De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de junio de 2020 • 00:08

Inequidad

Teniendo en cuenta lo que manifestó públicamente el presidente Alberto Fernández al prorrogar la cuarentena en el sentido de que sabe escuchar, ejerzo el derecho que me otorga la Constitución Nacional de peticionar ante las autoridades. Entiendo que la jubilación mínima es de $16.684 ($556 por día). La "pensión Boudou" (condenado y liberado, viviendo en su domicilio) asciende o ascenderá a $450.000 ($15.000 por día). Dejo de lado los montos en concepto de aguinaldos, para que la diferencia no sea tan ofensiva e irritante para los ciudadanos, jubilados o no.

Doy por entendido, señor Presidente, que la comparación que antecede no concuerda en manera alguna con la "solidaridad" que usted pregona reiteradamente ni con las condiciones económicas y financieras que atraviesa toda la población. Tan manifiesta inequidad -por estar a la vista y ser aberrante- debe ser corregida, lo que le ruego haga realidad.

Esteban Luciano Louge

DNI 4.269.658

Geriátricos

El nuevo protocolo del Ministerio de Salud establece que los residentes de geriátricos con Covid-19 asintomáticos pueden permanecer dentro de la instituciones sin ser derivados a hospitales. Esta definición expone a los geriátricos a contagios masivos y pone en riesgo a los adultos mayores contagiados, ya que son pacientes de riesgo y deben cursar su enfermedad dentro de una institución hospitalaria. Estas decisiones políticas tuvieron como consecuencia la muerte de miles de personas mayores institucionalizadas en todo el mundo.

Solicito a los gobernantes del GCBA que reflexionen y modifiquen los protocolos para garantizar los derechos de las personas mayores que viven en residencias para adultos mayores.

Emilio Martínez de Hoz

DNI 31.270.898

Espejo venezolano

Respecto del caso Vicentin, nos podemos mirar en el espejo de lo ocurrido en Venezuela. Hugo Chávez, con el pretexto de "la soberanía alimentaria", expropió campos, empresas de café, lácteas, azucareras, pesqueras, etc. En poco tiempo, la industria de alimentos fue un fracaso por las malas prácticas y la corrupción de quienes las dirigían. La consecuencia es que el pueblo que quedó (porque se fueron del país cinco millones de venezolanos) pasa hambre porque escasean los alimentos y son muy caros, hay desnutrición infantil y aumentaron las enfermedades ante la falta de defensas.

Horacio Raúl Peluffo

DNI 4.425.292

Vandalismo

Ningún país está libre de contar, entre sus ciudadanos, con personas propensas al vandalismo. Lo que sí llama poderosamente la atención es que desde el Estado no haya medidas ni palabras condenatorias por hechos violentos e innecesarios, como es la rotura de silobolsas. ¿Es raro no? Sobre todo teniendo en cuenta que el principal propietario de los granos es el Estado, un pésimo socio mayoritario que se lleva la principal parte de la torta sin ningún riesgo. Los productores somos los dueños de las tierras (por ahora), la rentabilidad es del gobierno de turno. Me pregunto si después de la pandemia, un país devastado económicamente por años, con necesidades imperiosas de inversores del exterior, estos tendrán la mínima intención de invertir un dólar en una Argentina que le rinde culto a la anomia.

Pedro C. Matteucci

DNI 5.506.508

Trámites de mayores

La pandemia ha complicado la vida de todo el mundo y ha puesto en especial peligro la vida de los mayores de 60 años, pues las estadísticas indican claramente que están más expuestos al Covid-19. Paralelamente, los trámites se dificultan por el menor número de personas que se permite ingresar a los locales comerciales, bancos u oficinas, lo cual genera largas colas en el exterior, hecho que se suma a la llegada del invierno, con sus bajas temperaturas y su baja intensidad solar. En función de lo expuesto, considero que las autoridades nacionales deben universalizar el derecho de los mayores de 60 años a ser atendidos sin hacer colas de ningún tipo en todas estas situaciones y que se exhiban en todos los lugares de atención al público carteles que destaquen ese derecho de los mayores para que sean leídos y respetados por los menores de esa edad.

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

Fiesta en la mueblería

Ha sido gran noticia en todos los medios la fiesta electrónica clandestina que se realizó en una mueblería sita en la avenida Belgrano 2355. Mueblerías de la Avenida Belgrano Asociación Civil (Mabac), entidad que presido, informa que ese comercio nunca formó ni forma parte de nuestra institución. Asimismo, queremos repudiar el hecho acaecido, que no solo puso en riesgo la salud de la población, sino que desmerece las acciones positivas que estamos desarrollando en beneficio de nuestro centro comercial.

Jorge Drimer

DNI 7.611.966

Atención bancaria

Soy clienta del Banco Ciudad, sucursal situada en avenida Las Heras 3099. Tengo 80 años y en las actuales circunstancias no debería salir, pero tuve que hacerlo para solucionar algo que debería ser muy sencillo. El 25 de abril, extravié mi tarjeta de débito, y recién el 25 de junio pude tener una habilitada para usarla en cajeros Link y acceder al home banking. En esos dos meses concurrí varias veces a la sucursal y dos veces con turnos adjudicados. Recibí muy mala atención y destrato por parte de la persona que atiende detrás de la puerta cerrada, al igual que muchos otros que se acercaron para buscar una solución a distintos trámites. Un trato completamente diferente es el que recibo de parte del Banco Francés, sucursal 304, donde la puerta de acceso está abierta y el personal de la sucursal brinda asistencia como corresponde.

María Rosa Carnevale

DNI 1.972.628

En la Red

Facebook

Coronavirus. Ginés González García explicó los motivos por los que limitaron a los runners

"Esta medida no es más que un pobre intento de culpar a los runners del fracaso del Gobierno en el manejo de la epidemia"- Miguel Ángel Díaz Bonatto

"¡Que se bajen los sueldos, eso es un gesto!"- Sandra Carmona

"Vergonzoso"- Mercedes Ferrera

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

ADEMÁS