlos Raúl Caorsi

DNI 8.167.925

La Doctrina Monroe

En 1832, el presidente J. Monroe afirmó que “los Estados Unidos no tolerarían la intervención europea en el hemisferio occidental”. Es la Doctrina Monroe. Por mucho tiempo fue considerada por Sudamérica una política solo nacional de ese país. El doctor I. Ruiz Moreno (h.) se refiere al tema en su libro El pensamiento internacional de Alberdi. Así, refiere el autor que Alberdi tuvo palabras duras para esa doctrina. El prócer esbozó una idea. Esto es, para que pudiera tener connotación general en toda América, EE.UU. debería adoptar la Doctrina Monroe como base de un tratado continental con las repúblicas de Sudamérica. Este ideal de Alberdi se cumplió con la famosa “Declaración de Lima” en la VIII Conferencia Panamericana (1938), en la Resolución XXV de la Segunda Reunión de Consulta de La Habana (1940), en la “Declaración de Chapultepec” y el “Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca”, en la Conferencia de Río de Janeiro en 1947. Por la resolución XXV se declaró que “todo atentado de un Estado no americano contra la integridad o la inviolabilidad del territorio, contra la soberanía o independencia política de un Estado americano será considerado un acto de agresión contra todos los Estados americanos”.

En aplicación de la Doctrina Monroe, considero la necesidad de: 1) renegociar el Tratado de la Estación Espacial de China en Neuquén y la retrocesión de la transferencia de soberanía (?) sobre unas 200 hectáreas de la provincia que el kirchnerismo cedió, luego de ocultar la presidenta Cristina Kirchner, por meses, su acuerdo de mitad de año con Xi Jinping hasta que lo hizo aprobar por un Congreso sumiso, en diciembre de 2011; 2) rechazar, categóricamente, toda adquisición de aviones de combate a China; 3) rechazar la posibilidad de que China pueda tener la concesión de la Hidrovía del Paraná, aun con licitación, afectando a la Argentina y a Paraguay; 4) rechazar la posibilidad de adjudicación a la empresa china Huawei de instalar y operar el sistema de comunicación 5G, impidiendo así el eventual espionaje chino sobre la Argentina que se aduce practica Huawei; 5) revocar el memorándum de entendimiento del país y de la provincia de Tierra del Fuego con China para la instalación y operación de un complejo portuario multipropósito en Ushuaia, con proyección antártica (que también le interesa a Rusia); 6) rechazar la instalación china de una planta productora de urea y amoníaco.

Así, entiendo que solo debemos mantener con China y Rusia relaciones comerciales, sin ninguna gravitación geopolítica.

Alberto J. del Campo Wilson

DNI 10.133.913

Adiós LN Revista

Desde mis 13 años, todos los domingos paso 20 minutos con mi abuela. Hasta esa edad, solo me permitía sentarme a su lado, sentir su calor, su perfume, el olor a maquillaje y a spray de pelo, Solo podía verla llenar en lápiz, con mucho cuidado, palabra por palabra, el Criptograma Literario de la nacion Revista. Una vez osé sugerir usar una birome en vez del lápiz, porque no encontrábamos uno (igual mi abuela sabía todas las palabras). Demoró varios meses que yo empezase a escribir y ella me dictara. Con el tiempo yo me adelantaba con palabras que ya conocía, pero siempre me hacía dudar, no me dejaba ganar terreno. Repetí el rito todos los domingos de mi vida, aunque viviera afuera, aunque me fuera de viaje, me las guardaban, las atesoraba.

El domingo 31 de abril de 2023, casi 50 años más tarde, recibí el último número de la nacion Revista.

Hasta siempre, ¡y gracias por mis tan extendidos 20 minutos con mi abuela!

Hernán Cotella

DNI 16.878.590

En la Red Facebook

Alberto Fernández: “El fallo de la Corte deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces”.

“Alternancia para que haya democracia y transparencia. Obediencia a la ley. Salvemos a la Argentina”- Susana Krusec

“Creo que está equivocado el Sr. Presidente, los que están de rehenes son los habitantes de esas provincias. En las provincias los gobernadores son Dios, eso ocurre porque el 90% son empleados públicos y el que se anima a sacar el pie del plato al otro día no está en su trabajo. Hay que terminar con esa práctica”- Leo Rodríguez

