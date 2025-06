Cartas de lectores: Vivir en paz, fracaso educativo, motosierra

Vivir en paz

El mundo está en guerra, y también a los argentinos nos cuesta encontrar caminos de encuentro. Perdemos mucho tiempo y energía en discutir temas que no suman, mientras la vida se nos va. Propongo que paremos la pelota, que busquemos caminos de encuentro y, principalmente, que el ejemplo venga desde aquellos a los que hoy les toca dirigir los destinos de nuestro país.

Necesitamos vivir en paz.

Fracaso educativo

Para demostrar cuánto se ha degradado la educación pública en la Argentina, no es preciso apelar a estudios demasiado sesudos. La empresa Techint, con sede en Neuquén, acaba de corroborarlo. Se abocó a la búsqueda de personal y solo el 30% pudo sortear un examen que demandaba resolver simples ecuaciones matemáticas. Pocos años atrás, Toyota, dedicada a un propósito similar, había dado cuenta de igual frustración. El país padece los efectos de políticas educativas aplicadas, en su mayoría, por administraciones kirchneristas. Durante la mal llamada “década ganada”, las iniciativas en favor de planes de enseñanza más rigurosos mutaron hacia fórmulas permisivas. En línea con esta corriente, se consideró que los aplazos eran estigmatizantes y que pasar de año sin la eximición correspondiente era un “derecho”.

En este contexto, muchos jóvenes neuquinos, como en tantos lugares del país, debido a gestiones demagógicas, se verán condenados a sufrir penosas condiciones de vida.

Motosierra

Quienes votamos al actual gobierno apoyamos el recorte del gasto superfluo, la rapiña del erario público y el abuso del despilfarro. Hoy, se producen excesos. Algunos, peligrosos. El decreto 346/2025 vació de ayuda al Instituto Belgraniano y a quienes llevan por el país entero el vivo recuerdo del general Manuel Belgrano. Sus restos, en el Convento de Santo Domingo, ya no descansan en paz. Héroe nacional, modelo de hombre. Por respeto a su legado, espero se derogue el artículo que bastardea la propagación de su memoria.

La violencia del otro

El presidente Milei pronunció un violento discurso en la cena celebrada en Puerto Madero organizada por la Fundación Faro. Inmediatamente, con razón, llovieron las críticas. La abogada Valeria Carreras lo denunció por incitación a la violencia. El kirchnerismo juzga la violencia de Javier Milei, olvidando que Hebe de Bonafini llevó niños a escupir fotos de periodistas a los que en un juicio público simbólico los acusaba de haber colaborado con la dictadura. Vale recordar que en esa lista figuraba Magdalena Ruiz Guiñazú. Atacaron con ferocidad a los miembros de la Corte Suprema tildándolos de corruptos y al juez Carlos Fayt, de más de 90 años de edad, por senil, tildándolo de momia. Los senadores nacionales aumentaron sus dietas llegando a una cifra bruta de $9.500.000. Los de la provincia de Buenos Aires votaron para ser reelegidos indefinidamente. María Eugenia Alonso, delegada del PAMI en la localidad de El Bolsón, cerró las oficinas por la marcha de apoyo a Cristina Kirchner. Alesia Abaigar, funcionaria del Ministerio de la Mujer en la provincia de Buenos Aires, integró el grupo que vandalizó el domicilio del diputado José Luis Espert, utilizando un vehículo radicado en el municipio de Quilmes. José Alperovich, condenado por abusar sexualmente de su sobrina, goza de prisión domiciliaria en un departamento de Puerto Madero. Cristina Kirchner pretende, desde su prisión domiciliaria, imponer condiciones a los jueces y seguir perturbando la tranquilidad del barrio de Constitución. Las marchas de los jubilados (casi sin jubilados) de los días miércoles carecen de sentido. Solo un grupo de agitadores profesionales se hace presente. Los empleados públicos pelean por un feriado sindical, que pagan los empleados privados. Tanto a Mauricio Macri como a Javier Milei les gritan: “Basura, vos sos la dictadura”. Axel Kicillof, que no puede hablar sin gritar, le responde a Milei afirmando que quien grita e insulta es porque carece de razón.

Ante esta incompleta enumeración de actos perfectamente documentados, me pregunto: ¿qué palabras delicadas, respetuosas, amables puede utilizar el ciudadano que trabaja 12 horas por día y no llega a fin de mes al referirse a estos representantes de la clase política? El presidente Milei los interpreta cabalmente. Esa es la razón por la cual su imagen positiva no decae. El kirchnerismo ya es un tema psiquiátrico. Creen y defienden cosas que saben que no son ciertas. En un reciente reportaje, el Dr. Jorge Schvartzman, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, lo explica minuciosamente.

Colegios profesionales

Totalmente de acuerdo con lo expresado por el exdiputado Dr. Jorge Enríquez acerca de la función pública de los colegios profesionales y de la razón de su existencia. Pero el problema radica en si cumplen, en este caso el de abogados, eficazmente con sus obligaciones. Cómo se explica la indiferencia que adopta sobre la actuación de esta pléyade de mediáticos matriculados que saturan los medios de comunicación y que merecerían graves sanciones, ya que exhiben en su proceder actos que conllevan la exclusión de la matrícula.

Billetes

No resulta claro si se trata de una omisión involuntaria o de una cuestionable estrategia de ahorro. Tras la emisión del billete de $2000, se avanzó directamente al de $10.000, sin incorporar valores intermedios. Esta decisión genera inconvenientes cotidianos: al realizar compras de $2000 o $3000, y ante la escasez de cambio, pagar con un billete de $10.000 implica recibir una cantidad innecesariamente abultada de billetes, dificultando las transacciones. Por otra parte, el billete de mayor denominación en circulación hoy ni siquiera equivale a 20 dólares. ¿No sería momento de introducir billetes de $5000 y $50.000 para facilitar la vida cotidiana de las personas y mejorar la eficiencia del manejo del efectivo?

