escuchar

Carta de la semana

¡Vamos, Argentina!

Hoy son las elecciones. Llega otra oportunidad de elegir qué país queremos para vivir, trabajar o emprender, para dejarles a las generaciones que siguen, o solo para disfrutar (¿por qué no?). El voto es muy importante, sí, pero no es lo único. Porque el cambio puede empezar de arriba hacia abajo; pero lo terminamos de definir de abajo hacia arriba. Reflexionemos sobre qué aportes puede hacer cada uno desde su lugar para apoyar el cambio, sea del partido que sea. Aportemos desde nuestro metro cuadrado, con pequeñas cosas, para así lograr al menos un lugar mejor para vivir. Mi abuelo me dijo una vez: “Un buen ciudadano debe estudiar, trabajar. Y hacer algo para que las cosas mejoren un poco más para todos”. Llamémonos a la autorreflexión y renazcamos en una Argentina mejor, donde seamos protagonistas, y dejemos de mirar como si el problema no fuera nuestro, como si no se pudiera aportar nada desde nuestro lugar. ¡Empieza por uno!

¡Vamos, Argentina!

Leónidas Facio

· Leonidasfacio@gmail.com

Campeones del mundo

·

En un país tan futbolero como el nuestro, nada mejor que usar el fútbol como analogía de la política. “¿Cuándo salimos campeones del mundo?”, me preguntaba. ¿Cuando creíamos solo en una persona, en un mesías al que le entregábamos todo el poder y trataba de resolver los problemas solo o cuando dejamos que el líder pudiera brillar en su lugar, pero por sobre todas las cosas formar un equipo, dar el ejemplo, inspirar, gestionar y elegir al mejor en cada puesto? ¿Fuimos tan ingenuos de creer tantas veces que una sola persona nos iba a salvar? ¿Cuándo nos fue mejor: cuando nos prometían cosas irrealizables e inalcanzables o cuando se pusieron los pies sobre la tierra y nos prometieron con claridad lo que se podría y debería hacer para mejorar? ¿Cuando nos dejamos guiar por discursos populistas y simpáticos al oído que nos hablaban de lo fácil que lo íbamos a lograr o cuando fueron realistas y serios al plantear el proceso que venía por delante? ¿Nos fue mejor cuando un jugador creyó, por ser amigo de otro, que eso solo bastaba para ocupar un lugar en la selección o cuando el mérito y el esfuerzo fueron los que hicieron llegar a cada jugador? ¿Cuando seguíamos insistiendo con jugadores que ya no tenían credibilidad en el equipo o cuando se buscó solo a los que siempre dieron la cara y dijeron la verdad?

Yo sé que es difícil, pero cuando vayas a votar, respirá profundo y pensá: ¿cuándo salimos campeones del mundo?

Santiago Vertua

DNI 42.448.943

Iglesia y elecciones

¿Habrá alguien que le avise a la Iglesia Católica que no le compete participar en una campaña política?

Juan Martin Molinari

DNI 18.553.810

Una sociedad azorada

·

Este año, signado por la carrera electoral, la sociedad argentina tuvo que digerir inestabilidad material, constantes amenazas y augurios de caos. La dirigencia política toda –oficialismo, oposición y los que se consideran outsiders– se ha encargado de aterrorizar, con finales oscuros, a todos los ciudadanos que viven supeditados a sus decisiones y discursos. Durante 2023 cada espacio político se endiosó como la única solución posible y se aseguró de remarcar cómo los demás representaban el fin de nuestra historia. Vacío, anarquía, disolución, violencia, caos. Esas son las alternativas que se pintaron, los recursos que eligieron para persuadir a sus votantes de no caer en la tentación del otro, o mejor dicho, del mal. En esta campaña se buscó una movilización que surgiera del miedo. Mientras tanto, la población se acostumbró a consumir la realidad como el preludio de un descalabro inevitable. Un descalabro que llegaría por culpa de, nada menos, nuestros votos.

Cabe recalcar que ninguna de estas palabras busca relativizar la certeza de las consecuencias que

tienen las decisiones económicas que viene tomando este gobierno (y que ha liderado nuestro país hace décadas). Pero sí buscan plantear la indignación que siente una ciudadana que, buscando ser representada y piensa en el futuro del país, intenta elegir lo mejor que puede en el contexto que le toca. Nos persiguieron, en busca de nuestros votos, azorándonos, enfrentándonos unos a otros en función de nuestras creencias. No creo que sea gratis; tendremos que ser testigos de las consecuencias. Malena Caputo

DNI 42.226.997

Pasivos en acción

Los jubilados somos suficientes como para dar vuelta el resultado de hoy. No dejemos en manos de otros nuestro destino, a conciencia y con esfuerzo expresemos nuestro malestar. Son muchos años de abusos y malos tratos, merecemos vivir dignamente.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Hablemos con el voto

·Lacra es una expresión que se usa para describir a una persona (indigna, siniestra) que significa una carga y un problema para la sociedad debido a su comportamiento cotidiano y sus acciones negativas, que perjudican y denigran a toda la comunidad. Escoria es una persona despreciable, vil y de muy baja calidad humana. Su comportamiento es inmoral, reprochable y deplorable. Generalmente usa términos insultantes y ofensivos hacia los demás (grita o levanta el dedo) como si esa fuera la manera de tener razón en su argumento. Por lo tanto, no es la casta, nosotros padecemos a las lacras y escorias que se apoderaron de nuestro país e hicieron que los pobres sean más pobres. Es una triste verdad. Levantemos nuestra voz cuando votemos y no permitamos que esto continúe.

Luis J. Ramos

luisjramos1945@gmail.com

Saludo a Putin

·

El saludo sumiso y reverencial llevando su mano al corazón del presidente Alberto Fernández ante un personaje oscuro, siniestro como Vladimir Putin merece un solo comentario. Repugnante.

Pedro C. Matteucci

DNI 5.506.508

Desliz

Merece un párrafo especial la propuesta del ministro de Transporte, que sugirió que los que opinamos en contra de los subsidios del estado a los servicios, entre otros el transporte, hagamos una manifestación registrada renunciando a tal subsidio. Comete un desliz el señor ministro, porque olvida que actualmente estamos aportando para tal subsidio y seguiremos aportando con el impuesto que pagamos con la emisión monetaria, con el agravante de que también lo están pagando quienes no usan esos servicios. Por lógica, si renunciáramos lo estaríamos pagando por partida doble.

Señor. ministro, lo que nos propuso como una ingeniosa humorada resultó un evidente contrasentido. Merece le pongamos una mala nota por su torpe propuesta.

Norberto C. Baladía

DNI 4.819.942

Destino

La Argentina está perdida definitivamente. Cristina sigue siendo la única que manda. Dueña del país y su gente, sin chance alguna de que la situación cambie.

Gustavo Audano

DNI 11741369

El diario papel

¿Por qué muchos aún compramos diarios papel? No, no es nostalgia.Los portales y la televisión dan las noticias, eso podría ser suficiente, pero no. El lector de diarios, en general, lo que busca es el contexto de lo informado, opinión especializada. Si el diario sólo reprodujera lo que los noticieros dicen, ya no tendría suficiente demanda. Hay editoriales en la TV que también suman a esta búsqueda. Pero tienen lo suyo es del momento, efímero. La nota del diario, en cambio, seguirá estando ahí. El lector puede no siempre coincidir con el análisis de un periodista, pero tiene una mirada aguda con quien contrastar su propia opinión. Un bello ejercicio que ojalá nunca perdamos.

Fernando García Acosta

DNI 18.824.030

Ruta 40

He recorrido la ruta 40, una vez más, hace una semana en el tramo Bariloche - Esquel. Su deplorable estado de conservación me mueve a escribir estas líneas. Asfalto arrugado, baches, falta de señalización (a partir de Epulaufquen no hay más mojones de kilómetros y sólo un cartel marcando la distancia a Esquel). Esta situación no es nueva, pero lo alarmante es que está cada vez peor. Los lectores saben que se trata de una ruta comercial y muy turística: El Bolsón, con sus dulces y viñedos en El Hoyo; el Museo Leleque; el acceso a Piedra Parada; el centro de esquí La Hoya; La Trochita, en Esquel; Trevelin, para sus tulipanes, peonías; el molino de Mervin, las bodegas; las cerezas, el té galés. Desanima hacer el trayecto en las condiciones en que se encuentra. Peligro de serias roturas de neumáticos, tren delantero o amortiguación, que pueden terminar en un grave accidente. No quiero caer en la tentación de reclamar públicamente a Vialidad Nacional; me contestarían que no tienen presupuesto y yo pensaría que la corrupción orgánica en el ámbito de la obra pública se lo roba.

¿Estaré equivocado? Honi soit qui mal y pensé (“Que la vergüenza caiga sobre aquel que piense mal de ello”)

Guillermo Ricci

DN I4.268.550

LA NACION