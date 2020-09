De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de septiembre de 2020 • 00:00

Absolutismo

El voto del Senado que provoca el desplazamiento de los jueces que investigan a Cristina Kirchner deja al descubierto varias situaciones. La actual vicepresidenta está abocada a limpiar sus causas judiciales por sobre los problemas del país. Es la que toma las decisiones desde las sombras, y delegó en un presidente testimonial lo que no pudo resolver en los tres mandatos kirchneristas, y que tampoco tendrá solución en este. Por el momento, los tres poderes del Estado están bajo las órdenes de una sola persona, al mejor estilo del absolutismo monárquico de Luis XIV en Francia, disfrazada de estadista republicana.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

Un alfajor

Ahora uno se explica por qué nuestro país está como está y hacia dónde vamos. El intendente de Laprida pretende cobrar el equivalente a un alfajor Jorgito por hectárea a los productores agropecuarios de su partido para financiar un bono para trabajadores municipales y esenciales de su ciudad.

Konrad Adenauer dijo una vez que Dios se equivocó al haberle puesto límites a la inteligencia humana, pero no a la estupidez.

Juan Bautista Garona

garonajuan@speedy.com.ar

Parábola

El Angelus pronunciado por el Sumo Pontífice y su posterior tuit han despertado una polémica vinculada a la interpretación de la "Parábola del viñador", correspondiente al domingo 20 de septiembre. En esa la lectura del Evangelio de San Mateo 19:30, correspondiente al domingo 25 del año, Jesús expresa que en la viña del Señor hay espacio para que todos trabajemos. Los de la primera y los de la última hora. Dios pagará cuando Él quiera y como quiera. Francisco ha expresado exactamente lo dicho en las Sagradas Escrituras, cuando escriben: "Quien razona con la lógica humana, la de los méritos adquiridos con la propia habilidad, pasa de ser el primero a ser el último. En cambio, quien se confía con humildad a la misericordia del Padre pasa de último a primero". Allí no habla de este mundo material, de lógica fenicia, nuestro, sino del reino de los cielos, en el cual la Gracia es la del Señor, quien con su misericordia nos abre sus manos. Difícil de comprender desde la perspectiva mundana, ya que Dios rompe los patrones de nuestro entendimiento. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

Roberto Peláez

DNI 21.142.456

Bader Ginsburg

El fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg, jueza de la Corte Suprema norteamericana, ha sido comentado en las últimas horas y se ha reiterado que fue un ícono del progresismo y del feminismo, específicamente por sus votos contra la discriminación por razón de género. En ese sentido resulta ilustrativo examinar sus ideas sobre las mujeres en el Poder Judicial, especialmente porque resultan opuestas a las que se escuchan y repiten en estos tiempos de "reforma judicial".

El pensamiento de Bader Ginsburg aparece plasmado en su célebre discurso de 1995 ante el Congreso de la Asociación Nacional de Mujeres Juezas (Fordham Law Review, Vol. 64 I.2). Expuso allí su concepción sobre el modelo de jueza, repasando en detalle las biografías de las tres primeras magistradas federales de Estados Unidos, que fueron un dechado de excelencia profesional y técnica en sus campos específicos de actuación. Bader finalizó su alocución agradeciendo a los presidentes Carter y Clinton por su política afirmativa de designaciones -entre las que estuvo la suya en la Suprema Corte- y destacó que la clave del éxito de esa política había estado en la calidad jurídica de las nuevas juezas. Fundamentó su afirmación en los ratings objetivos de la American Bar Association (ABA, entidad que agrupa a los profesionales del derecho en los Estados Unidos), más altos para los nombramientos de Carter y Clinton que para los "menos diversos" de las presidencias anteriores. Al respecto, enfatizó positivamente que los nombramientos de juezas no tuvieron lugar ni bajo un sistema de cupos ni de escrutinio ideológico. Para Bader Ginsburg, las militancias ideológicas -como la "de género"- no solo no son un antecedente relevante para la designación de magistrados, sino que, junto a los cupos, constituyen factores a desterrar de cualquier política seria de nombramientos judiciales. Bajo esos parámetros, la fallecida jueza feminista soñaba con una Suprema Corte completamente integrada por mujeres.

Juan Manuel Soria Acuña

Vocal del Tribunal Fiscal de la Nación

DNI 23.309.646

Viejo Vizcacha

A propósito de las noticias vinculadas a los traslados de los jueces, en la carta de una lectora se cita el conocido texto del Martín Fierro "hacete amigo del juez..." colocándolo en boca del propio Fierro. La estrofa en realidad es uno de los consejos que el viejo Vizcacha dio al segundo hijo de Martín Fierro, que huérfano había caído a vivir con el viejo. Este personaje no es presentado como moralmente virtuoso, sino todo lo contrario: "...era medio cimarrón; muy renegao, muy ladrón...". Distintos son los consejos que Martín Fierro brinda a sus hijos sobre el final de La vuelta..., en que los invita, por ejemplo, a disimular los defectos ajenos, a ser fieles a los amigos, a trabajar para ganarse el pan, entre otros. Con este contraste, José Hernández llama al lector a adoptar la moral de Fierro, bastante diferente de la del viejo Vizcacha.

Daniel Rigou

danielrigou@yahoo.com.ar

Micropymes TIC

Señor Presidente: soy, somos, miles de monotributistas con micropymes TIC. Compramos con nuestras tarjetas personales máquinas, insumos y materias primas que no se fabrican en el país. No ahorramos, no especulamos, damos trabajo. No tenemos la culpa de que el sistema deje lugar a los especuladores de siempre. Las últimas medidas no nos permiten seguir trabajando. Mi emprendimiento estaba en expansión, suspendí todos los desarrollos y estoy virtualmente desocupado, enviando CV a mis 47años.

Gustavo J. Santaolalla

DNI 23.124.768

En la red

La energía, la otra tormenta que se avecina

Facebook

"Clarísimo el informe. Si alguien no empieza a tomar decisiones hoy, la energía será un bien muy escaso en el corto plazo"- Claudia Berra

"No es la pandemia, es la economía y sus decisiones económicas"-Lisandro Roset

