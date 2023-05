confrontación, Milei o Cristina y apriete a empresarios

escuchar

Confrontación

Cristina Fernández no será candidata a presidenta. Sabe que pierde de forma aplastante y una presidencial perdida es el fin de todo político. Su juego será el del gato y el ratón, confrontando como siempre lo hizo y jugando desde las sombras. Pido a la actual oposición dejarla sola y no engancharse en su juego. Contestar sus agravios es darle la entidad que ella busca. Ese y no otro será su juego y es la única carta que tiene para jugar y sobrevivir a dos mandatos olvidables y un mandato testimonial.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

Milei o Cristina

En 1945 la campaña del general J. D. Perón se focalizó en el eslogan “Braden o Perón”, siendo entonces aquel embajador de los EE.UU. en la Argentina. Ya en ese momento se buscaba la polarización del voto, gestando el inicio de una grieta más social que ideológica. Hoy, casi ochenta años más tarde, ante la ausencia de ideas y propuestas, nuevamente surge el intento de polarizar el voto con el implícito “Milei o Cristina”. Optar entre un autoritarismo y un libertario autocrático no es opción. Prefiero elegir a la república y al Estado de Derecho.

Arq. Fernando Aftalión

aftalion.fernando@gmail.com

Apriete a empresarios

A propósito de los dichos del señor Emilio Pérsico, quien aseguró que Sergio Massa les pidió “apretar a los empresarios” para bajar precios”, Marcel Proust, en En busca del tiempo perdido, definía a los “duros” como “débiles rechazados”.

Hugo Perini

DNI 10.224.705

Escuchar al pueblo

Asiste razón a los obispos al denunciar que en la Argentina hay una negación a escuchar lo que dice el otro en la discusión. Está claro que en el ámbito político el que debe escuchar, para una sana convivencia, es el gobierno. Los que ejercen la sagrada misión de representar los intereses de la comunidad son los funcionarios elegidos al efecto, y la misión de la oposición es controlar y criticar. En esos términos, la voz del pueblo, que es la “voz de Dios”, debe ser escuchada. Al que le quepa el sayo, que se lo ponga. La democracia, como estilo de vida, se construye día a día; no basta con llegar al poder mediante elecciones. Esto es legalidad; la legitimidad es algo más elevado.

Víctor Manuel Monti

victormanuelmonti@gmail.com

Día de la Constitución

Al conmemorar el 1º de mayo de 1853 el día del nacimiento de nuestra Constitución, es momento de que como argentinos nos detengamos y reflexionemos en que es imprescindible, como “pueblo libre, digno, soberano”, que realicemos un genuino “cambio de actitud” y que, como quienes fundaron y consolidaron nuestra patria, sepamos votar con patriotismo, delegando solo “facultades” a quienes nos van a gobernar con vocación de servicio y no a quienes solo buscan seguir sirviéndose del pueblo, ya que, como dijo en su sabio legado el doctor Juan Bautista Alberdi: “Es el respeto a nuestra Constitución nacional el medio más poderoso para lograr el orden y la paz social...”. Esto es lo que hoy precisamos concretar urgente los argentinos.

Miguel Ángel González Fidani

miguelgfidani@gmail.com

Patear el tablero

“El salvataje del Rojo” es el capítulo recién estrenado de esta serie exitosísima, protagonizada por Santiago Maratea, nuestro superhéroe moderno que viene a resolver aquello que, a los ojos de una sociedad escéptica y harta, parece imposible. En un contexto de tanta desilusión respecto de la clase dirigente, a los 30 años construyó su credibilidad impoluta desde el llano. Me interesa destacar, por un lado, la potencia que tiene la organización colectiva espontánea, desde la transparencia y la inmediatez, entendida como el opuesto a lo que pasa generalmente: las gestiones burocráticas a destiempo, llenas de intermediarios e interesados, poco transparentes, cargadas de intencionalidad partidaria, con la ambición, el ego y el negociado como motores habitualmente presentes. Por otro, es un llamado de atención a las dirigencias y nos obliga a exigirles mucho más. Diría entonces que este superhéroe terrenal tiene básicamente dos poderes extraordinarios: uno es la capacidad de recaudar fondos millonarios para distintas causas en tiempo récord; el segundo es el que llamaría “patear el tablero”: lo resumiría como esa capacidad de exponer los motivos que nos llevaron a necesitar de sus servicios. Esa patada al tablero deja en evidencia el juego de dirigencias impunes que ponen en jaque todo lo que tocan, desnudando sus ineficiencias y prácticas corruptas. Celebremos los logros de los Maratea, pero aprovechemos también estas patadas que sacuden a un sistema putrefacto. Demostremos que queremos jugar distinto, salgamos del letargo social paralizante y dependamos cada vez menos de los salvatajes heroicos.

Agustín Ribero Nogueira

DNI 29.779.134

Plaza en Floresta

Gracias a los vecinos y a las autoridades, en la manzana de enfrente a mi departamento se construyó una hermosa plaza, en el barrio de Floresta. La empresa encargada de la limpieza no cumple con las normas mínimas de protección del medioambiente y el cuidado de la contaminación auditiva. Utilizan una máquina muy ruidosa que expele aire y traslada las hojas, el polvo, la basura y los excrementos de los perros y demás bichos hacia las veredas circundantes. De más está decir que esto sucede mientras los transeúntes pasamos por las mismas, agregado a que esta tarea se realiza todos los días, incluidos sábados y domingos, a partir de las 8 de la mañana. Esa basura vuela por el aire, y si es un día de viento entra a las viviendas de los vecinos. Propongo utilizar máquinas que aspiren la basura y la depositen en bolsas que luego se cierren y pasen a formar parte de la basura a retirar por quien corresponda. No entenderé nunca cómo se puede limpiar cambiando la basura de lugar y levantando polvareda, y que nadie controle esta situación.

Emma Alba Dolorini

emma_dolo@hotmail.com

