Carta de la semana

Una responsabilidad colectiva

La aprobación de la ley de ludopatía representa un paso importante para enfrentar una problemática que afecta cada vez más a adolescentes y jóvenes. Mientras las apuestas en línea se expandieron con rapidez gracias a la tecnología y la publicidad masiva, la prevención y los controles avanzaron mucho más lentamente. La adicción al juego no solo genera pérdidas económicas. También provoca problemas familiares, dificultades escolares, endeudamiento y graves consecuencias para la salud mental. Por eso resulta positivo que distintos sectores políticos, la Iglesia y organizaciones de la sociedad civil hayan coincidido en la necesidad de establecer límites y mecanismos de protección. Sin embargo, el verdadero desafío comienza ahora. Una ley será efectiva únicamente si existe control, educación y campañas de concientización sostenidas en el tiempo. La experiencia demuestra que ninguna regulación funciona si la sociedad minimiza los riesgos que busca prevenir.

Proteger a los menores y a los sectores más vulnerables frente a las apuestas compulsivas no implica restringir libertades, sino asumir una responsabilidad colectiva. En este tema, llegar tarde puede tener costos muy altos.

Roberto Peláez

robertopelaez3@yahoo.com.ar

La palabra empeñada como país

Excelente el artículo del Dr. Juan Vicente Sola del 26 del corriente, “La palabra empeñada”, que es otra forma de decir la continuidad jurídica. La Argentina tuvo otra historia: el empréstito de Baring Brothers de 1824, después de muchas peripecias, se terminó de pagar en 1904. Ahora, algunos políticos argentinos, como Ricardo Quintela y Máximo Kirchner, sostienen que, si ganan las elecciones de 2027, van a revisar todo. No están solos en esta tarea de bastardear la palabra de la Argentina. Cambian los gobiernos y el nuevo borra con el codo lo que el anterior escribió con la mano. Los ejemplos abundan: la Revolución Libertadora no ratificó los contratos petroleros que Perón había firmado con la Standard Oil de California. El gobierno de Illia anuló los contratos petroleros firmados por Frondizi. También siendo Eugenio Blanco ministro de Economía y Felix Elizalde presidente del Banco Central, se pesificaron los depósitos en dólares. En la tremenda crisis de 2001 (corralito, corralón, pesificación asimétrica, etc.), la palabra de los gobiernos no valía nada. El gobierno de Menem realizó una cantidad de privatizaciones que luego el gobierno de los Kirchner deshizo, entre ellas Aguas Argentinas, YPF y Aerolíneas. La realidad es que muchas de estas anulaciones se hicieron por razones ideológicas o por intereses espurios, y otras por ineptitud en el manejo de las finanzas públicas. Y esto, sin entrar a discutir los argumentos técnicos ni la conveniencia de las acciones que se tomaron en su momento.

A los ojos de los inversores, nacionales y extranjeros, la Argentina es impredecible en su accionar.

Hasta que los argentinos no nos demos cuenta de que hay que construir hacia adelante, de que somos la Argentina más allá de los gobiernos, y de que se puede confiar en que lo que firmó un argentino otro lo va a respetar, solo tendremos inversiones de muy alta rentabilidad y nadie nos va a prestar las divisas que necesitamos. Cumplir con continuidad lo que prometió el gobierno anterior, sea del signo que fuere, es la base de la confianza en el país.

Miguel Pedro Kurlat

miguel.kurlat@gmail.com

Estudiar la historia

El doloroso escándalo, ahora superado, de promover en la facultad de Ciencias Sociales de la UBA un homenaje a un criminal como Santucho, deja en descubierto una supina ignorancia: la virtual totalidad de los alumnos no sabía de qué se trataba. Y con ella, la necesidad de actualizar la asignatura “Historia Argentina ” en los planes de estudios secundarios y del CBC en todas las carreras de la UBA, que funciona como un ingreso irrestricto y gratuito, sin examen de admisión. De paso será útil, no sólo para el personal docente, sino también para quienes asuman el decanato en las facultades y más aún en el rectorado. Como ejemplo, en mi caso tuve el honor de graduarme en Economía Política cuando el decano era el profesor Julio H. G. Olivera (ver nota necrológica de Juan Carlos de Pablo en LA NACION del 28/7/2016) y que eso fue posible porque el Dr. Oberdan Sallustro, en ese entonces director general de Fiat Concord (virtualmente único hacedor del mayor conglomerado industrial y argentino, de siete fábricas: tractores, grandes motores diesel, material ferroviario, automóviles, camiones, y forja desplegadas en tres provincias, que llegó a dar empleo a cerca de 300.000 personas), al verme tan demacrado por mis esfuerzos decidió acordarme un año “sabático”: igual sueldo y sus aumentos, más bonus de fin de año. Pero, a través del tiempo, Sallustro extendió este beneficio al numeroso grupo de adolescentes-inmigrantes, que desplegaba el esfuerzo de trabajar todo el día, cursar en el turno nocturno de 19 a 23 la secundaria y/o en la UBA, mientras cumplía con elogios su trabajo diurno y el compromiso de recibirse, al cabo de unos años y ya conforme a la carrera elegida, en la respectiva Facultad de la UBA. Esa inigualable calidad humana fue reconocida por los cientos de miles ciudadanos que lo despidieron al cabo de tres días de velatorio y en su funeral hasta Olivos, desde el Santuario de Nuestra Señora Madre de los Inmigrantes en la Boca, cuya construcción él había inspirado y luego concretado con un centenar de empresarios en 1965, obteniendo en el Vaticano su bendición junto a la primera piedra, por parte del papa Pablo VI. En ese nefasto 1965 se despidió con un mar de lágrimas a Sallustro. Eso movió a Enrique Gorriarán Merlo, sucesor de Santucho, a escribir en sus “Memorias”, que “el desenlace de aquel operativo había sido un error político para la organización”. En mi carácter de eventual sucesor de Sallustro, recibí amenazas reiteradas y me vi obligado a “refugiarme” en Formosa, previendo lo que ocurrió con varios jóvenes directivos unos años después.

Santucho y Firmenich buscaron y lograron instalar el terror (leer la biografía de Stalin según Alex de Jonge, y recordar cómo Fidel Castro (sabiendo que lo matarían) mandó a Bolivia en 1967 al Che Guevara a impulsar la guerrilla en toda América Latina, empezando con la Argentina, pero fue fusilado a los pocos meses. Y pese a a su fracaso, mentes insanas “convencieron” a cientos de miles de jóvenes a enrolarse en la que fue una gran tragedia. El fiscal Julio César Strassera, en su alegato final en el Juicio a la Juntas militares de 1985, cerró su requisitoria con la frase “Señores jueces, nunca más”.

En suma, emulando a Winston Churchill, en nuestro contexto más bien lleno de dolor, sólo digo que nunca tan poca gente intentó hacer un daño tan grande a toda la sociedad argentina y sobre todo a su juventud, como con este escándalo que, sin embargo, confíamos será movilizador.

Carlos Tonelli

carlostonelli@newmodel.edu.ar

Da la impresión de que mucha gente desearía el fracaso de la actual gestión. Es entendible en la oposición: frente al éxito de este gobierno, tendrían que firmar su propio certificado de defunción política. ¿Resentimiento? ¿Imprudencia? ¿Necesidad de figurar? ¿Qué los lleva a ser tan críticos y a transmitir semejante desesperanza? Parecería que todo está perdido y que nuevamente estamos a las puertas de una debacle. ¿Y lo que se ha hecho? ¿Y los logros alcanzados? Es repudiable presentar las dificultades, generadas por múltiples factores internos y externos, como síntomas de un fracaso inminente. ¿Quién, en su sano juicio, puede esperar que superar décadas de desgobierno y destrucción sea posible en una fracción del tiempo que llevó producirlas? Hay innumerables motivos para señalar. Todos los sectores arrastran graves problemas y carencias. Pero atacando, descalificando y denostando no se resolverá absolutamente nada. El camino es este. Volver al pasado es impensable. Solo queda acompañar y apoyar, sin renunciar a señalar los problemas, pero haciéndolo con espíritu constructivo y voluntad de colaboración. No sumarse al coro de quienes, con sus decisiones y sus acciones, nos trajeron hasta aquí. Es hora de entender nuestra realidad. El trabajo, el esfuerzo y la responsabilidad son el único camino. La alternativa es volver al abismo, sin garantías de que alguna vez podamos salir de él.

Enrique T. Vidal Bazterrica

evidalbazterrica@gmail.com

Navidad

El domingo 29 de noviembre se inicia el Adviento, período de preparación para la Navidad. En la ciudad de Buenos Aires ya están los árboles y las luces navideñas en plazas y avenidas. Una vez más no aparece el pesebre, símbolo inequívoco del nacimiento del Niño Jesús. Espero que este año se subsane ese tema con un pesebre debajo de las vistosas luces de los árboles. Aún está a tiempo el gobierno porteño de honrar el verdadero sentido de la Navidad.

Andrea Cecilia Testa

acta1963@yahoo.com.ar

Rutas patagónicas

A quienes estén pensando en viajar a Bariloche, San Martín de los Andes y otros destinos de la Patagonia, una pequeña advertencia: ¡la aventura puede empezar bastante antes de llegar! Pozos, cráteres, canaletas, tramos sin señalización y hasta sectores sin pavimento. Un verdadero rally, pero sin inscripción, sin premios y, lo peor, ¡sin asistencia mecánica incluida! Así que, antes de emprender el viaje con la ilusión de disfrutar de nuestros maravillosos paisajes, conviene consultar el estado de las rutas. Porque una cosa es disfrutar de la naturaleza y otra muy distinta es terminar haciendo turismo por el taller mecánico más cercano.

La Patagonia es maravillosa. Sus rutas, lamentablemente, no siempre están a la altura de sus paisajes.

Carole Carmody

cmen1963@gmail.com