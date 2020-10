De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de octubre de 2020 • 00:49

Una sana envidia

Después de haber ejercido la docencia durante 53 años, impartiendo valores, debo reconocer que días atrás sentí envidia al ver, en la tapa de la nacion, el abrazo educado y fraterno de los expresidentes uruguayos Sanguinetti y Mujica al culminar su vida política, en el Senado. Y comparé ese momento histórico con lo que estamos viviendo actualmente los argentinos y con el ejemplo que nos brindan nuestros dirigentes. Bastará recordar lo ocurrido en 2015 en el traspaso de poder de Cristina Kirchner a Macri, o algunos gestos y actitudes en la misma ceremonia en diciembre de 2019, que demuestran odio y desconsideración hacia el soberano. Y esa manera de vivir y convivir se proyecta hacia los argentinos. Y claro, así nos va. Un país pequeño y muy respetable nos da un claro ejemplo de convivencia democrática hacia el pueblo. Algo de eso nos queda, si recordamos el momento en que Balbín despidió los restos del presidente Perón, cuando sostuvo: "Un viejo adversario despide a un amigo". Pero ese espíritu no ha calado a fondo en los argentinos.

Mucho tenemos que aprender de muchos otros países. Si lo hacemos, dejaremos de sentir esa "sana envidia" y proyectaremos en las futuras generaciones el valor de vivir y convivir sin grietas.

Jorge Néstor González Acebal

Evitar un atropello

En un sistema democrático, en el cual los representantes del pueblo gobiernan, es interesante preguntarse si no es una anomalía que la ciudadanía salga a las calles. Si todos los argentinos tienen sus representantes. ¿cuál sería la razón para salir de a miles a las calles a protestar? Si un partido o coalición luego de ganar las elecciones intenta cambiar las reglas de juego del sistema, ahí se produce una situación no prevista en la Constitución, a menos que en el Congreso se logren acuerdos y mayorías especiales para realizar modificaciones de fondo. El problema radica en cómo evitar que esa coalición, por iniciativa propia, se lleve puesto el sistema y la independencia de poderes. Con gran inteligencia, la expresidenta demuestra que les saca muchos cuerpos a los demás políticos, con una imaginación que merecería mejores intenciones. La mediocridad de la oposición y la falta de ideas ante semejante atropello hacen que la población deba salir a las calles a protestar ante la posibilidad de un cambio completo en las reglas de juego. Las mentes preclaras de la Argentina deberían juntarse para establecer las salvaguardas republicanas e impedir que esto suceda. Dejar de lado mezquindades y avanzar en las ideas y los valores que marcaron el crecimiento del país. Es urgente, muy urgente, volver a la Constitución y eliminar la infinita cantidad de reglamentaciones, regulaciones e impuestos que traban el funcionamiento del país. De lo contrario, en un plazo no muy breve un pequeño grupo se llevará puesto al conjunto y terminaremos viviendo en una seudorrepública.

Guillermo Hernán García Arias

Procuración 2/3

No se puede cambiar el sistema de designación y remoción del procurador general de la Nación (que requiere en ambos casos una mayoría calificada de dos tercios de los senadores presentes), sin una mayoría también calificada. En la embestida contra el procurador general, doctor Casal, el senador Parrilli ha convocado a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales a debatir dos proyectos preexistentes que proponían modificar algunos aspectos de la ley, pero que no modifican la mayoría calificada en el Senado de la Nación, pero con el verdadero propósito de cambiar este recaudo de la ley actual. Va de suyo que, para hacerlo, también necesita mayoría calificada.

Horacio M. Lynch

Sueños

¿Quién que haya pasado por los claustros universitarios no ha sido encandilado por los valores que están resumidos en la palabra "utopía"? Ese embeleso hacia los ideales de justicia se potencia si la carrera elegida tiene que ver directamente con valores éticos y humanos. ¿Quién no ha fantaseado antes de su graduación, si ha elegido el derecho por vocación, en erigirse en el héroe de una causa justa y noble, como en las películas? Cuesta entender entonces el porqué de la dilación (porque sin excepción todos son juristas notables) para ponerse de acuerdo y decidir no solo la suerte de tres jueces, sino también de la República. Solo dos razones podrían existir para tratar de eludir la responsabilidad que tienen entre sus manos: la primera hay que descartarla (la probidad de todos ellos está fuera de discusión). La segunda es solo atribuible al miedo a fallar (la presión de las dos partes que dividen al país entre "los unos y los otros" es tremenda).

Como quiera que sea, nosotros, los ciudadanos (y la historia) necesitamos que ese sueño de juventud de convertirse en héroes no se haya evaporado de sus conciencias. Dios, la patria, el honor y nosotros, los ciudadanos, se lo estamos demandando. Mientras tanto, y hasta que sus señorías se pronuncien, dormiremos esperando que la vigilia no evapore nuestros sueños.

Juan José de Guzmán

Ganancias

Me enteré con gran disgusto de que el fiscal federal de la Seguridad Social Gabriel de Vedia le había aprobado a la vicepresidenta de la Nación su pedido de cobrar aparte del sueldo por su cargo actual la jubilación como expresidenta y la pensión como viuda del expresidente Kirchner, así como la eximición del pago del impuesto a las ganancias. Yo tengo 85 años y desde hace 67 que pago contribuciones e impuestos varios. ¿No sería justo que los ciudadanos al cumplir los 85 queden exentos de pagar Ganancias y Bienes Personales? En Estados Unidos y Canadá no existe el impuesto a los bienes personales, pero todos los habitantes pagan impuesto a las ganancias si sobrepasan un mínimo no imponible. Sin excepciones, todos son iguales ante la ley.

Edgardo R. Purnik

Macri

Las recientes apariciones del expresidente Mauricio Macri en entrevistas periodísticas aportan no solo autocríticas, sino declaraciones sobre el rumbo que debe tomar el país para salir de esta coyuntura. La libertad, el respeto a la Constitución, la independencia de poderes y un plan económico que contemple las necesidades de todas las partes involucradas forjarán una dirección adecuada. Todos los argentinos de buena voluntad podemos encontrar una salida a esta encrucijada nunca vista. La declaración hecha por él de no presentarse en las elecciones de medio término porque prefiere apuntalar a valiosos candidatos de su coalición y aclarar que no necesita los fueros que otorgaría una candidatura es un ejemplo pocas veces visto en política. La coherencia de su manifiesto otorga optimismo en el futuro del país, sin importar qué fuerza política lo conduzca. La solución está en manos de todos nosotros, sin egoísmo, nutrida de generosidad y conocimiento.

Alejandro Luis de Elizalde

Ingreso a Uruguay

El presidente Lacalle Pou acaba de anunciar que las fronteras uruguayas permanecerán cerradas durante la temporada veraniega, y que solo podrán ingresar, en el caso de los extranjeros, aquellos que tengan residencia en ese país. No puede ignorar el presidente Lacalle Pou que, según cifras oficiales dadas a conocer hace unos años por la ministra de Turismo, el 75% de las propiedades de Punta del Este pertenecen a argentinos. No creo que esos propietarios sean residentes en su totalidad, al contrario, la mayoría no tiene ese status, pero sin embargo deben cancelar impuestos, tasas por servicios y hasta la absurda contribución a la escolaridad que estableció el gobierno del Frente Amplio, pero por decisión gubernamental no pueden ingresar a ocupar sus propiedades. O sea: pague pero no venga. Es arbitrario. Y me pregunto, desde el punto de vista sanitario, cuál es la diferencia entre el ingreso al país de un extranjero residente y un extranjero que no posee esa condición pero es propietario. Seria interesante que el presidente Lacalle Pou me iluminara sobre esto.

Mónica Matilde Uria Acevedo

Para ser feliz

Para ser feliz solamente necesitás una cosa: tener ganas. ¿De dónde las sacás? De adentro tuyo. ¿No las encontrás? ¿Se te perdieron? ¿No las ves? Recordá. El corazón no pierde la memoria. Salí a caminar. Probá. Observá. ¿Ves la vida? Sentate en el banco de una plaza. Mirá a los chicos correr atrás de una pelota. ¿Por qué son felices? Porque tienen ganas. Tienen ganas de jugar. No juzgan la vida. La juegan. La disfrutan. Se maravillan. La observan. La exploran. Se animan. ¿Erraron un gol? Vuelven a intentarlo. Por orgullo. ¿Dónde quedó tu orgullo? ¿Dónde quedaron tus ganas de ganar? Están dentro de vos. Observá. Tu corazón no tiene edad. Tus ganas tampoco. Reíte. De tus errores, de tus aciertos. Volvé a empezar. ¿Por dónde? Agradeciendo. Que cada minuto, que cada latido de tu corazón, te muestre, te enseñe. Mientras corrés, mientras escuchás tu canción favorita. para ser feliz solamente hace falta una cosa: tener ganas.

No pierdas nunca la lealtad a vos mismo.

Victoria Pinedo

En la red

Coronavirus: la Argentina, el único país en rojo de la región en el mapa de riesgo de Harvard

Facebook

"El tremendo fracaso de la cuarentena más larga, inútil, dañina y represiva del mundo, que destruyó la salud física y mental de la gente y también la producción y el trabajo"- Claudio Suárez Barrera

"La falta de responsabilidad de la gente, no quedarse adentro, usar barbijos, que salgan a trabajar y a hacer mandados... pero no una manifestación o tomar mate en la plaza"- María Ester Fratamico

"Finalmente hicieron todo mal. Encerraron a los honestos, liberaron a los ladrones"- Jorge Castex

