Cartas de lectores: Viajes finlandeses, Cecilia Moreau, falta de empatía

Viajes finlandeses

Hace no muchos años, el que era primer ministro de Finlandia, Jyrki Katainen, tuvo que viajar a España por un tema importante, como era el bloqueo económico de Finlandia a la ayuda de la UE a España. Viajó con un asesor personal, el secretario de Asuntos Europeos, su jefe de prensa, más dos policías. Total, 5 acompañantes. El viaje lo hizo en un vuelo comercial de Finnair y regresó por la línea KLM con escala en Ámsterdam. Según lo averiguado por los periodistas, Finlandia no posee aviones del Estado para viajes internacionales, sí dos pequeños aviones Fokker para viajes al interior, aunque los ministros eligen casi siempre el transporte público. Otro caso fue el del entonces primer ministro británico James Cameron, que para viajar a Ibiza de vacaciones lo hizo a través de la línea low cost Easyjet. Esos actos de normal austeridad que rigen en algunos países, con democracias auténticas y no militancias, evitaron que a los funcionarios finlandeses los acompañasen amigos, ministros, sindicalistas, secretarios, asesores, fotógrafos, médicos, esposas y sus amigas. Para que ello sucediese, no podrían viajar en un avión de línea, haría falta gastar US$22.000.000 en un Boeing 757 de hace 22 años.

Vicente Casado Arroyo

vcasado.a@gmail.com

Cecilia Moreau

¿Qué le sucede a Cecilia Moreau con su personalidad? No es la primera vez que dice que es mujer y no retrasada. Lo que demuestra es su inseguridad, y que el cargo que ocupa es demasiado grande para ella. Me da lástima, ya que de este otro lado estamos nosotros, el pueblo, aguantando sus tonteras.

Mónica Brindisi

DNI 5.198.492

Falta de empatía

Doctor Ginés González García, no le voy a permitir que siga mintiendo sobre su gestión en tiempos de Covid. Vergüenza debería darle decir públicamente que no existió lo que sí existió. A nosotros, familiares de victimas del Covid, por no llegar a tiempo la vacuna y porque se las dieron primero a los que no les correspondía, nos está faltando el respeto. Y no voy a quedarme tranquila diciendo lo que generalmente escucho y me dicen… la justicia divina lo juzgará. Lamento decirle que va a tener que dar explicaciones acá en la tierra. Espero que sea así, confío en que el pueblo de esta querida Argentina no siga permitiendo que los que tienen el poder hagan lo que quieran a favor de pocos. No más. A los que lo homenajearon por su labor les pido que se miren un poquito para adentro, se olviden un rato de la política y vean qué sienten. No sé si a esta altura podrán hacerlo. Y a los políticos en general que se callan la boca sobre este tema también les debería dar vergüenza por la falta de empatía, por no ponerse en el lugar del otro, por no pensar en el otro. ¿O quieren que les cuente qué se siente no tenerlo a Fernando?

Carmen Garzón Maceda

DNI 13.735.648

La senda perdida

En su último y brillante artículo, Luciano Román contrasta la pobreza de expectativas de la actual gestión de gobierno con la visión de futuro de los fundadores de La Plata. En el Día del Médico, quisiera hacer una reflexión semejante sobre la fracasada actuación de Ginés González García, que hoy es homenajeada, y los logros del doctor Favaloro, entre tantos otros maravillosos ejemplos de nuestra historia. Es evidente que hemos perdido el rumbo con tristes resultados. Debemos retomar la senda de progreso que caracterizó a la Argentina hasta no hace tanto.

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

Día del Médico

En el Día del Médico, la Academia Argentina de Ética en Medicina saluda a los colegas con quienes comparte la tarea asistencial y les expresa su solidaridad por los justos reclamos en defensa del bien común. Los médicos que ya contamos con varias décadas en el ejercicio sabemos que los síntomas y signos de deterioro del sistema llevan mucho tiempo, y que la fiebre no se cura rompiendo el termómetro… A menudo se habla de los deberes y las obligaciones del médico (deontología), rara vez de sus derechos. Como todo ser humano tenemos necesidades vitales, no buscamos prebendas o privilegios, solo que nos sea reconocida nuestra tarea y responsabilidad, y sobre la base de nuestro trabajo poder llevar una vida digna. Nos toca cuidar la salud de la población, lo demostramos una vez más en la última pandemia, que ha revelado la labor insustituible del médico y de otros profesionales de la salud, y ahora nos preguntamos quién cuida de nuestra salud… Para el médico cada día es una nueva batalla existencial. En nuestra formación se tiene muy en cuenta la empatía (ponerse en el lugar del otro), quisiéramos que otros hicieran lo mismo. En un contexto socioeconómico grave se nos impone austeridad, mientras sectores no prioritarios son eximidos… El reclamo por salarios dignos, condiciones de trabajo (sobrecarga laboral), actualizaciones científicas periódicas, equipos modernos e instalaciones adecuadas son imprescindibles para una mejor calidad prestacional. Los médicos abogamos por principios y valores universales, no por ventajas o exenciones corporativistas. En un régimen democrático y republicano la calidad asistencial no debe depender del bolsillo del usuario, y el derecho a la salud no puede ser un artículo de la retórica. Tal vez para nosotros la fórmula sea: arrojo, prudencia y esperanza, en un entorno humanitarista y ético.

Roberto Cataldi Amatriain

Presidente

Florentino Sanguinetti

Vicepresidente

Academia Argentina de Ética en Medicina

Leloir, el lado humano

El doctor Luis Federico Leloir nos enorgullece a todos los argentinos, pero la semblanza hecha por César Chelala sirve también como estímulo para todos aquellos jóvenes investigadores –en todas las ramas de la ciencia–, sin contar, como tampoco lo tenía el “dire”, “un ambiente de orden y trabajo, gobernantes y empresarios honestos y bien preparados, industrias eficientes, escuelas y universidades bien organizadas”. La semblanza del doctor Leloir es un estímulo para seguir trabajando aun dentro de un medio tan adverso.

Alejandro M. Garro

DNI 7.703.986

