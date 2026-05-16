Cartas de lectores: Escuche y dialogue, la vuelta del populismo, exhibicionismo

Escuche y dialogue

En 2023 nos encontrábamos ante un dilema: más de lo mismo o el cambio. La baja de la inflación y el orden en las cuentas públicas, son logros palpables. Milei aún está a tiempo de darse cuenta que para no volver al pasado debe corregir urgente los males que muestra su gestión: corrupción, falta de transparencia, malas compañías, etc. Escuche a quienes pueden cooperar, pero que tienen una posición crítica y dialogue sin alterarse. Es un consejo.

Daniel Zurbriggen

DNI 6.233.612

Vuelta del populismo

No pasaron dos semanas ni dos meses de transitar un nuevo gobierno elegido legítimamente, donde todo lo prometido en campaña se fue cumpliendo. Estamos a dos años y medio de esta transformación y uno siente que la ilusión de un nuevo país -aquel en el que lograríamos, con el esfuerzo de todos, alcanzar los resultados propuestos por el presidente Javier Milei- convive con este presente en el que no se entienden algunas decisiones -mejor dicho indecisiones- que mueven la brújula sin un destino claro. Mas aún, ver que todo lo que se proclamó, como ser los adalides de un cambio profundo, se asemeja a aquello que pregonaron eliminar. Solo hay algo palpable en todo esto: observar cómo el populismo, que tanto mal nos hizo por décadas, vuelve a movilizarse para aprovechar las debilidades puestas de manifiesto día a día por el gobierno. Esperemos que el próximo año y medio restante ilumine a quienes tienen en sus manos nuestro destino, escuche todas las voces, el sonido del viento, para poder reaccionar a tiempo a las necesidades de la sociedad y acompañar el cambio que el país “necesita” y “puede”.

Carlos Spangenberg

spancarlos@hotmail.com

No es solo “parecer”

Para tirarlo en una mesa de café, tal vez sería aceptable la reflexión de Matías Tabar, el contratista de Adorni (“parece que los únicos que evadimos fuimos Adorni y yo”). Sucede que usted debe preocuparse (o no) por dar el ejemplo entre sus íntimos, pero quienes están entre las más altas jerarquías de los gobiernos deben dar el ejemplo ante el pueblo (porque la ejemplaridad es lo que hace mejores a las sociedades y eso es lo que creímos que lograríamos quienes votamos a La Libertad Avanza en 2023). Es por ello que el tema Adorni ya hace rato que debería haber “salido de pantalla”.

¿No le parece ?

Juan José de Guzmán

Jjdeguz@gmail.com

Exhibicionismo

Un diputado llega al Congreso manejando un auto de alta gama, marca Tesla, que según el mercado de automóviles tiene un altísimo precio. En el mismo día en que los jubilados, semana a semana, se convocan en reclamo de un haber digno. Y un curioso dato que aflora de esta situación paradójica: el vehículo no lleva patente a la vista. Además de esa exhibición casi obscena de riqueza, ¿puede circular libremente sin identificación?

Jorge R. Vilaboa Novoa

jvilaboanovoa@gmail.com

Estudiantes

Los estudiantes extranjeros deben saber que usan dinero que pudiera alimentar a miles de niños argentinos con hambre en el conurbano y el noroeste del país. La Plata tiene un 51% de brasileños que vienen porque la universidad es gratis, y no cara como en su país. Gremialistas universitarios, ustedes no son dueños de nada, no regalen lo que no nos sobra.

Juan Carlos Parodi

DNI 4.396.466

Industria audiovisual

El editorial publicado por LA NACION el 9 de abril incurre en simplificaciones frecuentes sobre el rol del Estado en la industria audiovisual. Presentar el apoyo público al cine como una anomalía argentina es falso: las principales potencias audiovisuales del mundo combinan inversión privada con políticas estatales activas. Estados Unidos ofrece enormes incentivos fiscales para atraer rodajes; España financia cine y series con apoyo público y beneficios impositivos; Francia reinvierte impuestos del sector en producción nacional; Corea del Sur construyó el fenómeno global del K-Content mediante décadas de inversión estatal; y Colombia fortaleció su industria gracias a leyes de incentivo y cash rebates. Otra falacia es reducir el cine a “películas que nadie ve”. El audiovisual genera empleo, exportaciones, formación técnica, servicios y circulación cultural. Además, el INCAA históricamente se financió con asignaciones específicas del propio sector, no con impuestos generales.

Discutir transparencia o eficiencia es válido. Pero abandonar toda política pública implica dejar la producción cultural librada a un mercado global concentrado, donde desaparecen las voces locales. Defender el audiovisual no es defender privilegios: es defender trabajo, industria, identidad y soberanía cultural.

Daniel Pensa

Presidente de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC)

Vanessa Ragone

Tesorera

Viaje a Malvinas

La vida me regaló una experiencia única. En mi tercer viaje a las Malvinas, tuve la oportunidad de participar de una misa celebrada en el cementerio militar de Darwin donde descansan los restos de muchos de nuestros héroes. Esta experiencia me permitió abrir nuevas dimensiones de amor a la Patria. Malvinas es una puerta a la argentinidad. Debemos recuperar la capacidad de transmitir a nuestros jóvenes el amor a la Patria como camino de verdadera y plena felicidad, aún en momentos de dolor y sufrimiento. Argentina necesita de sus jóvenes. Acá no sobra nadie. Nuestra juventud tiene que experimentar la vivencia gloriosa de nuestros veteranos de guerra. Esa experiencia los va a convencer del destino de grandeza de la Argentina, y de la oportunidad de ser artífices de ese destino, desalentando la dolorosa decisión de marcharse a otros países. Dios nos ayude.

Fernando Braconi

braconifernando@gmail.com

En la Red Facebook

El Gobierno, a través de la Administración de Parques Nacionales (APN), aumentó este viernes los precios de las entradas a 12 parques nacionales

“Perfecto, si tenés plata para dejar en Brasil, podés dejarla en nuestro patrimonio” -Armando Norberto

“Para argentinos menores y jubilados debe ser gratis” -Mónica Cuelli

“Se me fueron las ilusiones” - Nely Milessi