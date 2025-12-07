Cartas: Triste espectáculo, estoy con ellos, significado de la Navidad

Carta de la semana

Triste espectáculo

Nuevamente se llevó a cabo una execrable parodia de juramento por parte de muchos de los diputados electos recientemente. Si se considera que la jura es un requisito para poder asumir el cargo, todas esas excentricidades irresponsables no cumplen con lo requerido. Por lo tanto, no podemos hablar de nulidad de dicho acto, sino directamente de su inexistencia. La presidencia de la Cámara debería haber comunicado previamente esto a todos los interesados, con una advertencia al comenzar la sesión. El juramento debe necesariamente tener relación con la función a cumplir. “Por Dios, la Patria y los Santos Evangelios”, “por Dios y por la Patria”, “por la Patria”, deberían ser las únicas fórmulas entre las que se debe optar. Ninguna más. Es hora de que este triste espectáculo se termine de una buena vez.

Jorge Armando Maldonado

maldonado50ja@gmail.com

Estoy con ellos

Porque los llevo en lo más profundo del alma. Porque cuando los gerentes del odio decidieron que perseguirlos era una política de Estado, ellos- con su entereza y su silencio- demostraron que eran dueños de principios simples pero innegociables: lealtad, honor y patriotismo.

Estoy con ellos, porque los considero mis hermanos, aunque jamás osaría compararme con ellos. En más de dos décadas de infamante acoso, ningún verdugo togado logró lo que tanto ansiaban: que uno solo entregara a un camarada para comprar un poco de libertad. No pudieron. No pueden. No podrán. Y cuando el último de estos héroes muera, no habrá juez ni fiscal que pueda decir que uno de ellos vendió a sus camaradas.

Estoy con ellos, porque tenían entre veintitrés y cuarenta y cinco años cuando la Argentina fue atacada por la subversión marxista. Sin vacilar, fueron a pelear una guerra para la cual no estaba preparados. Sabían que, por eso, se jugaban la vida y también el alma. Pero la Patria los llamó, y ellos fueron.

Estoy con ellos, porque la mayoría no eran jefes, sino oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Sabían que la ingratitud sería el pago final, pero ese amor de locos por esta tierra no les permitió calcular riesgos ni buscar excusas. Los que hoy- por cobardía, ideología o treinta denarios- los juzgan jamás hubieran tenido su coraje.

Estoy con ellos, porque nunca presumieron de nada. Cumplieron su deber en silencio, sin discursos ni propaganda. Hicieron lo que la Patria pedía y lo que nosotros- miedosos pero exigentes- reclamábamos desde nuestras casas. Al terminar la guerra, con el alma marcada para siempre, volvieron a sus bases, sus cuarteles, sus naves, sus escuadrones, sus comisarías… llevando consigo dolores que jamás conoceremos, porque los hombres verdaderos guardan sus heridas en el corazón.

Estoy con ellos, porque cada día que pasa se confirma que la venganza no se agotó en la condena. La humillación es permanente y siempre hay un juez, o un servil fiscal de turno, dispuestos a firmar cualquier incomodidad adicional o condicional que la revancha exige.

Estoy con ellos, porque nunca levantaron la voz cuando el resentimiento los golpeó. Nunca reprocharon la ingratitud nacional. Pero tampoco bajaron la cabeza cuando muchos de los que los habían aplaudido se sumaron al coro infame de políticos, periodistas y ciudadanos que hoy los insultan para purificarse de sus antiguas admiraciones.

Estoy con ellos, porque son los presos políticos de la Argentina, sepultados en mazmorras pestilentes desde 2003 por la revancha de los indecorosos enanos que nos gobiernan desde 1983. Ya han muerto novecientos cincuenta y siete de ellos en condiciones de abandono. Ellos han llenado las cárceles comunes mientras nosotros- los beneficiarios de su sacrificio, los que no somos Cuba gracias a ellos- miramos hacia otro lado.

Estoy con ellos, porque si tuviéramos una mínima fracción de la decencia que ellos encarnan, admitiríamos que están presos por todos nosotros. Estoy con ellos, porque si tuviéramos una mínima

brizna del coraje que ellos tuvieron, estaríamos gritando por su libertad: ¡Estoy con ellos! ¡Estoy con ellos! ¡Estoy con ellos!

José Luis Milia

josemilia_686@hotmail.com

Significado de la Navidad

Tradicionalmente el 8 de diciembre se prepara el pesebre, a la espera del nacimiento de Jesús en la Navidad. Esta milenaria costumbre cristiana es la que da sentido a toda una creencia en valores, que exceden lo religioso y llaman a la concordia de todos los humanos, mediante acciones que hacen al cumplimiento de normas básicas de cualquier sociedad que quiera vivir en paz. Desde hace unos años, el pesebre ha sido sustituido por la llegada de Papa Noel, y curiosamente, el árbol que preparamos en ese mismo día, no se condice con todo lo que el pesebre representa. La fiesta navideña se ve entonces opacada por la necesidad de regalos que justamente Papa Noel nos entrega, de reuniones familiares con exquisitos platos, de mucho bullicio, de pirotecnia que nos distrae de la verdadera esencia de lo que celebramos. Jesús nació en un lugar remoto, solitario, en silencio, y sin mayores comodidades, que los pocos animales acercaban en calor en una noche en la que empezaba a confirmarse el reino de Dios en la tierra. Es mi deseo, que vuelva a celebrarse en paz, en familia, y en gloriosa festividad, todo lo que el pesebre representa para la humanidad, en un tiempo que merece ser recuperado en su verdadero significado.

Juan C. Luongo

DNI 8.406.865

Apología

Pregunto: los/as diputados que juran por delincuentes, ¿no cometen apología del delito?

Oscar Fiorito

DNI 7.779.602

Riñas patoteriles

Notable y conmovedor el artículo de Micaela Urdinez acerca de los padecimientos de jóvenes desvalidos con patologías y miserias inenarrables. El estado se ha destacado por su ineficiencia , superpoblación laboral y falta de gestión cuando en el Congreso sus componentes solo se destacan por competir en riñas patoteriles dignas de los peores arrabales. La sociedad reclama que la existencia de la organización gubernamental se justifique por la atención de estas problemáticas y no por gozar de un reducto que les garantiza impunidad y rédito económico, sin pensar en sus votantes.

Un estado presente y capacitado es esencial para que los ciudadanos se sientan bien representados.

Julio Lozano

DNI 7.754.906

Servidumbre

“Otra cosa se necesitaba después de la caída de Rosas y era restaurar las leyes, el derecho, los principios. Necesitábase más que todo levantar el ánimo de este pueblo, enderezar los espinazos encorvados por 20 años de servidumbre….”.

Grabadas en bronce por el gran Sarmiento, estas palabras – salvando las distancias y los protagonistas-, parecerían dichas para hoy (cit. Chaneton A. 1937).

Eduardo R. Malvar

emalvar254@gmail.com

Deuda

No tengo dudas de que parte de la millonaria deuda que el gobernador bonaerense tomó va a ser usada para reconstruir Bahía Blanca luego del desastroso temporal que la devastó y de lo que ya nadie habla, de la misma manera que le pidió al Presidente usar el dinero del FMI para el mismo fin. Tampoco tengo dudas de que ese dinero no va a ser utilizado para su propia campaña presidencial. Y si me equivoco, que algún periodista le pregunte al respecto, para no quedar como un mal pensado.

Gustavo Gil

gustavogil@outlook.com

Barrio Parque se defiende

A la manera de lo que ocurría en Paris, Palermo Chico fue diseñado por Charles Thays en 1911 como parte de un paseo por los lagos y parques de Palermo que podría recorrerse por el público visitante. En la década del 60 era un barrio tranquilo, bellamente arbolado, habitado en su mayoría por familias numerosas cuyos niños eran los protagonistas de las calles, no olvido que cierta sofisticación estaba en que ya vivían algunos famosos, entre ellos Mirtha Legrand y Luisa Vehil -a quien visitaba su buenmozo sobrino, Miguel Ángel Solá- y en las elegantes fachadas de las casas que sirvieron de escenografía para varias filmaciones. En el siglo XXI, con los cambios imparables que han tenido todas las ciudades, a Barrio Parque se le sumó la subida exponencial del precio del metro cuadrado, impulsado por el gobierno de turno y los negocios inmobiliarios. Esto produjo algunos hechos que nos pusieron en alerta de repente y tarde nos enteramos de que la reforma de la ley de edificación y de habilitaciones de comercios fue recientemente modificada: un edificio de 80 metros de frente que traerá mucha circulación y luego la pretensión de abrir comercios a la calle, avasallando el encanto y la tranquilidad de un barrio que es un paseo para todos. Alarmados por el futuro inmediato, los vecinos nos agrupamos en tiempo record y presentamos un amparo para frenar esta serie de penosas situaciones. Esta semana a la espera de alguna respuesta una nueva medida inconsulta perturba nuestra tranquilidad; la recolección puerta a puerta de la basura ecológica es otro ataque a la privacidad y seguridad del vecindario. Tal vez una solución sería que todo Barrio Parque sea declarado patrimonio de la ciudad, con asambleas barriales que debatan y comuniquen debidamente las modificaciones antes de promulgar leyes que perjudican a todos los ciudadanos, ya que Barrio Parque es un espacio turístico.

Delia Cordone

DNI 11.987.140