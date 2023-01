Cartas de lectores: Vergüenza, fracasos, señal de alarma

escuchar

Vergüenza

El artículo “Duro informe. Human Rights Watch denuncia que en la Argentina se socava el Estado de Derecho”, desarrollado ayer –de forma y contenido precisos e inequívocos– por Rafael Mathus Ruiz, desenmascara las imposturas de los funcionarios que no funcionan y de los que funcionan al son del mundo del revés. Ambas agraviantes de la inteligencia más elemental, como así también de las bases alberdianas y sarmientinas. Todos –no solo el Frente de Todos– deberíamos sentir profunda vergüenza.

Alfredo L. Durante

aconsulto@hotmail.com

Fracasos

Si el fracaso enseña, entonces el pueblo argentino es el más sabio del mundo.

Manuel Peña

DNI 0.574.507

Señal de alarma

Lo ocurrido en Brasil debe ser una señal de alarma para los que en la Argentina somos defensores de la legalidad y de las instituciones. Así como el mal ejemplo que dio Cristina Kirchner al no pasar el mando como correspondía a Mauricio Macri, en 2015, fue reproducido luego por Donald Trump y por Jair Bolsonaro, así como el ataque al Congreso en Washington fue emulado con creces ahora en Brasil, y considerando las recientes manifestaciones de diversos personajes kirchneristas, en su momento se deberán tomar todos los recaudos necesarios para prevenir una acción antirrepublicana similar detrás de la casi segura derrota que sufrirá el oficialismo en las próximas elecciones generales. Mencionar esto ya hoy se hace necesario, porque los golpes en Washington y Brasilia se pudieron efectuar por la inexistencia de prevención alguna.

Harry Ingham

DNI 4.149.607

Persona no grata

La ciudad de Buenos Aires y sus habitantes deberían declarar a Alberto Fernández “persona no grata”. A pesar del cargo que ejerce, que ha sido desprestigiado al extremo, y de haber nacido y habitado en ella toda su vida, no deja de castigarla, defenestrarla y acusarla de opulenta por el solo hecho de haber sido bien gestionada por muchos años por otra agrupación política y, a la vez, para satisfacer a la líder de una facción política radicalizada y que hoy es notoriamente minorítaria en la sociedad. Fernández no deja de ofender a la ciudad capital y a todos sus ciudadanos, atacándola con falsedades y comparaciones ridículas con el resto de las provincias argentinas, muchas de ellas gobernadas durante décadas por su propio partido con políticas de neto corte populista, que no les permiten progresar.

Patricio Carli

pcarli@hotmail.com

Alberto y la Scaloneta

El presidente en un acto casi familiar (por la escasa concurrencia), ante los Bomberos Voluntarios de Avellaneda, en su afán por destacar la actuación que le cupo al exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat hizo una exagerada ponderación sobre su gestión. En su vana pretensión intentó una forzada analogía con la gloriosa Scaloneta, la misma que lo desairó haciéndole “ole” ante la invitación que casi como un ruego realizó el día de la llegada al país del seleccionado campeón del mundo. Tenía preparado todo en la Casa Rosada para la tan deseada “foto”, pero los futbolistas, haciendo una correcta lectura de la situación, tal como lo hicieron en cada paso que dieron en Qatar hasta su coronación, decidieron no prestarse a ninguna operación política, porque a ellos solo les interesó festejar con la gente, a la que le dedicaron el título, que fue “su gente” como nunca antes lo había sido.

No hay un solo rasgo en el gobierno kirchnerista de Alberto que pueda asimilarse al de estos verdaderos héroes que nos dieron a los argentinos la alegría más grande que hayamos recibido en muchos años.

“El que con ropa ajena se viste en la calle lo desvisten”, dice el proverbio.

Ovidio Winter

ovidiow@gmail.com

Cumelén

En relación con la nota publicada sobre los inicios del Country Club Cumelén, quisiera salvar una importante omisión acerca de sus protagonistas iniciales: los hermanos Carlos Charley y Susana Pacheco Santamarina, casada con Exequiel Bustillo, que fueron sus primeros propietarios y los que, con verdadero espíritu pionero, adquirieron esa propiedad en 1931 y construyeron la primera casa y años más tarde crearon la casa principal encargada a Alejandro Bustillo, que hoy conocemos como el club house. Solo podía accederse a la propiedad desde Bariloche a través del lago Nahuel Huapi, ya que no existía ninguna ruta terrestre.

A pesar de todas las dificultades con las que se enfrentaron, los dos hermanos Pacheco junto con Bustillo lograron en pocos años hacer de Cumelén un destino apetecible para personalidades como lady Mountbatten y lady Brecknock, embajadores, ministros, legisladores, artistas, escritores y toda clase de funcionarios. Ellos “halagaban nuestros oídos con alabanzas por lo que habíamos logrado crear con Charley en aquella región de frontera”, tal como lo expresa Bustillo.

Fue así como estos emprendedores de la época alumbraron el camino para todo lo que vino después, y que hizo de La Angostura un paraje inigualable.

María Martini

DNI 22.655.552

Robos en Retiro

¿Por qué la Policía de CABA no hace un operativo en el semáforo de Retiro, donde roban equipaje de colectivos? Por si no se les ocurre: coloquen varios policías disfrazados como indigentes, o vendedores, y cuando abren con barretas los depósitos de equipaje detienen a los ladrones y los cómplices que llevan las valijas a la villa cercana. O pueden dejar que lleven las valijas dentro de la villa y monitorearlos con drones para ver los domicilios de la banda y detenerlos a todos.

Si un lego puede pensarlo, ¿por qué no lo planifican los técnicos?

“Algo huele a podrido en Dinamarca”.

Carlos Senderey

DNI 4.553.277

En la Red Facebook

“Nadie se baja”: el acuerdo al que llegaron los 16 diputados oficialistas que impulsan el juicio a la Corte



“Apoyemos a la Corte Suprema, porque si no estamos como Venezuela, que solo manda el Estado”- Olga Vassallo

“No tienen vergüenza...”- Graciela Storniolo de Gómez

