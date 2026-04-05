Cartas de lectores: Lecciones del Código de Hammurabi para la realidad argentina, más humildad y sensatez, paso al costado

Carta de la semana

Lecciones del Código de Hammurabi para la realidad argentina

El Código de Hammurabi, uno de los cuerpos legales más antiguos de la humanidad, ya contenía una noción que hoy resuena en el debate público: el poder no exime de responsabilidades, las aumenta.Promulgado por el rey Hammurabi, el conjunto de leyes establecía sanciones especialmente severas para quienes ejercían funciones clave en la sociedad. Jueces que alteraban fallos podían ser destituidos y multados; constructores que realizaban obras defectuosas respondían con su propia vida si el colapso causaba muertes; administradores negligentes debían reparar los daños ocasionados. Lejos de consagrar el privilegio sin límites, el código reflejaba una lógica clara: a mayor autoridad o responsabilidad, mayor obligación de responder por las consecuencias de los actos. Este principio convivía con una estructura social profundamente desigual, donde las penas variaban según la condición de las personas involucradas.

En perspectiva histórica, no se trata de una teoría política sobre el poder, pero sí deja una señal inequívoca: incluso en las primeras civilizaciones, gobernar y ejercer autoridad implicaba asumir riesgos y cargas más pesadas que el resto de la sociedad.

Enrique Basla

enriquebasla@gmail.com

Más humildad y sensatez

En 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial, que dejó una enorme devastación en varios países europeos y Japón. En nuestro país habían transcurrido quince años desde un golpe de estado que había derrocado a las autoridades elegidas en un incipiente proceso democrático. Ochenta años después algunos de esos países son hoy potencias mundiales con un enorme desarrollo económico y social. Nuestro país, en cambio, ha retrocedido notoriamente en los mencionados ámbitos, con datos alarmantes que se reflejan con crudeza en todas las estadísticas. Por eso tener el índice de la pobreza en 28% de la población es un " progreso" y no la la más palmaria demostración de la decadencia de nuestro país, De nada sirven las profusas explicaciones que dan a lo largo y a lo ancho del mismo los diversos políticos y funcionarios, si el resultado no sirve para solucionar los graves problemas que tenemos. Si a todo lo que hemos vivido se añade el insulto, la burla, la descalificación de quien opina diferente, nuestro futuro es cada vez más sombrío. Y por lo tanto se alejan las soluciones a la misma velocidad que la incontinencia verbal lo hace del adecuado raciocinio. Casi trece millones de pobres ni siquiera comen adecuadamente. Menos viajes a diversos países para actos de neto corte partidario que sólo sirven al ego desmedido, menos carteles en las bancas de diputados, menos viajes en aviones privados, menos descalificaciones de quienes piensan diferente, menos pedidos de liberación a quienes fueron condenados en juicios legales, menos esquizofrenia en los políticos, menos manifestaciones para no solucionar nada. Más humildad y sensatez.

Norberto Naso

DNI 7.759.213

Paso al costado

Ante las denuncias que circulan sobre el patrimonio del señor jefe de Gabinete, Manuel Adorni, considero que debería dar un paso al costado hasta que se esclarezca la situación. Recordemos que por denuncias realizadas contra José Luis Espert, en ese entonces candidato a diputado, se bajó de la candidatura. Que las denuncias contra el jefe de Gabinete no perjudiquen la gestión del Presidente. Se debe a la gente y a sus votantes.

Cristina Wakim

criswakim29@gmail.com

Corriente de honestidad

Qué buena noticia. Lo de Adorni despertó lo mejor el peronismo renovado. Ahora que hay tanta indignación y descubrimos la corrupción, no me cabe el alma en el cuerpo de la felicidad de ver a sindicalistas, concejales, gobernadores, ministros, directores, empresarios exitosos, periodistas, jueces, proveedores del estado, artistas municipales, y todos sus secretarios, parejas, asesores y familiares haciendo cola para presentar sus declaraciones juradas. Es conmovedor ver la corriente de honestidad que corre por las venas de nuestros representantes ejemplares. La tendencia que nació en radios y canales de televisión opositores llegó en cuestión de horas a los pasillos de los palacios y juzgados, y las colas de políticos dispuestos a blanquear sus patrimonios llegan hasta la misma parada del bondi del que se bajaron. Gracias. Gracias de verdad. Ahora sí que somos un país serio.

Marcelo Amaral Correa

marceama@ucm.es

Mafias carcelarias

El día en que los que hoy se aferran a sus cargos políticos sean reemplazados por otros que deban renunciar inmediatamente, y con vergüenza, si en la provincia o localidad asignada a su gestión no ponen fin a las mafias enquistadas en prisiones con zonas liberadas para estafas virtuales y robos de motochorros en sus calles, pues bien, ese día podría comenzar a producirse un cambio real, radical y esperanzador en la seguridad de la población. Mientras tanto, habrá que seguir acostumbrándose al evasivo latigillo arbitral de: “siga, siga” !

Mauricio Maurette

DNI 13.380.744

Coraje

“El coraje es la primera de las elocuencias: es la elocuencia del carácter” (Alphonse de Lamartine). ¡Honor al coraje de los combatientes de Malvinas!

Jorge Armando Maldonado

DNI 8.340.667

Papelón

El reciente papelón de la diputada Santillán (por ignorancia ya que forma parte de la Comisión de Relaciones Exteriores) me recuerda otro faux pas de hace unos años cuando presentó sus credenciales el Embajador de Suiza y se requirió una bandera de ese país para la ceremonia. En aquel entones otro “ignorante” preguntó como era y le dijeron que tenía una cruz. El magno momento fue acompañado por las banderas de nuestro país…y de Noruega. Sin comentarios.

George W. Handley

gwhandley@bluewin.ch

Falsa denuncia

Han cobrado singular publicidad los casos judiciales originados por denuncias falsas vinculadas a supuestos abusos sexuales en hijos pequeños de parejas desavenidas. La cuestión, empero, dista de ser novedosa y según cuentan antiguos jueces de instrucción estos hechos se conocían desde hace años generados por mujeres conflictuadas con sus cónyuges –ya en plena crisis matrimonial- que perversamente acudían a la persecución penal. Primero lo hacían por vía de denuncia de sustracción de sus esposos a los deberes de asistencia familiar y luego, tras la frustración de este intento, a la denominada privación de contacto con los hijos menores; por fin, directamente a la acusación por abuso sexual infantil. No siempre la reacción jurisdiccional actuaba como era debido y aun en el supuesto de que si lo hiciera desbaratando esa verdadera calumnia, solo restaba el arbitrio de la represión por el delito de falsa denuncia previsto, aún hoy, con una pena extremadamente leve, por no decir insignificante. Resulta pues auspiciosa la reforma penal en ciernes sobre el punto, pues ha de reconocerle cierto poder disuasorio a la pena que prevea la pertinente disposición legal.

Miguel Almeyra

DNI 4.269.644

Jornadas extendidas

Sé de escuelas primarias de gestión estatal de CABA en la que los alumnos que concurren a las jornadas extendidas durante dos días a la semana son menos de los que deberían concurrir y los que van se quejan porque dicen que hacen poco y nada. La iniciativa que pretendió reforzar el aprendizaje de los alumnos se transformó en un pasatiempo que lejos está de tender a dicho objetivo. Como siempre: los alumnos son los únicos perjudicados.

Carlos Alberto Castriota

ccastriota2009@gmail.com

Nicaragua

En la Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo no hay libertad religiosa. La dictadura prohibió una vez más las procesiones de Semana Santa. Los sacerdotes están constantemente monitoreados y vigilados. Ortega podrá perseguir, encarcelar o expulsaar del país a los sacerdotes, a los laicos, a toda la Iglesia nicaragüense. Nada de lo que haga podrá robarles la fe ni cambiar la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Mal que le pese a Ortega, Jesús resucitó. (“No está aquí, ha resucitado”, Lucas 24:6).

Carmelo J. Monroe

carmelomonroe54@gmail.com

Patentes

Es increíble la cantidad de vehículos que circulan con las patentes adulteradas, camufladas con pintura blanca, totalmente ilegibles. ¿No existe autoridad alguna que registre esta ilegalidad? Esta infracción, a la vista de cualquier ciudadano, no parece ser de gravedad para las leyes de tránsito. Desde mi punto de vista correspondería una multa y el secuestro del vehículo, hasta normalizar la situación.

Elsa Saidman

DNI 4.412.899