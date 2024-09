Cartas de lectores: ¿Y Loan?, futuro robado, ética

Escuchar

¿Y Loan?

Me preocupa nuestro déficit de atención, no solo como argentinos, sino como seres humanos. Nos olvidamos rápidamente de temas importantes. Ya nadie habla de Loan, el niño desaparecido hace casi 100 días. Ni de la sangrienta guerra que desató Rusia para sojuzgar a Ucrania. Ni de los rehenes que el grupo terrorista Hamas mantiene en cautiverio. Nos distraemos con asuntos frívolos, superfluos, como la ajetreada vida amorosa del Presidente, o la inminente vuelta a la tele de la diva de los teléfonos. Es lo (poco) que hay. Y habla pésimo de todos nosotros.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Futuro robado

Hiela la sangre leer las últimas noticias de la pobreza infantil y la carencia educativa de chicos y jóvenes recogidas por la nacion días atrás. La clase dirigente argentina les robó la niñez, el pan y el futuro a estos niños y jóvenes. Los frutos de un país rico como la Argentina eran de ellos, pero se los robaron. Esa clase dirigente siempre más preocupada por el poder y los negocios que por velar por el progreso de la patria y sus ciudadanos. Esperemos que con estos aires de renovación política la nueva dirigencia se preocupe más de la Argentina y sus ciudadanos que por el poder y los negocios.

Julio I. Bottino

DNI 8.462.866

Ética

Sabemos que toda libertad tiene un límite, y que ello hace al respeto de la ley. Queremos que nuestros máximos responsables en el Gobierno sean los primeros en acatarla. El intento de elección del doctor Lijo para la Corte Suprema nadie lo entiende. ¿Por qué se elevó el pliego de un juez tan cuestionado? El primer estadio para llegar a ese cargo es la conducta del magistrado, que no puede ni debe ser una cuestión cuestionable. ¿Mejoramos las instituciones? Porque vox populi es vox Dei. Desde todas las asociaciones se han expresado en contra de su nombramiento. Y siguen intentando ingresarlo sotto voce. ¿Queremos una Argentina más ética? ¿Eso es libertad?

Lilian María Queirolo Recalde

DNI 13.213.734

Tripulaciones

Creo que toda persona con alguna capacidad de razonamiento tiene en claro, y estos últimos días se lo han confirmado, que de los disparates empresarios del Estado, Aerolíneas no es el menor. De las muchas barbaridades que se dan en esta empresa quiero señalar una que nadie comenta, pero que es responsable de haber tenido que abonar miles de alojamientos y comidas de tripulaciones enteras en el exterior, por ejemplo, cuarenta personas (dos tripulaciones) en Madrid durante largos periodos de tiempo, en hoteles de cinco y cuatro estrellas. ¿Cuál es esta barbaridad? Pues una disposición que establece que las tripulaciones deben ser argentinas, disparate supino que por supuesto no tiene igual en ninguna línea aérea del mundo que realice trayectos internacionales, la cual requiere poseer tripulaciones nacionales de reemplazo por no poder usarse tripulaciones locales.

Suprímase la disposición mencionada y se habrá dado un paso importante hacia la racionalidad. No hay que conversarlo, no hay que llevarlo al Congreso: simplemente, hay que hacerlo ya.

Jorge H. Renta

DNI 4.264.822

Foto

La foto publicada ayer en la tapa de lanacion es una afrenta a todos los argentinos de bien que gratuitamente nos ha regalado el Papa. Posar con los responsables del desempleo en nuestro país, imponiéndonos leyes laborales inaplicables en la mayoría de los casos que esta casta de multimillonarios nos impone con la complicidad del peronismo es la causa más importante de la pobreza y desocupación que nos afecta desde hace más de 40 años.

Sergio Ohanessian

DNI 10.129.066

Camuflaje

En la carta “Video de Firmenich” de esta sección se dice, repitiendo un concepto común, que parte de los montoneros eran “católicos militantes”. Por el contrario: esos terroristas a los que livianamente se sindica como católicos provenían de la Teología de la Liberación o del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, tendencias creadas en usinas ideológicas para infiltrar el marxismo en la Iglesia Católica. Cosas que lograron parcialmente, pero fueron condenadas por el papa Juan Pablo II, aunque lamentablemente en estos últimos años han vuelto a insinuarse.

No nos olvidemos de que el marxismo suele camuflarse de catolicismo, nacionalismo, peronismo, feminismo, nacionalismo o lo que sea si le conviene en determinado momento. Y hasta hay obispos argentinos que castigan a un sacerdote por cumplir la obra de caridad evangélica de visitar presos... si no son de izquierda.

Roque Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

Liceos

La carta publicada el 14/9/24 del señor Alberto Messidoro no responde a la verdad. Lo que dice sobre la convocatoria masiva a los exalumnos del Liceo Militar Gral. San Martín no es así, solo fueron convocados selectivamente. Con respecto al Liceo Naval Alte. Brown también fueron convocados de la misma forma pero con una salvedad: el Centro de Graduados hizo una gran convocatoria donde surgió el listado que le entregué personalmente al comandante mayor de la Armada (hoy Jefe de Estado Mayor de la Armada) en mí carácter de presidente del Centro de Graduados. Lo que más me llama la atención es que en la carta se pretenda desvirtuar a una institución que está transitando sus 77 años de vida y que siempre que sus integrantes fueron requeridos, como en el caso de Malvinas, donde participaron 74 oficiales de la Armada que transitaron por las aulas del Liceo Naval. Nosotros no somos mejores ni peores que los egresados de cualquier colegio que se precie de tal, pero sí tenemos en claro la defensa de nuestros intereses marítimos. Por último, debo contestar buenamente que lo dicho por el lector responde al desconocimiento ante la imposibilidad de haber participado en las decisiones de esa prestigiosa institución que es la Armada.

José Alberto Rodríguez

DNI 4.204.689

En la Red Facebook

Se termina el monopolio de Intercargo: Flybondi fue autorizada a dar servicios

“Se terminó la Argentina de los vivos dijo el señor Fernández”- Abel Cruz

“Muy bien. Vamos recuperando dignidad”- Alicia Mellano

“¡Hay que acabar con los monopolios!”- Ana Fedyszyn

