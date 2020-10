De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de octubre de 2020 • 00:00

Sin fanatismos

La ovación que recibieron los expresidentes uruguayos José Mujica y Julio María Sanguinetti al despedirse de sus bancas en el Senado es una prueba fehaciente del reconocimiento a dos grandes de la política del país vecino. Es, además, una prueba contundente de la convivencia democrática cuando existe el diálogo inteligente, aun entre dos posiciones ideológicas diferentes. En cambio, las sociedades donde predominan el fanatismo irracional, el odio o el resentimiento es imposible que puedan prosperar y convivir en paz.

Silvio Kremenchuzky

skremenchuzky@gmail.com

Deslealtad peronista

El 17 de octubre fue el Día de la Lealtad peronista. Ante la posición del gobierno actual, quise saber qué pensaba Perón del aborto. Encontré la nota de Claudia Peiró "La política provida de Perón en 1974, olvidada por sus seguidores". Al iniciar su tercer mandato, Perón planteó una política global de poblamiento del vasto territorio argentino: aumentar la natalidad (¡y no reducirla!) formaba parte de esa política, apuntando a alcanzarse los 50 millones de habitantes para el año 2000. Y el decreto 659 de Perón del 28 de febrero de 1974 estableció un control más estricto de la venta de anticonceptivos y se prohibieron las campañas de control de natalidad (antes impulsadas por el Banco Mundial, al asumir su presidencia Robert Mc Namara en 1968, y replicadas por agencias de la ONU, como Fnuap, PNUD, Unicef, OMS y FAO, a nivel mundial). En aquel mismo año se tuvo la Conferencia Mundial de Población en Bucarest, y la Argentina llevó la voz cantante al oponerse activamente a la política poblacional restrictiva que fomentaba la ONU, y esa posición ganó. En mi anterior carta "Crimen legalizado" (la nacion del 23 de julio), tras aprobarse el protocolo de aborto en la Legislatura de la CABA, me pregunté si los legisladores saben realmente lo que significa un aborto. El énfasis del presidente Fernández en despenalizarlo es contrario al ideario de Perón.

¿Sabrá qué pensaba y qué política impulsó su líder hasta su muerte ?

Ignacio José Harriague

ignacioharriague2020@gmail.com

Sinceramiento

Luego de definirse hasta el cansancio el presidente Fernández como un hombre de diálogo y consensos, acompañado del sonsonete de que venía a cerrar definitivamente la "grieta" uniendo a los argentinos para poner el país de pie entre todos, en el discurso en la CGT acaba de decir que "a esta Argentina derrumbada la vamos a poner de pie nosotros". No suena a una contradicción más de aquellas a las que nos tiene acostumbrados el Presidente, sino que, por su grave entidad, esta parece ya ser la concluyente y definitiva. Por lo visto, ha llegado la hora del crudo sinceramiento.

Juan Carlos Sorondo

jcsoro@yahoo.com.ar

Territorio usurpado

Somos un grupo de argentinos que cursamos estudios en el Liceo Militar General San Martín, de diferentes profesiones y ocupaciones, que queremos expresar nuestra preocupación por la toma de tierras que se está realizando en la Escuela Militar de Montaña Tte. Gral. Juan Domingo Perón en la provincia de Río Negro, sobre terrenos de propiedad del Ejército Argentino (Estado nacional). Con indignación nos enteramos de que los usurpadores se presentan como pertenecientes a los "pueblos originarios", siendo personas que no reconocen la soberanía argentina sobre estos territorios por considerarse un pueblo descendiente de mapuches, que en realidad sería una etnia aborigen del Arauco chileno. Nada justifica semejante atropello, rayano en lo delictual, con el falso argumento de tomar tierras, so pretexto del déficit habitacional. Como ciudadanos todos tenemos derechos y obligaciones, especialmente los funcionarios, tanto del Poder Ejecutivo como del Judicial, encargados de hacer respetar la propiedad privada tutelada por la Constitución nacional. Sin pretender crear un paralelismo con nuestra historia reciente, los argentinos dimos testimonio, en defensa de la soberanía nacional, avasallada por el imperialismo inglés en las Malvinas. ¿Qué diferencia puede existir entre las islas argentinas y la cordillera patagónica?

Por lo expuesto, solicitamos a las autoridades nacionales que no permitan la usurpación de nuestro territorio a ningún grupo o personas que nieguen la existencia de la República Argentina o sus símbolos, invocando derechos que no poseen. Asimismo, como argentinos educados en ese Liceo, queremos brindar nuestro apoyo a las Fuerzas Armadas de la Nación, fieles custodios del territorio nacional, recordando las palabras del Padre de la Patria: "Cuando la patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla".

Mario O. Cantié

DNI 4.555.6323

Rubén Omar Abete

DNI 7.595.421

Mario Enrique Rossi

DNI 7.781.478

En nombre de los integrantes de la Promoción 22 del Liceo Militar General San Martín

Picadas de motos

En Martínez, el tramo de Libertador entre Paraná y Pueyrredón se usa para picadas de motocicletas durante la tarde y parte de la noche los fines de semana y feriados, perturbando la tranquilidad del barrio con sus ruidosos escapes, y poniendo en peligro la vida de los vecinos. Varias veces contacté al Servicio de Emergencias de San Isidro, pero nadie se hace cargo del tema. Como si fuera una zona liberada exprofeso (de hecho así lo parece). Los vecinos, mientras tanto, rezamos para que no ocurra una desgracia por la falta de control municipal y policial.

Rafael Mauro

DNI 4.559.184

Haberes jubilatorios

Es vergonzosa la propuesta del Gobierno en relación con la actualización de haberes jubilatorios, ya que no tiene en cuenta el índice inflacionario, sino que seguirá siendo determinada arbitrariamente y por decreto con subas muy inferiores a las que corresponderían si se siguiera la fórmula vigente el año anterior. Evidentemente, para este gobierno aquellos que superamos los 60 o 65 años ya no tenemos derecho a desear una vida digna, sino que pasamos a ser simples ciudadanos de descarte.

Dora Beltramo

DNI 10.797.912

